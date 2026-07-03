ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گاندربل کے ولی وار میں 35 سالہ خاتون کی پر اسرار موت، شوہر پر قتل کا الزام
متوفیہ کے بیٹے اور اس کے ماموں کی جانب سے شوہر پر الزام عائد کیا گیا کہ خاتون کے ساتھ شوہرکا رویہ ٹھیک نہیں تھا
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 3, 2026 at 11:59 AM IST
گاندربل (فردوس احمد تانترے): گاندربل کے مضافاتی علاقے ولی وار میں جمعرات کے روز ایک 35 سالہ خاتون کے پر اسرار حالات میں موت کے بعد علاقے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ خاتون اپنے گھر میں لٹکی ہوئی پائی گئی، جبکہ اہل خانہ نے شوہر پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
واقعے کے بعد متوفیہ کے بیٹے اور اس کے ماموں کی جانب سے شوہر پر الزام عائد کیا گیا کہ خاتون کے ساتھ شوہر کا رویہ ٹھیک نہیں تھا وہ پریشان کرتا تھا۔ اہل خانہ نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کی مکمل، منصفانہ اور بر وقت تحقیقات کی جائیں۔ تاہم شوہر کے خلاف لگائے گئے الزامات کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔
مقامی ذرائع کے مطابق جمعرات کی صبح خاتون اپنے گھر کے اندر لٹکی ہوئی پائی گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی، لاش کو اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم اور دیگر ضروری طبی و قانونی کار روائی کے لیے منتقل کیا۔
مزید پڑھیں: امرناتھ یاترا 2026: محکمہ اطلاعات و تعلقاتِ عامہ جموں و کشمیر کی جانب سے یاتریوں کے لیے اہم ہدایات جاری
پولیس نے متعلقہ قانونی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اور کہا ہے کہ اہل خانہ کی جانب سے لگائے گئے الزامات سمیت تمام ممکنہ پہلوؤں سے معاملے کی باریک بینی سے تحقیقات کی جارہی ہیں۔ حکام کے مطابق خاتون کی موت کی اصل وجہ اور واقعے کے حقیقی حالات کا تعین پوسٹ مارٹم رپورٹ، فارنزک شواہد اور جاری تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی کیا جا سکے گا۔