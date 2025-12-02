ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مبارک گل کی صدارت میں پونے کے ٹور آپریٹرز کے ساتھ اہم میٹنگ، کشمیر میں سیاحتی شعبہ کو دوبارہ زندہ کرنے پر تبادلہ خیال
جموں کشمیر میں پہلگام حملے کے بعد متاثر ہوے سیاحتی شعبے کو پٹری پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جارہی ہے۔
سرینگر( پرویز الدین ): جموں و کشمیر میں سیاحتی شعبہ کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے سری نگر میں نیشنل کانفرنس کے سنئیر رہنما اور ایم ایل اے مبارک گل کی صدارت میں پونے کے ٹور آپریٹرز، ہوٹل مالکان،ہوس بوٹ آئنرس ایسوسی ایشن، محکمہ سیاحت کے افسران اور دیگر متعلقین سے اہم میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں کشمیر کے شعبہ سیاحت کو بحال کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جو پہلگام حملے کے بعد بری طرح متاثر اور جمود کا شکار ہے۔
اس موقعے پر ایم ایل اے مبارک گل نے کہا کہ پونے کے ٹور اینڈ ٹرویل آپریٹرز اور کشمیر کے سیاحت سے وابستہ افراد سے کی گئی میٹنگ سود مند ثابت ہوئی۔ کیونکہ اجلاس میں ان تمام معاملات کو زیر بحث لایا گیا جو سیاحت کی کہ بحالی کے لیے بےحد اہم ہیں۔ انہوں کے کہا کہ ملکی سیاحوں کو کشمیر کی طرف راغب کرنے کے لیے حکومت مذکورہ ٹور آپریٹرز کو ہر قسم کا تعاون دینے کے لیے تیار ہے ۔جبکہ عمر عبدللہ قیادت والی سرکار یہاں کے سیاحتی شعبے کو دوبارہ بحال کرنے کی خاطر ہر سطح پر کام کررہی ہے۔
انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ متعلقین کی کاوشوں جبکہ حکومتی سطح پر کی جارہی کوششوں اور تشہیری مہم سے اس برس کے آخر میں سیاحوں کی آمد متوقع ہے۔ مبارک گل نے کہا کہ حال ہی میں وزیر اعلی عمر عبدللہ نے بھی اس بات کا برملا اظہار کیا کہ حکومت ہر صورت میں ریڑ کی ہڈی کہلائے جانے والے شعبہ سیاحت کی دوبارہ بحالی کے لیےکام کررہی ہے اور اس تعلق سے امسال کے آخر تک کئی بڑے ایونٹس کا اہتمام ہورہا ہے۔
واضح رہے کہ وزیر اعلی عمر عبدللہ نے حال ہی میں کہا ہے کہ سیاح پہلگام سمیت وادی کے مختلف سیاحتی مقامات کا رخ کررہے ہیں تاہم تازہ برفباری سے سرمائی سیزن کے امکانات سے نمایاں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرمائی سیزن میں سیاحت کو بڑھاوا دینے کے لیے برف باری کلیدی حیثیت رکھتی ہے اور انہیں امید ہے کہ جاریہ سال کے آخر اور کرسمس کے موقعے پر حالات بہتر دیکھنے کو ملے گے۔
پونے کی ٹور آپریٹر پائل جوشی نے کہا کہ تمام متعلقین حتہ کہ حکومت نے ہمیں یہ بھروسہ اور یقین دلایا کہ ملکی سیاحوں کو کشمیر کی طرف راغب کرنے کے لیے ہر سطح پر تعاون کیا جائے گا ۔انہو نے کہا کہ یہ میٹنگ کافی خوشگوار رہی ہے اور ہم کشمیر کے حالات کا از خودمشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ باہر جا کر ہم سیاحوں کو یہاں کی طرف راغب کر سکے۔
اس موقع پر محکمہ سیاحت کے جوائنٹ ڈائریکٹر وسیم راجہ نے کہا کہ پونے کے ٹور آپریٹرز اور یہاں کے متعلقین سے میٹنگ کے ساتھ تمام امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ان سے تجاویز بھی حاصل کی گئی ہیں تاکہ ان مثبت تجاویز پر عمل پیرا ہوکر ملکی سیاحوں کو کشمیر کے سیر کے لیے آمادہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ تمام متعلقین کو اس بات سے بھی باخبر کیا گیا کہ سیاحت کی بحالی کے تعلق سے محکماتی سطح پر کس طرح کے اقدامات اٹھائے جارہے ہیں اور ملکی سیاحوں کو یہاں کی جانب مائل کرنے کے لیے نئے سال یا کرسمس پر کون کون سے بڑے پروگرم منعقد کئے جارہے ہیں۔
ٹرول ایجنٹ نعیم نذیر نے کہا کہ پونے کے ٹور آپریٹرز کا یہاں آنا بے حد سود مند ثابت ہو گا کیونکہ کشمیر کے مختلف مقامات کی خود سیر کرکے یہ حالات کو دیکھ کر اور مطمئین ہوکر اپنے اپنے ریاستوں میں جاکر کشمیر کے سفارت کار کے طور کام کریں گے اور یہ کشمیر کی سیر پر دلچسپی رکھنے والوں کو ڈر و خوف کے ماحول سے باہر نکالنے میں اہم رول ادا کریں گے جوکہ یہاں کی سیاحتی صنعت کی دوبارہ بحالی میں معاون ومدد گار ثابت ہوں سکتا ہے
