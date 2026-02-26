ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے وہبگ میں آتشزدگی کے ایک واقعے میں گئو خانہ خاکستر
جموں وکشمیرکے ضلع پلوامہ کے وہبگ میں آگ لگ گئی،اس واقعے میں جانی نقصان نہیں ہوا،جبکہ مالی نقصان کا تخمینہ لگایا جارہا ہے
Published : February 26, 2026 at 2:55 PM IST
پلوامہ( سید عادل مشتاق): آتشزدگی کی اطلاع ملنے کے بعد فائر ٹینڈر جائے وقوع پر پہنچی اور مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر آگ بجھانے کی کارروائی شروع کی۔ کچھ دیر بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آتشزدگی کے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ لگنے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔
اس سلسلے میں فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے اہلکار منظور احمد نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس طرح کے واقعات کے لیے ہر وقت مستعد اور تیار رہتے ہیں۔ آج بھی جیسے ہی فون کال موصول ہوئی، ہماری ٹیم فوری طور پر جائے وقوعہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ بروقت کارروائی کے باعث صورتحال پر جلد قابو پا لیا گیا اور ممکنہ بڑے نقصان سے بچاؤ ممکن ہوا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ ہنگامی حالات میں فوری طور پر محکمہ سے رابطہ کریں تاکہ بروقت امداد فراہم کی جا سکے۔
جبکہ آج صبح بانڈی پورہ ضلع کے مین مارکیٹ میں آگ کی ایک ہولناک واردات میں کئی دکانیں خاکستر ہو گئیں۔ حکام کے مطابق آگ کی اس واردات میں اگرچہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم آتشزدگی کی اس واردات کے سبب لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور آگ نے کروڑوں روپے مالیت کی املاک خاکستر ہوئی۔