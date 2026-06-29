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امرناتھ یاترا کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک مکمل قافلہ ڈرائی رن چلایا گیا
قافلہ چندرکوٹ سے بانہال پہنچا،جہاں سول انتظامیہ، پولیس، سیکیورٹی فورسزاور متعلقہ محکموں کے اعلیٰ افسران نے یاترا روٹ پر کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔
Published : June 29, 2026 at 4:12 PM IST
رامبن( نواز رونیال ): شری امرناتھ یاترا 2026 کے کامیاب اور محفوظ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے پیر کے روز مکمل یاتری قافلے کی ڈرائی رن منعقد کی گئی۔ اس کا مقصد مختلف محکموں کے درمیان باہمی تال میل، سیکیورٹی انتظامات، ٹریفک مینجمنٹ اور دیگر ضروری سہولیات کا جائزہ لینا تھا۔ڈرائی رن کے دوران ضلع رامبن کے چندرکوٹ اور لامبر گراؤنڈ، بانہال میں قائم یاتری لنگروں اور دیگر سہولیات کا تفصیلی معائنہ کیا گیا۔ بعد ازاں مکمل یاتری قافلہ وادیٔ کشمیر کی جانب روانہ ہوا۔
قافلہ چندرکوٹ سے بانہال پہنچا، جہاں سول انتظامیہ، پولیس، سیکیورٹی فورسز اور متعلقہ محکموں کے اعلیٰ افسران نے یاترا روٹ پر کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔اس موقع پر ڈویژنل کمشنر جموں رمیش کمار نے کہا کہ شری امرناتھ یاترا 2026 کے لیے تمام ضروری تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور انتظامیہ یاتریوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شری امرناتھ یاترا کا آغاز جموں سے 3 جولائی 2026 کو ہوگا، جبکہ تمام محکموں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ باہمی تال میل کے ساتھ کام کرتے ہوئے یاتریوں کے لیے محفوظ، پُرامن اور بلا رکاوٹ سفر کو یقینی بنائیں۔
ڈرائی رن میں آئی جی پی جموں بی ایس ٹوٹی، ڈی آئی جی ٹریفک ڈاکٹر حسیب مغل، ڈی آئی جی ڈوڈہ، ڈی آئی جی ادھم پور، ڈی آئی جی کٹھوعہ، سی آر پی ایف کے اعلیٰ افسران اور دیگر متعلقہ حکام نے بھی شرکت کی۔
چندرکوٹ اور لامبر گراؤنڈ بانہال میں قائم یاترا لنگروں پر مختصر قیام کے دوران افسران نے یاتریوں کے لیے رہائش، کھانے پینے، ٹریفک نظام اور دیگر بنیادی سہولیات کا جائزہ لیا، جس کے بعد قافلہ وادیٔ کشمیر کی جانب روانہ کر دیا گیا۔
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حکام کے مطابق ڈرائی رن کا مقصد یاتری قافلے کی نقل و حرکت، سیکیورٹی پلان، ایمرجنسی رسپانس سسٹم اور مختلف اداروں کے درمیان مؤثر رابطہ کاری کو یقینی بنانا تھا، تاکہ شری امرناتھ یاترا 2026 کو محفوظ، پُرامن اور خوش اسلوبی سے مکمل کیا جا سکے۔
واضح رہے کہ سالانہ شری امرناتھ یاترا میں ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں، جس کے پیش نظر پہلگام اور بالتل، دونوں راستوں پر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔