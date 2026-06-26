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بجبہاڑہ لینڈنگ اسٹرپ پر گرینیڈ حملے سے نمٹنے کے حوالے سے ایک فرضی مشق کا انعقاد
اس مشق کا مقصد کسی بھی ممکنہ سیکورٹی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیکورٹی فورسز کی تیاریوں کا جائزہ لینا تھا۔
Published : June 26, 2026 at 10:52 PM IST
اننت ناگ:(میر اشفاق) امرناتھ جی یاترا 2026 کے پیش نظر سیکورٹی انتظامات کو مزید مؤثر اور مضبوط بنانے کے سلسلے میں ضلع اننت ناگ پولیس نے بجبہاڑہ لینڈنگ اسٹرپ پر گرینیڈ حملے سے نمٹنے کے حوالے سے ایک فرضی مشق (موک ڈرل) کا انعقاد کیا۔ اس فرضی مشق کا مقصد کسی بھی ممکنہ سیکورٹی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیکورٹی فورسز کی تیاری، فوری ردعمل کی صلاحیت اور مختلف ایجنسیوں کے درمیان باہمی تال میل کا جائزہ لینا تھا۔
مشق کے دوران ایک فرضی گرینیڈ حملے کا منظر پیش کیا گیا، جس کے تحت سیکورٹی اہلکاروں نے فوری کارروائی، علاقے کو محفوظ بنانے، شہریوں کے انخلا، زخمیوں کی بروقت طبی امداد اور منتقلی، خطرات کو ناکام بنانے اور مختلف سیکورٹی و ہنگامی خدمات فراہم کرنے والی ایجنسیوں کے درمیان مربوط کارروائی کی مشق کی۔
اس موقع پر اننت ناگ پولیس، مرکزی نیم فوجی دستوں (سی اے پی ایف) اور دیگر متعلقہ اداروں نے فعال طور پر حصہ لیا۔ مشق کے دوران مواصلاتی نظام، کوئیک ری ایکشن ٹیموں (کیو آر ٹیز)، رسائی کنٹرول اقدامات، طبی انخلا کے طریقہ کار اور کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام کی مؤثریت کا بھی جائزہ لیا گیا تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے دوران فوری اور مربوط ردعمل کو یقینی بنایا جا سکے۔