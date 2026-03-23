این سی بی کی حراست میں بی ایس ایف جوان کی موت، آر ایس پورہ میں شدید احتجاج
جموں میں بارڈر پر تعینات نوجوان کو منشیات کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا، دوران تفتیش نوجوان کی موت ہو گئی۔
Published : March 23, 2026 at 10:28 AM IST
جموں: جموں میں تعینات بارڈر سکیورٹی فورس کے ایک جوان جسبندر سنگھ کی نارکوٹکس کنٹرول بیورو (این سی بی) کی حراست میں مشتبہ موت کے بعد آر ایس پورہ کے علاقے دیوان گڑھ میں شدید احتجاج دیکھنے کو ملا۔ پولیس کے مطابق متوفی کو تین مارچ کو اس کے جموں میں واقع گھر سے منشیات کے ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا، جہاں سے پنجاب این سی بی نے اسے امرتسر منتقل کر دیا تھا۔
بی ایس اہلکار جسبندر سنگھ چھٹی پر تھا، جب اسے این سی بی نے حراست میں لیا تو دورانِ تفتیش ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، جس کے بعد اسے اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں وہ جمعہ کی رات دورانِ علاج دم توڑ گیا۔ سنیچر کے روز امرتسر کے سول اسپتال میں اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تاہم حکام کے مطابق حتمی رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔
جب کہ آر ایس پورہ میں متوفی کے اہل خانہ اور مقامی لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر زبردست احتجاج کیا۔ مظاہرین نے چوک پر جمع ہو کر سڑک کو جام کر دیا اور دکانوں کا سامان سڑک پر رکھ کر شدید غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے نعرے بازی کرتے ہوئے الزام لگایا کہ جسبندر سنگھ کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا اور حراست کے دوران اس کے ساتھ زیادتی ہوئی۔
مظاہرین نے واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف جانچ کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر جلد انصاف نہ ملا تو احتجاج میں مزید شدت لائی جائے گی۔