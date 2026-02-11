ETV Bharat / jammu-and-kashmir

نوجوانوں کو سماجی برائیوں سے دور رکھنا ضروری، پلوامہ ضلع پولیس کی جانب سے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد

پلوامہ ضلع پولیس کی جانب سے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔

A basketball tournament for boys and girls was organized by the Pulwama District Police Urdu News
لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 11, 2026 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ، جموں وکشمیر (سید عادل مشتاق شاہ): ضلع پولیس پلوامہ کی جانب سے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ایک باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. جس کا مقصد ضلع بھر میں کھیلوں کے جذبے، نوجوانوں کی شمولیت اور صحت مند طرزِ زندگی کو فروغ دینا ہے۔

نوجوانوں کو سماجی برائیوں سے دور رکھنا ضروری (ETV Bharat)

ٹورنامنٹ کا افتتاح آج اسپورٹس اسٹیڈیم پلوامہ میں ایس ایس پی پلوامہ تنوشری نے کیا۔ اس موقع پر اے ایس پی ہیڈکوارٹرز، ڈی ایس پی ڈی اے آر، ڈی ایس پی آپریشنز اور دیگر اعلیٰ پولیس افسران بھی موجود تھے۔

A basketball tournament for boys and girls was organized by the Pulwama District Police Urdu News
لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد (ETV Bharat)



افتتاحی دن کھلاڑیوں نے بھرپور جوش و جذبے اور شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا، جس سے تماشائیوں اور تقریب میں شریک افسران خوب محظوظ ہوئے۔ اسپورٹس اسٹیڈیم میں موجود پرجوش ماحول نے عوامی شرکت اور نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی بھرپور عکاسی کی۔

A basketball tournament for boys and girls was organized by the Pulwama District Police Urdu News
لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد (ETV Bharat)



یہ ٹورنامنٹ آئندہ کچھ دنوں تک جاری رہے گا، جس کے ذریعے ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایک صحت مند اور مثبت پلیٹ فارم فراہم کیا جائے گا۔

A basketball tournament for boys and girls was organized by the Pulwama District Police Urdu News
لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد (ETV Bharat)



افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے افسران نے نوجوانوں کی زندگی میں کھیلوں کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ کھیل نظم و ضبط، ٹیم ورک اور مثبت سرگرمیوں کو فروغ دیتے ہیں جب کہ نوجوانوں کو سماجی برائیوں سے دور رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

DYSS Launches Skiing Course in Yusmarg اسکائرعارف خان سے متاثر نوجوانوں کا اسکیئنگ کا رجحان

گلمرگ کھیلو انڈیا: فوج اور ہماچل کی بہترین کارکردگی، دلفریب وادی میں کھیل کا شاندار مظاہرہ

بیک کنٹری اسکیئنگ پر پابندیاں کشمیر کی غیر ملکی سیاحت کو متاثر کر سکتی ہیں: فرحت نائک

کھیلو انڈیا ونٹر گیمس 2025 کا دوسرا مرحلہ: ایل جی منوج سنہا نے گلمرگ کا کیا دورہ

عمر عبداللہ نے کھیلو انڈیا گیمز کے دوران گلمرگ کی برفیلی ڈھلوانوں پر اسکیئنگ کی

ملیے نیشنل یوگا چیمپیئن شاہ پریہان سے ملیے نیشنل یوگا چیمپیئن

TAGGED:

PULWAMA BASKETBALL TOURNAMENT
BASKETBALL TOURNAMENT IN PULWAMA

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.