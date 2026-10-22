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منشیات کو ختم کرنے کا عزم، کشمیر کی روایتی گھڑ سواری کو فروغ دینے کے لیے سرینگر کے نوجوان شفیان عباس کی پہل
روزگار پیدا کرنے اور نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے شفیان عباس نے پہل کی اور کشمیر کی روایتی گھڑ سواری کو فروغ دےرہے ہیں۔
Published : October 22, 2026 at 12:00 PM IST
پانپور، پلوامہ، جموں وکشمیر (سید عادل مشتاق شاہ): ضلع پلوامہ کے گالندر پانپور میں گھڑ سواری کے ذریعے کشمیری ثقافت کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس کا مقصد نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا ہے۔ کشمیر کی روایتی ثقافت اور گھڑ سواری کے قدیم شوق کو دوبارہ زندہ کرنے کے مقصد سے سرینگر سے تعلق رکھنے والے تعلیم یافتہ نوجوان محمد شفیان عباس نے جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے گالندر پامپور میں ایک منفرد پہل شروع کی ہے۔
شفیان عباس کے مطابق اس اقدام کا مقصد نوجوان نسل کو کشمیر کے ثقافتی ورثے سے جوڑنے کے ساتھ ساتھ انہیں مثبت اور تعمیری سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا ہے، تاکہ نوجوان منشیات کی لعنت اور دیگر منفی اثرات سے دور رہ کر ایک صحت مند اور بامقصد زندگی گزار سکیں۔
نئی نسل تک گھڑ سواری کا فن پہنچانے کا عزم
گھڑ سواری صدیوں سے کشمیر کی روایتی ثقافت اور شاہی ورثے کا ایک اہم حصہ رہی ہے، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ اس قدیم روایت میں نوجوان نسل کی دلچسپی کم ہوتی گئی۔ ایسے میں محمد شفیان عباس نے گھڑ سواری کو فروغ دینے اور اس روایت کو نئی نسل تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ شفیان عباس کا کہنا ہے کہ گھڑ سواری بچپن ہی سے ان کا شوق رہا ہے اور اپنے دوستوں کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کے بعد انہوں نے اپنے اس شوق کو ایک مثبت اور تعمیری سرگرمی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔
نوجوانوں کو گھڑ سواری جیسی سرگرمی میں حصہ لینے کی ترغیب
نوجوانوں میں گھڑ سواری کے تئیں دلچسپی پیدا کرنے اور اس سرگرمی کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے شفیان سوشل میڈیا کا بھی سہارا لے رہے ہیں۔ وہ انسٹاگرام پر ’’محمد شفیان عباس – سیڈل سوسائٹی کشمیر (Saddle Society Kashmir)‘‘ کے نام سے ایک پیج چلا رہے ہیں، جس کے ذریعے وہ نوجوانوں کو گھڑ سواری سے روشناس کرانے اور اس سرگرمی میں حصہ لینے کی ترغیب دے رہے ہیں۔
گھڑ سواری سے جسمانی صحت، ذہنی سکون اور تناؤ میں کمی
ان کا ماننا ہے کہ گھڑ سواری نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں میں مصروف رکھنے کا ایک مؤثر ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس سے نہ صرف نوجوانوں کو اپنے شوق اور صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملے گا بلکہ وہ اپنا وقت تعمیری سرگرمیوں میں صرف کرکے منشیات اور دیگر سماجی برائیوں سے بھی دور رہ سکتے ہیں۔
کشمیر کے روایتی ثقافتی ورثے کا تحفظ
شفیان عباس گھڑ سواری کو مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کا ایک ممکنہ ذریعہ بنانے کے خواہاں بھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس سرگرمی کو مناسب سرکاری و سماجی تعاون، ضروری سہولیات اور بہتر مواقع فراہم کیے جائیں تو تفریحی گھڑ سواری اور گھوڑوں سے متعلق دیگر خدمات کے ذریعے نوجوانوں کے لیے خود روزگار کے نئے راستے کھل سکتے ہیں۔
کشمیر کی ثقافتی روایات کو زندہ رکھنے کی کوشش
گالندر پامپور میں محمد شفیان عباس کی یہ پہل ایک جانب کشمیر کی قدیم گھڑ سواری کی روایت کو دوبارہ اجاگر کرنے کی کوشش ہے، تو دوسری جانب نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے، صحت مند طرزِ زندگی اپنانے اور روزگار کے نئے امکانات تلاش کرنے کی جانب ایک مثبت قدم بھی ہے۔
شفیان عباس کو امید ہے کہ ان کی یہ کوشش دیگر نوجوانوں کے لیے بھی تحریک کا باعث بنے گی اور زیادہ سے زیادہ نوجوان گھڑ سواری کو اپنا کر کشمیر کی ثقافتی روایات کو زندہ رکھنے اور ایک صحت مند، باصلاحیت اور تعمیری معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں گے۔