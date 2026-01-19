ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال میں وندے ماترم تقریب پر سو فٹ کا ترنگا لہرایا گیا، تقریب میں عام لوگوں نے بڑی تعداد میں کی شرکت
Published : January 19, 2026 at 10:38 PM IST
ترال: قومی گیت "وندے ماترسم" کے 150 سال پورے ہونے کی ملک گیر یادگاری کے ساتھ، ضلع انتظامیہ پلوامہ نے آج سب ڈویژن ترال میں ایک شاندار افتتاحی تقریب کے ساتھ سال بھر جاری رہنے والی وندے ماترم کی تقریبات کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا۔
اس تقریب میں عام لوگوں کی شرکت دیکھنے میں آئی اور اس میں ڈپٹی کمشنر پلوامہ، ڈاکٹر بشارت قیوم، سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، اونتی پورہ، سجاد احمد بھٹ کے علاوہ سول انتظامیہ، پولیس، مسلح افواج اور نیم فوجی دستوں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ممبر قانون ساز اسمبلی ترال رفیق احمد نائک اور ڈی ڈی سی ممبران سمیت منتخب نمائندے بھی موجود تھے۔
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے ایک بلند قومی پرچم کا افتتاح کیا اور منی سیکرٹریٹ ترال میں تمہید تختی کی نقاب کشائی کی۔ انہوں نے ایک ترقی یافتہ، جامع اور ترقی پسند قوم کی تعمیر کے لیے اجتماعی عزم کا اعادہ کرتے ہوئے شرکاء کو وکشت بھارت کا عہد بھی دیا۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر قیوم نے ترال کے لوگوں کو قومی پرچم کی تنصیب پر مبارکباد دی اور بڑے عوامی ٹرن آؤٹ کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پرچم کی تنصیب ایک دیرینہ عوامی مطالبہ تھا جو عوام کے حب الوطنی کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلند مست پرچم شہریوں کو متاثر کرے گا۔