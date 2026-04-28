پلوامہ میں اسکل ڈیولپمنٹ کورس کی کامیاب تکمیل پر تقریبِ اسناد و تہنیت کا انعقاد، نوجوانوں کو جدید ڈیجیٹل مہارتوں سے کیا گیا آراستہ
Published : April 28, 2026 at 8:43 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) ڈسٹرکٹ ایمپلائمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر پلوامہ نے ڈی کوڈ فیوچر پانپور کے اشتراک سے گورنمنٹ ڈگری کالج پانپور میں ویب ڈویلپمنٹ کے تین ماہہ اسکل ڈیولپمنٹ کورس کی کامیاب تکمیل پر ایک پروقار تقریبِ اسناد و تہنیت کا انعقاد کیا۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد ضلع پلوامہ کے بے روزگار نوجوانوں کو جدید ڈیجیٹل مہارتوں سے آراستہ کرنا اور انہیں روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے قابل بنانا تھا۔
تقریب میں گورنمنٹ ڈگری کالج پانپور کی پرنسپل ڈاکٹر غزالہ نے مہمانِ خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے موجودہ دور میں ہنر پر مبنی تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے تربیتی پروگرام نوجوانوں کو عملی مہارتیں فراہم کر کے انہیں خود کفیل بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے اس اقدام کو نوجوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو فروغ دینے کی جانب ایک مثبت قدم قرار دیا۔
تقریب میں محکمہ روزگار و کیریئر کاؤنسلنگ کے کیریئر کاؤنسلر ریئس شاپو بھی موجود تھے۔ انہوں نے محکمہ کی جانب سے نوجوانوں کو رہنمائی، تربیت اور روزگار سے متعلق مواقع فراہم کرنے کے لیے جاری اقدامات پر روشنی ڈالی اور نوجوانوں کو سرکاری اسکل ڈیولپمنٹ پروگراموں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی تلقین کی۔
ڈی کوڈ فیوچر کے بانی عادل بٹ نے بھی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کورس کے نصاب، تربیتی طریقہ کار اور اس کے مثبت اثرات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام کے دوران شرکاء کو ویب ڈویلپمنٹ کے اہم پہلوؤں پر عملی تربیت فراہم کی گئی تاکہ وہ جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں خود کو منوانے کے قابل بن سکیں۔
تقریب کے دوران نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ کو خصوصی طور پر سراہا گیا جبکہ کورس کامیابی سے مکمل کرنے والے تمام شرکاء میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ مقررین نے امید ظاہر کی کہ تربیت حاصل کرنے والے نوجوان مستقبل میں ڈیجیٹل شعبے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کریں گے اور علاقے کی معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔