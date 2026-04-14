بیٹے کی راہ تکتی ماں، آنسوؤں میں ڈوبی امید؛ رامبن میں نوجوان کی تلاش تیسرے روز میں داخل

گؤ رکشکوں کے تعاقب کے بعد جان بچانے کے لیے نالہ میں کودنے والے نوجوان کی تلاش آج تیسرے روز بھی جاری ہے۔

درد و کرب میں ڈوبی تنویر احمد چوپان کی والدہ (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : April 14, 2026 at 3:29 PM IST

Updated : April 14, 2026 at 3:45 PM IST

جموں (محمد اشرف گنائی): جموں کشمیر کے ضلع رامبن کے مکركوٹ علاقے میں پیش آئے دلخراش واقعے کے بعد ریسکیو آپریشن آج تیسرے دن بھی جاری ہے، جہاں ایک جانب پولیس کیو آر ٹی ٹیموں اور مقامی رضاکاروں کی جانب سے نوجوان کی تلاش کا سلسلہ صبح سویرے دوبارہ شروع کیا گیا وہیں دوسری جانب متاثرہ خاندان غم و کرب کی تصویر بنا موقع پر موجود ہے۔

مشکل اور خطرناک جغرافیائی حالات کے باعث ریسکیو ٹیموں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ گہری کھائی اور پھسلن بھری ڈھلوانیں تلاش کے عمل کو سست کر رہی ہیں تاہم انتظامیہ کے اعلی افسران کا کہنا ہے کہ ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں تاکہ تنویر احمد چوپان کا سراغ لگایا جا سکے۔

تاہم موقع پر سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا منظر نوجوان تنویر احمد چوپان کی والدہ کا ہے جو بیٹے کی جدائی کے غم میں نڈھال، آنسوؤں سے بھری آنکھیں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ سینہ کوبی کرتے ہوئے اپنے لخت جگر کا نام پکارتی ایک ماں کا یہ منظر وہاں موجود ہر شخص کو اشکبار کر رہا تھا۔ تنویر کی ماں بار بار چیخ رہی ہیں: "مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے زندہ یا مردہ"۔ تنویر کے اہل خانہ اور دیگر اعزہ و اقارب بھی غم سے نڈھال آنسوبہا رہے ہیں اور سبھی ریسکیو آپریشن کی جانب امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ منگل کو آج تیسرے روز بھی موقع پر مقامی لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہے جہاں ایک طرف سوگ کی فضا ہے تو دوسری جانب لوگوں میں غصہ بھی پایا جا رہا ہے اور وہ جلد از جلد انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔

تین دن گزر جانے کے باوجود تاحال کوئی کامیابی ہاتھ نہ آنے سے خاندان شدید اذیت اور بے یقینیت کا شکار ہے۔ ہر گزرتا لمحہ ان کے لیے ایک نئی آزمائش بن چکا ہے۔

گزشتہ روز بھی اس معاملے پر ضلع رامبن میں شدید احتجاجی مظاہرے ہوئے، یہ احتجاجی مظاہرے اتوار کے روز پیش آئے واقعے کے بعد پھوٹ پڑے جب تنویر احمد چوپانی نامی ایک مقامی نوجوان گاڑی میں دودھ دینے والی گاے اور بچھڑے لے جا رہا تھا کہ مکرکوٹ میں گؤ رکشکوں نے اس کو روک کر مبینہ طور پر اس کے ساتھ مار پیٹ کی۔ جان بچانے کے لیے چوپان تیز بہاؤ والے نالے میں کود پڑا جہاں اس کے بچ نکلنے کی امیدیں کافی کم ہیں اور اس حوالہ سے سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔

یہ حادثہ سرینگر -جموں قومی شاہراہ (NH44) پر ضلع رام بن کے مکركوٹ کے قریب ٹنل نمبر 5 کے نزدیک پیش آیا۔ تنویر احمد چوپان ولد عبدالسلام چوپان ضلع کے منڈکھل،پوگل اکھرال کا رہنے والا ہے۔ معلومات کے مطابق وہ گاے لیکر جموں سے اپنے آبائی گاؤں کی طرف ایک ٹاٹا موبائل گاڑی میں جا رہا تھا۔ اس دلدوز حادثے کے بعد ضلع بھر میں احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے تاہم پولیس نے اس سلسلے میں مختلف دفعات کے تحت رامسو پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا ہے اور چار مقامی افراد کو گرفتار کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔

