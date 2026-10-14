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کوکرناگ میں کالے ریچھ کو پکڑ کر قدرتی مسکن منتقل کیا گیا، مقامی لوگوں نے لی راحت کی سانس
گزشتہ ایک ماہ سے زائد عرصے سے جنگلی ریچھ کی نقل و حرکت کے باعث مقامی لوگوں میں خوف و تشویش پائی جا رہی تھی۔
Published : October 14, 2026 at 10:36 AM IST
اننت ناگ، جموں وکشمیر (دین عمران): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کانڈیوارہ کوکرناگ میں محکمہ وائلڈ لائف نے دیر رات ایک اہم کارروائی کے دوران کالے ریچھ کو کامیابی کے ساتھ پکڑ کر اس کے قدرتی مسکن میں منتقل کر دیا، جس کے بعد علاقے میں پھیلے خوف و ہراس کے ماحول میں کمی آئی ہے اور مقامی آبادی نے راحت کی سانس لی ہے۔
اطلاعات کے مطابق کانڈیوارہ اور اس کے ملحقہ علاقوں میں گزشتہ ایک ماہ سے زائد عرصے سے جنگلی ریچھ کی نقل و حرکت کے باعث مقامی لوگوں میں خوف و تشویش پائی جا رہی تھی۔ ریچھ کی موجودگی کے خدشات نے لوگوں کی روزمرہ زندگی کو متاثر کر رکھا تھا، جب کہ صبح سویرے اور شام کے اوقات میں گھروں سے باہر نکلنے والے افراد، خصوصاً بچوں، بزرگوں اور کھیتوں یا باغات میں کام کرنے والے لوگوں کو ممکنہ خطرے کا سامنا تھا۔
آبادی سے دور قدرتی ماحول میں منتقل کرنے کا مطالبہ
مقامی آبادی کو خدشہ تھا کہ اگر کسی مقام پر اچانک ریچھ کا سامنا کسی شخص سے ہو گیا تو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ اسی صورتحال کے پیش نظر علاقے کے لوگ ریچھ کو محفوظ طریقے سے پکڑنے اور اسے آبادی سے دور اس کے قدرتی ماحول میں منتقل کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔
بروقت کارروائی سے ممکنہ خطرے کو ٹالنے میں مدد
وہیں محکمۂ وائلڈ لائف کی جانب سے کارروائی عمل میں لائی گئی، جس دوران گزشتہ دیر رات ریچھ کو کامیابی کے ساتھ قابو میں لے کر قدرتی مسکن میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کارروائی کے بعد مقامی لوگوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے محکمۂ وائلڈ لائف کے اہلکاروں کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ بروقت کارروائی سے ایک ممکنہ خطرے کو ٹالنے میں مدد ملی ہے۔
لوگوں کی حفاظت اور جنگلی حیات کا تحفظ ضروری
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جنگلی جانوروں کی آبادی کے قریب نقل و حرکت سے انسانی جانوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اس لیے ایسے معاملات میں متعلقہ محکمے کی فوری مداخلت انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی محکمۂ وائلڈ لائف اسی طرح مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کی حفاظت اور جنگلی حیات کے تحفظ کو یقینی بنائے گا۔
فوری طور پر متعلقہ محکمے کو اطلاع دی جائے
دوسری جانب محکمۂ وائلڈ لائف کے عہدیداروں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جنگلی جانوروں کی نقل و حرکت کے پیش نظر احتیاط برتیں، خصوصاً صبح اور شام کے اوقات میں غیر ضروری طور پر تنہا باہر نکلنے سے گریز کریں۔ ریچھ یا کسی دوسرے جنگلی حیات کو دیکھنے کی صورت میں اس کے قریب جانے، اسے چھیڑنے یا خود پکڑنے کی کوشش کرنے کے بجائے فوری طور پر متعلقہ محکمے کو اطلاع دی جائے۔
ماہرین کے مطابق جنگلی حیات کا تحفظ اور انسانی آبادی کی سلامتی دونوں اہم ہیں، اس لیے ایسے حالات میں احتیاط، بروقت اطلاع اور محکمۂ وائلڈ لائف کی پیشہ ورانہ کارروائی انتہائی ضروری ہے۔