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کولگام انکاؤنٹر: وہ موبائل فون جس نے سکیورٹی فورسز کو کشمیر کے آخری درج فہرست مقامی دہشت گرد تک پہنچایا
CRPF اہلکاروں سے بچ کر بھاگتے ہوئے دہشت گردوں کا موبائل فون گر گیا تھا، جس نے بٹ کے نیٹ ورک کو بے نقاب کردیا۔
Published : November 19, 2026 at 9:46 AM IST
کولگام، سرینگر، جموں وکشمیر: بدھ کی نصف شب کو جب جموں و کشمیر پولیس اور سکیورٹی فورسز کی ایک مشترکہ ٹیم نے جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے گاؤں زنگلا پورہ کی ایک مسجد میں محاصرے کے دوران کالعدم تنظیم لشکرِ طیبہ کے انتہائی مطلوب کمانڈر محمد لطیف بٹ کو ہلاک کیا، تو اس کارروائی کے اثرات محض ایک بڑے عسکریت پسند کے خاتمے تک محدود نہیں رہے۔ سکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے اسے حالیہ برسوں کی سب سے بڑی اور فیصلہ کن کامیابی قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس آپریشن کے نتیجے میں وادی میں سرگرم مقامی عسکریت پسندی کا ایک طویل باب اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔
پولیس اور سکیورٹی حکام کے مطابق، محمد لطیف بٹ کی ہلاکت کے ساتھ ہی سکیورٹی اداروں کی فہرست میں شامل آخری زندہ بچ جانے والے مقامی دہشت گرد کا بھی خاتمہ ہو گیا. اس اہم سنگِ میل کے بعد خطے میں گزشتہ تقریباً چار دہائیوں پر محیط شورش اور عسکریت پسندی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سرگرم مقامی عسکریت پسندوں کی تعداد صفر پر آ گئی ہے، جو وادی میں امن و امان کی بحالی اور انسدادِ دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں کی ایک بڑی علامت ہے۔
سی آر پی ایف چوکی پر حملہ اور گرے ہوئے موبائل سے ملا سراغ
دو روز قبل پولیس، فوج اور سی آر پی ایف کی مشترکہ ٹیم نے کولگام کے گاؤں لارو (Laroo) میں لطیف بٹ کے ساتھی عمر نثار ڈار کو ہلاک کیا تھا، جس کے بعد بالآخر بٹ کو زنگلا پورہ (Zanglapora) گاؤں میں مار گرایا گیا جہاں اس نے ایک مسجد میں پناہ لے رکھی تھی۔
واضح رہے کہ 11 نومبر کو لطیف بٹ نے اپنے ساتھی کے ہمراہ کولگام کے گاؤں اکران (Akran) میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کی 46ویں بٹالین کی چوکی پر فائرنگ کی تھی۔ اس اچانک حملے اور فرار (شوٹ اینڈ رن) کی واردات میں سی آر پی ایف کے تین جوان زخمی ہوئے تھے، جس سے وادی کا نسبتاً پُرسکون ماحول متاثر ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے پولیس، فوج اور سی آر پی ایف نے کئی دیہات کا محاصرہ کر کے مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ شروع کی تھی۔
موبائل ڈیوائس سے نیٹ ورک کا پتا لگانے میں مدد
ایک سکیورٹی اہلکار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہماری اطلاع یہ تھی کہ اس حملے کے بعد وہ علاقہ چھوڑ کر نہیں گیا ہے۔ فائرنگ کے بعد سی آر پی ایف کے جوانوں نے کچھ دور تک دہشت گردوں کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ وہ دیہات میں روپوش ہو گئے، لیکن فرار ہوتے ہوئے ان سے ایک موبائل ڈیوائس گر گئی جس نے اس کے نیٹ ورک کا پتا لگانے میں مدد دی۔ یہ انسانی انٹیلی جنس اور تکنیکی معلومات کا مشترکہ نتیجہ تھا جس کے باعث اس کا خاتمہ ممکن ہوا۔"
بڑھئی سے 'اے پلس پلس' کیٹیگری تک کا سفر
ایک ہفتے تک سکیورٹی فورسز نے لطیف بٹ کے آبائی ضلع کولگام کے دیہات میں تلاشی مہم چلائی۔ پیشے کے لحاظ سے بڑھئی (کارپینٹر) کا کام کرنے والا بٹ نومبر 2025 میں اپنا گھر چھوڑ کر کالعدم تنظیم لشکرِ طیبہ میں شامل ہو گیا تھا۔ تاہم، ایک سال کے اندر ہی وہ انتہائی مطلوب 'اے پلس پلس' (A++) کیٹیگری میں شامل ہو گیا اور اس کے سر پر 15 لاکھ روپے کا انعام مقرر کر دیا گیا۔
دہشت گرد تنظیموں کو نئے مقامی افراد نہیں ملے
سکیورٹی حلقوں کے مطابق دہشت گردوں کی صفوں میں اس کی تیزی سے ترقی کی وجہ وزارتِ داخلہ کے مرتب کردہ سکیورٹی منصوبے 'زیرو ٹیرر پالیسی' کی مسلسل کامیابی کے نتیجے میں دہشت گردوں کی تعداد میں ہونے والی شدید کمی تھی۔ ایک اہلکار نے بتایا، "خاص طور پر گزشتہ دو سالوں میں دہشت گرد تنظیموں کو نئے مقامی بھرتی ہونے والے افراد نہیں ملے۔ رواں سال ایک بھی مقامی نوجوان شامل نہیں ہوا جب کہ گزشتہ سال لطیف بٹ سمیت صرف دو مقامی افراد شامل ہوئے تھے اور اب وہ دونوں مارے جا چکے ہیں۔"
امرناتھ یاترا اہلکار اور غیر مقامی مزدوروں کے قتل میں ملوث
سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) کولگام عنایت علی چوہدری نے لطیف بٹ کو انتہائی شدت پسند قرار دیا اور اسے متعدد ایسے حملوں سے جوڑا جنہوں نے خطے کے امن، سیاحت اور مقامی معیشت کو متاثر کیا۔
رواں سال کے اوائل میں بٹ پر وادی میں دو بڑے دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ ان میں سے ایک 22 جولائی کو اننت ناگ میں امرناتھ یاترا کے دوران ڈیوٹی انجام دینے والے پولیس اہلکار عاشق حسین قریشی کا قتل تھا، جب کہ اس کے ایک ہفتے بعد کولگام میں چھتیس گڑھ سے تعلق رکھنے والے دو غیر مقامی مزدوروں، دیپک راترے اور بھوپندر، کو قتل کر دیا گیا تھا۔
ایک پولیس افسر نے کہا، "وہ ایسے حملے کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا تھا کیونکہ اس سال ایک بھی مقامی نوجوان ان تنظیموں میں شامل نہیں ہوا۔ اس لیے اس کا خاتمہ کشمیر میں قیامِ امن کا ایک اہم سنگِ میل ہے۔"
ڈی جی پی نلین پربھات: دہشت گردی کے پورے نظام پر ضرب
جموں و کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) نلین پربھات نے مقامی بھرتیوں میں کمی کا سہرا دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف مسلسل مہم کو دیا، جس میں دہشت گردی کی مالی شہ رگ کو کاٹنا بھی شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ دو سالوں میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (UAPA) کے تحت 450 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔
ڈی جی پی نے مزید کہا، "دہشت گردی کے پورے نظام (ایکو سسٹم) کے خلاف جاری کارروائی کے حصے کے طور پر 2025 کے دوران دہشت گردوں سے منسلک 155 جائیدادیں ضبط کی گئیں، جب کہ رواں سال اب تک ایسی 122 جائیدادیں ضبط کی جا چکی ہیں۔"
2018 میں 196 بھرتیوں سے 2026 میں صفر تک کا سفر
موجودہ صورتحال 2016 میں برہان وانی کی ہلاکت کے بعد آنے والے سالوں کے مقابلے میں ایک نمایاں تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔ 2018 میں—دفعہ 370 کی منسوخی سے ایک سال قبل—خطے میں ایک دہائی سے زائد عرصے کے دوران سب سے زیادہ (250 سے زائد) دہشت گرد مارے گئے تھے، جب کہ اسی سال سب سے زیادہ 196 مقامی نوجوان عسکریت پسندی میں شامل ہوئے تھے، جس نے 2019 کے پلوامہ حملے سمیت دیگر بڑے واقعات کی راہ ہموار کی۔ تاہم، اس کے بعد انسدادِ شورش کی مسلسل کارروائیوں نے مقامی بھرتیوں کو 2019 میں 143 سے کم کر کے 2026 میں صفر تک پہنچا دیا ہے۔
ایک اہلکار نے بتایا کہ اپریل 2025 میں جب پہلگام دہشت گردانہ حملے میں 25 سیاح ہلاک ہوئے تھے، تو سکیورٹی ایجنسیوں کی فہرست میں سات مقامی دہشت گرد شامل تھے۔ ایک ایک کر کے ان سب کو ختم کر دیا گیا، جس کا اختتام جولائی میں شوپیاں میں بٹ کے ساتھی ذاکر گنائی کی ہلاکت پر ہوا، لیکن لطیف بٹ بچ نکلنے میں کامیاب رہا تھا اور 18 نومبر تک وادی میں زندہ بچ جانے والا آخری فہرست شدہ مقامی دہشت گرد تھا۔
ایک سینئر سکیورٹی افسر نے کہا، "اس مرحلے تک پہنچنا، جہاں دہشت گرد تنظیموں میں ایک بھی مقامی دہشت گرد موجود نہ ہو، ایک دن کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے 1990 کی دہائی سے مسلسل کوششیں، چیلنجز اور قربانیاں درکار تھیں۔ اب مقامی حمایت بھی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ بٹ کو چھپنے کے لیے ایک مسجد میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔"