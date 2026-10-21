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پونچھ میں ’رنگڑ نالہ‘ پر 27 کروڑ روپے کی لاگت سے کنکریٹ کا ایک پل زیر تعمیر، دفاعی طاقت میں ہوگا اضافہ
ماہرین کے مطابق، یہ منصوبہ ملک کی خودمختاری اور سرحدی سلامتی کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم تاریخی قدم ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 21, 2026 at 2:36 PM IST
پونچھ (بھوپیندر سنگھ): جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ میں لائن آف کنٹرول کے قریب واقع گاؤں ’کھڑی کرماڈا‘ میں، ’بارڈر روڈز آرگنائزیشن‘ (بی آر او) ایک اہم بنیادی ڈھانچے کے منصوبے پر تیزی سے کام کر رہی ہے۔ اس اقدام کا مقصد حساس سرحدی علاقوں میں سڑکوں کے رابطے کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کو آمد و رفت کی سہولت فراہم کرنا ہے۔
رنگڑ نالہ پر تقریباً 500 میٹر طویل کنکریٹ کا ایک جدید پل 27 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ خطے کی ترقی اور سلامتی، دونوں لحاظ سے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ تکمیل کے بعد، یہ نہ صرف مقامی باشندوں کو نقل و حمل کی بہتر سہولیات فراہم کرے گا بلکہ تاریخی اور تزویراتی اعتبار سے اہم ’چکاں دا باغ‘ زیرو پوائنٹ تک رسائی کو بھی نمایاں طور پر بہتر بنائے گا۔ یہ وہ مقام ہے جو تاریخی طور پر لائن آف کنٹرول کے آر پار لوگوں کی واپسی اور ہندوستانی و پاکستانی افواج کے مابین ’فلیگ میٹنگز‘ کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔
اس ترقیاتی منصوبے کی تکمیل سے سرحدی علاقے کے دس سے پندرہ ہزار سے زائد رہائشیوں کو براہِ راست فائدہ پہنچنے کی توقع ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق، یہ پل آمد و رفت کے ان شدید اور دیرینہ مسائل کو حل کرے گا جن کا سامنا اس سرحدی پٹی کے مکینوں کو سال بھر کرنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ، اس سے روزمرہ کے سفر میں نمایاں آسانی آئے گی، تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور دیگر ضروری خدمات تک رسائی بہتر ہوگی، اور مجموعی سماجی و اقتصادی ترقی کی رفتار تیز ہوگی۔
اس اہم منصوبے کے لیے حکومتِ ہند کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، مقامی باشندوں نے کہا کہ اس پل نے سرحد کے ساتھ رہنے والے لوگوں کی زندگیوں میں راحت فراہم کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ تعمیراتی منصوبہ دیگر علاقوں کے ساتھ رابطے کو بہتر بنائے گا۔
مقامی باشندوں کو حاصل ہونے والے فوائد کے علاوہ، یہ پل ہندوستانی فوج کے لیے بھی تزویراتی اور دفاعی نقطہ نظر سے ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگا۔ دفاعی ماہرین کا ماننا ہے کہ اس پل کی تکمیل قومی سلامتی کو غیر معمولی تقویت فراہم کرے گی۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال یا جنگی منظرنامے میں، بھارتی فوج بھاری ہتھیاروں، توپ خانے اور جدید ترین جنگی نظاموں کو کسی بھی شدید موسم میں اور کم سے کم وقت کے اندر آسانی سے اپنی اگلی چوکیوں تک پہنچانے کے قابل ہوگی۔
سرحدی علاقوں میں، دشوار گزار خطوں اور ناموافق موسمی حالات اکثر فوجیوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، تاہم، ’رنگڑ نالہ‘ پر اس پختہ پل کی تعمیر سے سال بھر فوج کے لیے لاجسٹکس اور اسٹریٹجک سامان کی بلا تعطل فراہمی یقینی ہو سکے گی۔ یہ منصوبہ ملک کی خودمختاری اور سرحدی سلامتی کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اور اہم تاریخی قدم ہے۔
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