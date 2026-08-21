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شانگس میں پانی کی قلت دور کرنے کے لئے جامع ایکشن پلان مرتب کیا جائے گا: ریاض احمد خان
ایڈووکیٹ ریاض احمد خان نے کہا کہ شانگس میں پانی کے قدرتی ذرائع محدود ہیں،جبکہ علاقے کی بیشتر زرعی اراضی آبپاشی قدرتی بارش پرمنحصر ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 21, 2026 at 10:30 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): جموں وکشمیر نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور حلقہ انتخاب شانگس اننت ناگ ایسٹ کے رکن اسمبلی ایڈووکیٹ ریاض احمد خان نے کہا ہے کہ شانگس حلقہ انتخاب میں پینے اور آبپاشی کے پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے ایک واضح، جامع اور دیرپا ایکشن پلان بنایا جائے گا، تاکہ مستقبل میں علاقے کے لوگوں اور بالخصوص کسانوں کو پانی سے متعلق مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
ایڈووکیٹ ریاض احمد خان نے کہا کہ شانگس حلقہ انتخاب میں پانی کے قدرتی ذرائع محدود ہیں، جبکہ علاقے کی بیشتر زرعی اراضی آبپاشی کے مناسب نظام کی عدم دستیابی کے باعث قدرتی بارش پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بارشوں میں کمی یا خشک سالی کی صورتحال کے دوران کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں زرعی پیداوار متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی معاشی مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پانی کی قلت کا مسئلہ صرف موجودہ ضروریات تک محدود نہیں بلکہ مستقبل میں بھی ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے، اس لیے حکومت کی جانب سے اس کے مستقل اور پائیدار حل کے لیے مؤثر اقدامات کیے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کر ایسے منصوبوں پر کام کیا جائے گا جن کے ذریعے شانگس کے مختلف علاقوں میں پینے اور آبپاشی کے لیے پانی کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔
ریاض احمد خان نے کہا کہ علاقے کے معروف چشمے کاجہ ناگ ، سے پانی کی مناسب اور منظم فراہمی کے لیے ایک جامع منصوبہ زیر غور ہے، جس کے تحت ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے علاقے کے لوگوں کو پانی فراہم کرنے کی تجویز اپنی قیادت اور حکومت کے سامنے پیش کی جائے گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس منصوبے کو ترجیحی بنیادوں پر منظوری حاصل ہوگی اور اس کی تکمیل سے علاقے میں پانی کی قلت پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ کاجہ ناگ منصوبے کے ساتھ ساتھ شانگس کے مختلف علاقوں میں زیادہ سے زیادہ کمیونٹی بور ویلز بھی نصب کیے جائیں گے، تاکہ مقامی سطح پر پانی کے اضافی ذرائع پیدا کیے جا سکیں اور لوگوں کو پینے کے پانی کے لیے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
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نیشنل کانفرنس رہنما نے کہا کہ آبپاشی کے نظام کو مضبوط بنانا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے،انہوں نے کہا کہ شانگس کی معیشت کا ایک بڑا حصہ زراعت اور اس سے وابستہ سرگرمیوں پر منحصر ہے۔ خان نے کہا کہ پانی کی مناسب دستیابی نہ صرف زرعی پیداوار میں اضافہ کرے گی بلکہ کسانوں کو خشک سالی اور غیر یقینی موسمی حالات کے اثرات سے بھی بڑی حد تک محفوظ رکھنے میں مدد دے گی۔
انہوں نے یقین دلایا کہ شانگس حلقہ انتخاب میں پانی کے مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر متعلقہ فورمز پر اٹھایا جائے گا اور دستیاب وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے پینے اور آبپاشی کے پانی کی قلت کے مستقل حل کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔