ایک ہی الزام پر دوبارہ کارروائی نہیں کی جا سکتی: جموں کشمیر ہائی کورٹ
ہائی کورٹ نے کہا پرانے فیصلے کے بعد محکمہ کو کیس دوسری بار کھولنے کا کوئی قانونی جواز یا اختیار نہیں ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 6, 2026 at 7:56 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے فیصلہ سنایا کہ جس کسی بھی ملازم کو پہلے مبینہ جعلی تاریخِ پیدائش سرٹیفکیٹ پر صرف وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا ہو، اسے برسوں بعد اسی معاملے پر دوبارہ محکمانہ کارروائی کا سامنا نہیں کرایا جا سکتا۔ عدالت نے جموں و کشمیر قانون ساز کونسل کے ایک ملازم کے خلاف دو سالانہ انکریمنٹ روکنے اور نئی انکوائری کے حکم کو بھی منسوخ کر دیا۔
14 صفحات کے فیصلے میں جسٹس سنجے دھر نے کہا کہ "جب ایک بار محکمانہ کارروائی مکمل ہو جائے اور حتمی شکل اختیار کر لے تو اتھارٹی کو اسی معاملے کو دوبارہ کھولنے کا اختیار نہیں رہتا۔" یہ فیصلہ دو عرضیوں (SWP نمبر 803/2013 اور 918/2012) پر سنایا گیا جو اشفاق احمد وانی نامی ایک شہری نے دائر کی تھیں، جو اُس وقت قانون ساز کونسل کے چیئرمین کے اسپیشل اسسٹنٹ تھے۔
عدالت نے 2007 کے فیصلے کو بنیاد بنایا جب ابتدائی انکوائری میں پایا گیا کہ وانی نے میٹرک سرٹیفکیٹ میں اپنی تاریخِ پیدائش 28 مارچ 1975 ظاہر کی تھی جبکہ اصل تاریخ 28 مارچ 1973 تھی۔ اُس وقت متعلقہ اتھارٹی نے سخت سزا دینے کے بجائے نرمی اختیار کی تھی اور صرف وارننگ دی تھی اور ریکارڈ درست کرنے کی بھی ہدایت دی تھی جس پر وانی نے عمل کیا۔
عدالت نے کہا کہ "یہ ایک سوچ سمجھ کر کیا گیا فیصلہ تھا اور اس نے قانونی حیثیت اختیار کر لی۔" جسٹس دھر نے لکھا کہ اس وقت کی اتھارٹی نے یہ سمجھا کہ "ملزم بڑی سزا کا مستحق نہیں ہے۔"
عدالت نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر سول سروسز قواعد 1956 کے تحت محکمانہ اتھارٹی کو اپنے پہلے فیصلے پر نظرثانی کا اختیار حاصل نہیں، اس لیے بعد میں آنے والا افسر پرانے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ یہی بنیاد بعد میں 2011 میں دو انکریمنٹ روکنے کے حکم اور 2013 میں نئی کمیٹی بنانے کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دینے کا سبب بنی۔
عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ 2007 میں وانی نسبتاً کم عمر تھا اور اس نے اپنا ریکارڈ درست کر لیا تھا۔ ساتھ ہی جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کی 2007 کی عام معافی (ایمنسٹی) اسکیم کا بھی حوالہ دیا گیا، جس کے تحت 30 مئی 2007 سے پہلے ریکارڈ درست کرنے والوں کو ریلیف دیا گیا تھا۔ وانی اس شرط پر پورا اترتا تھا۔
عدالت نے یہ بھی پایا کہ بعد کی انکوائری طریقہ کار کے لحاظ سے بھی غلط تھی۔ جسٹس دھر نے کہا کہ "رول 33 کے مطابق کارروائی نہیں کی گئی، نہ چارج میمو دیا گیا اور نہ ہی ملزم کو الزامات کا جواب دینے کا موقع دیا گیا۔" اس خامی کی وجہ سے انکوائری رپورٹ اور اس پر مبنی سزا دونوں غیر مؤثر قرار دی گئیں۔ آخر میں عدالت نے دونوں عرضیاں منظور کرتے ہوئے 2011 اور 2013 کے احکامات کو منسوخ کر دیا اور کہا کہ یہ دونوں فیصلے کالعدم ہیں۔
