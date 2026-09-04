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سرینگر میں 107 کلو ایمپیئر کی بجلی گرنے کا واقعہ، جموں و کشمیر میں بارش و گرج چمک کی پیش گوئی
محکمہ موسمیات نے جموں و کشمیر میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی بارش اور گرج چمک کے ساتھ طوفان کی پیش گوئی کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 4, 2026 at 10:18 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): سرینگر میں جمعہ کی علی الصبح تقریباً 2 بج کر 48 منٹ 33 سیکنڈ پر بجلی کا ایک انتہائی طاقتور جھٹکا ریکارڈ کیا گیا، جس کا زیادہ سے زیادہ کرنٹ تقریباً 107 کلو ایمپیئر یعنی ایک لاکھ سات ہزار ایمپیئر بتایا گیا ہے۔ فیضان عارف کے مطابق یہ بجلی غالباً بادل سے زمین پر گرنے والی بجلی (Cloud-to-Ground Lightning) تھی، جس کے باعث اسے ایک غیر معمولی اور انتہائی زیادہ کرنٹ والے آسمانی بجلی کے واقعے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
دریں اثنا، جبکہ اس کے بعد کے دو دنوں میں بکھری ہوئی سے کافی وسیع علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 4 ستمبر کو کشمیر اور جموں دونوں ڈویژنوں میں الگ تھلگ مقامات پر گرج چمک، بجلی گرنے اور 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہواؤں کا امکان ہے۔
سری نگر کے لیے مقامی پیش گوئی میں جزوی طور پر ابر آلود موسم کے ساتھ ہلکی بارش یا گرج چمک کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، سری نگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کی توقع ہے۔ جموں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 اور کم سے کم 26 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے۔
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ٹریفک پولیس نے 4 ستمبر کے لیے ٹریفک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ موسم اور سڑکوں کی صورتحال سازگار رہنے کی صورت میں جموں-سری نگر قومی شاہراہ پر دونوں جانب سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہوگی ٹریفک حکام نے مسافروں کو لین ڈسپلن برقرار رکھنے، اوور ٹیکنگ اور غلط لین میں گاڑی چلانے سے گریز کرنے کی ہدایت دی ہے، تاکہ ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو۔، سری نگر، سونہ مرگ، گمری روڈ اور مغل روڈ پر بھی ٹریفک کی اجازت موسم، سڑک کی حالت اور متعلقہ روڈ مینٹیننس ایجنسیوں کی منظوری سے مشروط رہےگی ۔ٹریفک حکام نے مسافروں کو مشورہ دیا ہے کہ سفر شروع کرنے سے قبل متعلقہ ٹریفک کنٹرول یونٹ سے شاہراہ کی تازہ صورتحال کی تصدیق ضرور کریں۔