ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشتواڑ کے جنگلات میں بڑے پیمانے پر انسدادِ دہشت گردی آپریشن جاری، اعلیٰ پولیس حکام موقعے پر پہنچ گئے

کشتواڑ کے جنگلات میں بڑے پیمانے پر انسدادِ دہشت گردی آپریشن جاری ہے، اعلیٰ پولیس حکام موقعے پر پہنچ گئے ہیں۔

A large scale anti terror operation underway in forest area of Kishtwar JK, Urdu News
کشتواڑ کے جنگلات میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 15, 2026 at 12:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

کشتواڑ: جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ کے جنوبی علاقوں، بالخصوص دچھن اور مڑواہ کے دشوار گزار اور گھنے جنگلات میں سکیورٹی فورسز کی جانب سے بڑے پیمانے پر انسدادِ دہشت گردی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔

ذرائع کے مطابق علاقے میں مشتبہ دہشت گردوں کی موجودگی سے متعلق خفیہ اطلاعات موصول ہونے کے بعد جموں و کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ (ایس او جی) اور بھارتی فوج کی مشترکہ ٹیموں نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن کا آغاز کیا۔

فرار کے تمام راستے بند کرنے کے لیے کوششیں

دشوار گزار پہاڑی راستوں اور گھنے جنگلات کے پیش نظر سکیورٹی اہلکار انتہائی احتیاط کے ساتھ چپے چپے کی تلاشی لے رہے ہیں تاکہ فرار کے تمام راستے بند کیے جا سکیں۔ صورت حال کی سنگینی اور آپریشن کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی پی) جموں خود کشتواڑ پہنچ گئے ہیں، جب کہ ڈپٹی انسپکٹر جنرل (ڈی آئی جی) ڈوڈہ-کشتواڑ-رامبن رینج (ڈی کے آر) براہ راست اس پورے آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔

علاقے میں سکیورٹی کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا

تاحال کسی جانی نقصان یا فائرنگ کے تبادلے کی اطلاع نہیں ملی ہے، تاہم علاقے میں سکیورٹی کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے اور سرچ آپریشن بدستور جاری ہے۔ تاحال کسی جانی نقصان یا فائرنگ کے تبادلے کی اطلاع نہیں ملی ہے، تاہم علاقے میں سکیورٹی کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے اور سرچ آپریشن بدستور جاری ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

کشتواڑ میں ہلاک دو ایس پی اوز کی میتیں ڈمپر میں لانے پر تنازعہ، بی جے پی رکن اسمبلی شگن پریہار برہم

کشتواڑ میں گشت کے دوران دو ایس پی اوز لاپتہ، سیکیورٹی فورسز کا بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع

ڈورو کے نزدیک بزرگ شہری کی لاش برآمد، ہٹ اینڈ رن حادثے کا شبہ، پولیس نے شروع کی تحقیقات

کشتواڑ میں لاپتہ دو ایس پی اوز کی گولیوں سے چھلنی لاشیں برآمد، سروس رائفلیں بھی غائب

پنجاب میں کوکرناگ کے لاپتہ مزدور کی لاش برآمد، اہل خانہ کا احتجاج، قتل کا الزام

حیدرآباد میں ہوٹل کے کمرے سے امریکی شہری کی لاش برآمد، پولیس جانچ جاری

TAGGED:

KISHTWAR FOREST ANTI TERROR OPERATI
ANTI TERROR OPERATION IN KISHTWAR

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.