گورنمنٹ ویمنز ڈگری کالج پلوامہ میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یاد میں ایک شاندار ثقافتی پروگرام کا انعقاد
Published : April 21, 2026 at 10:51 PM IST
پلوامہ: (عادل مشتاق) جموں و کشمیر پولیس کی جانب سے آج گورنمنٹ ویمنز ڈگری کالج پلوامہ میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یاد میں ایک شاندار ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں طالبات اور اساتذہ کی بڑی تعداد نے پُرجوش انداز میں شرکت کی۔ اس موقع پر سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) پلوامہ تنو شری مہمانِ خصوصی کی حیثیت سے موجود رہے۔ تقریب میں ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (اے ایس پی) پلوامہ شفعت احمد نجار، گورنمنٹ ویمنز ڈگری کالج پلوامہ کے پرنسپل پروفیسر سمیع جان، پولیس افسران، کالج اسٹاف اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
اس پروگرام کا مقصد سردار ولبھ بھائی پٹیل کی زندگی، خدمات اور وژن کو خراجِ عقیدت پیش کرنا اور نوجوان نسل کو اتحاد، قومی یکجہتی اور سماجی ذمہ داری کے اقدار اپنانے کی ترغیب دینا تھا۔ سردار پٹیل کو ان کی تاریخی خدمات کے باعث آئیرن مین آف انڈیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔
تقریب کے دوران طالبات کی جانب سے مختلف ثقافتی پروگرام پیش کیے گئے جن میں ملی نغمے، تقاریر، اسکیٹس اور دیگر ثقافتی پیشکشیں شامل تھیں، جنہوں نے اتحاد میں طاقت اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے پیغام کو اجاگر کیا۔ حاضرین نے طالبات کی بہترین کارکردگی کو خوب سراہا۔
اپنے خطاب میں ایس ایس پی پلوامہ تنو شری نے قومی رہنماؤں کی خدمات کو یاد رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے طالبات کو تعلیم پر توجہ مرکوز رکھنے، مثبت سوچ اپنانے اور معاشرے کی تعمیر میں فعال کردار ادا کرنے کی تلقین کی۔
اس موقع پر پرنسپل پروفیسر سمیع جان نے جموں و کشمیر پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے پروگرام پولیس اور عوام کے درمیان باہمی اعتماد کو مضبوط بناتے ہیں اور طلبہ کو قومی تاریخ اور اقدار سے روشناس کراتے ہیں۔
پروگرام میں طالبات کی بڑی تعداد نے فعال شرکت کی جس سے تقریب نہایت کامیاب اور یادگار ثابت ہوئی۔ تقریب اختتام پر تمام منتظمین اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا گیا۔ پروگرام کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والی طالبات میں تعریفی اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔