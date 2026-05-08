کٹھوعہ قتل کیس: محبت کے تنازع نے لی دوست کی جان
قاتل نے دوست کو قتل کرکے اس کے بھائی کو بھی شدید زخمی کر دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 8, 2026 at 8:50 PM IST
جموں (عامر تانترے): صوبہ جموں کے کٹھوعہ ضلع میں ایک 19 سالہ نوجوان پارتھ ورما نے مبینہ طور پر ایک لڑکی سے محبت کے معاملے پر جھگڑے کے بعد اپنے ہی دوست نکُل سنگھ کو کرکٹ بیٹ سے قتل کر دیا۔ اس حملے میں مقتول کے کم عمر بھائی نکھل سنگھ کو بھی شدید زخمی کیا گیا، جو اس وقت ایمز، وجے پور میں وینٹی لیٹر پر موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔
کٹھوعہ میں جمعہ کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) موہیتا شرما نے بتایا کہ پولیس کو 6 مئی کو لوگوں نے کٹھوعہ شہر میں دو بھائی، 18 سالہ نکُل سنگھ اور 16 سالہ نکھل سنگھ اپنے گھر میں خون میں لت پت پڑے ہونے کی اطلاع دی۔
انہوں نے کہا کہ پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچی اور دونوں کو جی ایم سی کٹھوعہ منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے نکُل سنگھ کو مردہ قرار دیا جبکہ نکھل سنگھ کو تشویشناک حالت میں ایمز وجے پور منتقل کیا گیا۔
ایس ایس پی کے مطابق واقعے کے فوراً بعد پولیس نے مقدمہ درج کر کے جائے وقوعہ کو محفوظ بنایا جبکہ فارنسک ٹیم نے بھی شواہد اکٹھے کیے۔ انہوں نے بتایا کہ تکنیکی اور دیگر شواہد کی مدد سے پولیس نے ملزم پارتھ ورما کو گرفتار کر لیا، جس نے پوچھ گچھ کے دوران جرم قبول کر لیا۔
تحقیقات کے دوران پولیس کو معلوم ہوا کہ 6 مئی کی صبح تقریباً ساڑھے دس بجے پارتھ ورما نکُل سنگھ کے گھر گیا تھا۔ تقریباً ساڑھے گیارہ بجے اس نے نکُل کے فون سے ایک اور دوست کو کال بھی کی۔ ایس ایس پی کے مطابق دونوں کے درمیان ایک لڑکی کو لے کر جھگڑا ہوا کیونکہ دونوں اس لڑکی میں دلچسپی رکھتے تھے۔
جھگڑے کے دوران پارتھ ورما نے کمرے میں پڑا کرکٹ بیٹ اٹھایا اور نکُل سنگھ کے سر پر وار کیا، جس سے وہ خون میں لت پت ہو کر زمین پر گر گیا۔ اسی دوران نکھل سنگھ گھر میں داخل ہوا تو ملزم نے اس پر بھی اسی بیٹ سے کئی وار کیے اور اسے شدید زخمی کر دیا۔ پولیس کے مطابق حملے کے بعد پارتھ ورما نکُل سنگھ کا آئی فون لے کر موقع سے فرار ہو گیا۔
ایس ایس پی نے بتایا کہ شام تقریباً پانچ بجے دونوں بھائیوں کی والدہ گھر پہنچیں تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو زخمی حالت میں فرش پر پڑا دیکھا اور فوری طور پر لوگوں سے مدد مانگی، جس کے بعد پولیس کو اطلاع دی گئی۔
پولیس نے ملزم کو کٹھوعہ شہر سے گرفتار کر لیا اور اس کی نشاندہی پر نکُل سنگھ کا فون بھی برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق کیس پہلے ہی درج کیا جا چکا ہے اور اس ضمن میں مزید تحقیقات بھی جاری ہے۔
