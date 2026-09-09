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رامبن: بانہال کی قدیم جے کے ٹی ڈی سی عمارت میں بھیانک آگ
حکام کے مطابق آگ قدیم جےکے ٹی ڈی سی عمارت میں لگی، جس کی اطلاع ملتے ہی فائر ٹینڈرز کو روانہ کیا گیا۔
Published : September 9, 2026 at 7:18 AM IST
رامبن(نواز رونیال ): مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن کے سب ڈویژن بانہال قصبے میں منگل کی دیر شام قدیم جے کے ٹی ڈی سی عمارت میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے بعد فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور پولیس کی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں۔
حکام کے مطابق آگ قدیم جے کے ٹی ڈی سی عمارت میں لگی، جس کی اطلاع ملتے ہی فائر ٹینڈرز کو جائے وقوعہ پر روانہ کیا گیا۔ پولیس اہلکاروں نے بھی موقعے پر پہنچ کر علاقے کو محفوظ بنانے اور امدادی کارروائیوں میں تعاون شروع کیا۔
فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے اہلکار آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف رہے۔ آگ کی شدت اور عمارت کے اندر موجود سامان کے حوالے سے فوری طور پر کوئی تفصیلی اطلاع دستیاب نہیں ہو سکی۔
پولیس اور فائر سروسز کی جانب سے آگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے ضروری اقدامات کیے گئے، جب کہ علاقے میں حفاظتی انتظامات بھی برقرار رکھے گئے۔ حکام نے بتایا کہ آگ لگنے کی وجوہات کا فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا ہے۔ واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع بھی تاحال نہیں ملی ہے، جب کہ املاک کو پہنچنے والے ممکنہ نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔
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ضلع پولیس رامبن نے کہا کہ واقعے سے متعلق مزید جانکاری اور تازہ پیش رفت دستیاب ہونے پر شیئر کی جائے گی۔