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کشتواڑ کے جنگلات میں بڑے پیمانے پر انسدادِ دہشت گردی آپریشن جاری، اعلیٰ پولیس حکام موقعے پر پہنچ گئے
کشتواڑ کے جنگلات میں بڑے پیمانے پر انسدادِ دہشت گردی آپریشن جاری ہے، اعلیٰ پولیس حکام موقعے پر پہنچ گئے ہیں۔
Published : November 15, 2026 at 12:04 PM IST
کشتواڑ: جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ کے جنوبی علاقوں، بالخصوص دچھن اور مڑواہ کے دشوار گزار اور گھنے جنگلات میں سکیورٹی فورسز کی جانب سے بڑے پیمانے پر انسدادِ دہشت گردی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق علاقے میں مشتبہ دہشت گردوں کی موجودگی سے متعلق خفیہ اطلاعات موصول ہونے کے بعد جموں و کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ (ایس او جی) اور بھارتی فوج کی مشترکہ ٹیموں نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن کا آغاز کیا۔
Kishtwar, Jammu & Kashmir: A large-scale anti-terror operation is underway in the dense forests of South Kishtwar, including Dachhan and Marwah, with SOG teams and Army personnel deployed. Security forces are searching for terrorists, while IGP Jammu has reached Kishtwar and DIG DKR is monitoring the operation— IANS (@ians_india) November 15, 2026
فرار کے تمام راستے بند کرنے کے لیے کوششیں
دشوار گزار پہاڑی راستوں اور گھنے جنگلات کے پیش نظر سکیورٹی اہلکار انتہائی احتیاط کے ساتھ چپے چپے کی تلاشی لے رہے ہیں تاکہ فرار کے تمام راستے بند کیے جا سکیں۔ صورت حال کی سنگینی اور آپریشن کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی پی) جموں خود کشتواڑ پہنچ گئے ہیں، جب کہ ڈپٹی انسپکٹر جنرل (ڈی آئی جی) ڈوڈہ-کشتواڑ-رامبن رینج (ڈی کے آر) براہ راست اس پورے آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔
علاقے میں سکیورٹی کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا
تاحال کسی جانی نقصان یا فائرنگ کے تبادلے کی اطلاع نہیں ملی ہے، تاہم علاقے میں سکیورٹی کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے اور سرچ آپریشن بدستور جاری ہے۔ تاحال کسی جانی نقصان یا فائرنگ کے تبادلے کی اطلاع نہیں ملی ہے، تاہم علاقے میں سکیورٹی کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے اور سرچ آپریشن بدستور جاری ہے۔