ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پانپور: زعفران کے کھیتوں میں رنگ و خوشبو کا میلہ، مگر کسان کم پیداوار سے پریشان
کسانوں کے مطابق گذشتہ کئی برسوں کی خشک سالی اور نامکمل بورویلز کی وجہ سے زعفران کی پیداوار متاثر ہوئی ہے۔
Published : October 27, 2025 at 12:18 PM IST
پانپور: (سید عادل مشتاق) کشمیر کی پہچان اور "سونے سے مہنگا پھول" کہلانے والا زعفران ایک بار پھر پانپور کے کھیتوں میں لہلہا رہا ہے۔ رواں دنوں زعفران کے کریوا، جنہیں مقامی طور پر "زعفران وُڈر" کہا جاتا ہے، نیلے اور جامنی رنگ کے پھولوں سے سج گئے ہیں، اور پورا علاقہ ایک حسین منظر پیش کر رہا ہے۔ تاہم، اس قدرتی خوبصورتی کے پیچھے کسانوں کی مایوسی چھپی ہوئی ہے، جو رواں سال کی پیداوار سے مطمئن نہیں ہیں۔
کسانوں کے مطابق، اگرچہ اس سال موسم نے کسی حد تک ساتھ دیا اور وقت پر بارشیں بھی ہوئیں، مگر گزشتہ کئی برسوں کی خشک سالی نے زمین کی زرخیزی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مٹی میں نمی کی کمی کے باعث زعفران کے پودوں کو مکمل نشوونما کے لیے درکار نمی نہیں مل پا رہی، جس سے پیداوار میں نمایاں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔
کسانوں نے کہا کہ انہیں امید تھی کہ اس سال بارشوں کے بعد بہتر فصل ہوگی، لیکن زمین اب پہلے جیسی زرخیز نہیں رہی۔ اگر یہی صورت حال برقرار رہی تو یہ پیشہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔
کاشتکاروں نے زعفران مشن کے تحت شروع کیے گئے سرکاری منصوبوں پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ ان کے مطابق، اگرچہ زعفران کی آبپاشی کے لیے متعدد بورویلز لگانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، مگر کئی برس گزرنے کے باوجود بیشتر بورویلز اب بھی نامکمل ہیں جو کہ افسوس کی بات ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر یہ بورویلز وقت پر مکمل ہو جاتے تو ہمارا بارشوں پر انحصار کم ہوجاتا۔ اب بھی ہم موسمی بارشوں کے رحم و کرم پر ہیں، جو زعفران کے لیے ناکافی ہے۔
زعفران کی پیداوار میں مسلسل کمی نہ صرف کسانوں کی معیشت پر اثر انداز ہو رہی ہے بلکہ اس تاریخی صنعت کے مستقبل پر بھی سوالیہ نشان لگا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق، اگر جدید زرعی تکنیک اور مؤثر آبپاشی نظام فوری طور پر بحال نہ کیے گئے تو کشمیر کا یہ قیمتی ورثہ شدید نقصان سے دوچار ہو سکتا ہے۔
تاہم کسانوں میں امید کی ایک کرن باقی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر آئندہ برس موسم سازگار رہا اور حکومت نے اپنے وعدوں پر عمل کیا، تو پیداوار میں نمایاں بہتری ممکن ہے۔
پانپور کا زعفران نہ صرف کشمیر بلکہ پورے ہندوستان کی شان ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس صنعت کو تحفظ دینے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ اس خوشبو دار پھول کی مہک آئندہ نسلوں تک برقرار رہ سکے۔
مزید پڑھیں:
'پانپور کی زعفران صنعت نظرانداز'، اسمبلی انتخابات کے دوران آزاد امیدوار نے اٹھائی آواز
زعفران کو جی آئی ٹیگ ملنے پر کشتواڑ کے کسان میں خوشی کی لہر
پونچھ میں زعفران کی کامیاب کاشت، جدید زراعت کی طرف اہم پیش رفت