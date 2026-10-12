ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کوکرناگ کے صوف شالی علاقے میں بھالو کو بحفاظت ریسکیو کرکے قدرتی مسکن میں منتقل کیا گیا
پنزگا، صوف شالی علاقے میں بھالو کی موجودگی کے پیش نظر وائلڈ لائف کنٹرول روم اچھہ بل کی ٹیم نے فوری کارروائی عمل میں لائی۔
Published : October 12, 2026 at 10:06 AM IST
اننت ناگ (دین عمران): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ علاقے میں وائلڈ لائف کنٹرول روم اچھہ بل کی ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے صوف شالی کے پنزگام علاقے میں ایک بھاری بھرکم کالے بھالو کو کامیابی کے ساتھ ریسکیو کرکے بحفاظت قدرتی مسکن میں منتقل کر دیا۔ بھالو کا وزن تقریباً 400 سے 500 کلوگرام بتایا جا رہا ہے۔
اطلاعات کے مطابق، پنزگام، صوف شالی علاقے میں بھالو کی موجودگی کے پیش نظر وائلڈ لائف کنٹرول روم اچھہ بل کی ٹیم نے فوری کارروائی عمل میں لائی۔ تربیت یافتہ اہلکاروں نے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے بھالو کو بے ہوش کیا، جس کے بعد اسے بحفاظت مناسب قدرتی مسکن میں منتقل کر دیا گیا۔
وائلڈ لائف ٹیم کی اس بروقت کارروائی سے علاقے میں انسانوں اور جنگلی جانوروں کے درمیان ممکنہ تصادم کے خطرے کو کم کرنے میں مدد ملی۔ اس کارروائی کو جنگلی حیات کے تحفظ اور انسانی آبادی کی سلامتی کے حوالے سے ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔
واضح رہے کہ جنوبی کشمیر کے متعدد علاقوں میں انسانی آبادی اور جنگلی جانوروں کے مسکن ایک دوسرے کے قریب واقع ہیں، جس کے باعث اکثر جنگلی جانور رہائشی علاقوں کے نزدیک نظر آتے ہیں۔ ایسے حالات میں تربیت یافتہ وائلڈ لائف اہلکاروں کی بروقت مداخلت نہ صرف انسانی جانوں کے تحفظ بلکہ جنگلی جانوروں کی سلامتی کے لیے بھی انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔
دریں اثنا، عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ اگر کسی رہائشی علاقے کے نزدیک بھالو یا کوئی دوسرا جنگلی جانور نظر آئے تو اس کے قریب جانے، اسے چھیڑنے یا خود پکڑنے کی کوشش کرنے سے گریز کریں اور فوری طور پر متعلقہ وائلڈ لائف حکام کو اطلاع دیں۔
مزید پڑھیں: جموں میں موسلا دھار بارشوں نے توڑا اکہتر سالہ ریکارڈ، دو گھنٹے میں 185.6 ملی میٹر بارش درج، معمولاتِ زندگی درہم برہم
وائلڈ لائف کنٹرول روم اچھہ بل کی ٹیم کی جانب سے انجام دی گئی اس کامیاب کارروائی کو جنگلی حیات کے تحفظ اور انسانوں و جانوروں کے درمیان تصادم کی روک تھام کے لیے ایک قابلِ ستائش کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔