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پلوامہ میں زعفران کی پیداوار میں 95 فیصد تک کمی؛ جشن کے بجائے بحالی کا جامع منصوبہ ناگزیر: حسنین مسعودی
وزیراعظم سیفران مشن پر سوال اٹھاتے ہوئے حسنین مسعودی نے کھیتوں کے لیے اسپرنکلر آبپاشی نظام فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔
Published : November 15, 2026 at 1:56 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 2:47 PM IST
پلوامہ : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں زعفران کی پیداوار میں تشویش ناک کمی پر رکنِ اسمبلی پانپور، ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ زعفران کی بحالی کے لیے ایک جامع منصوبہ مرتب کیا جائے اور کاشتکاروں کو فوری طور پر اسپرنکلر (چھڑکاؤ) آبپاشی نظام فراہم کیا جائے۔ ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے کہا کہ کشمیر میں زعفران کی پیداوار گزشتہ برسوں کے مقابلے میں گھٹ کر محض پانچ فیصد رہ گئی ہے، جس کے باعث اس تاریخی فصل سے وابستہ کاشتکار اور کاروباری طبقہ شدید مشکلات سے دوچار ہے۔
ان کے مطابق ایک وقت تھا جب زعفران کی صنعت علاقے کی معیشت میں تقریباً 500 کروڑ روپے کا حصہ ڈالتی تھی، تاہم آج مقامی پیداوار نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے اور منڈیوں میں باہر سے زعفران لا کر فروخت کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ خشک سالی اور اگست و ستمبر کے مہینوں میں بروقت بارشیں نہ ہونے سے زعفران کی فصل بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ زعفران کے کھیتوں میں اسپرنکلر آبپاشی کا نظام نصب کرے تاکہ بارش کی کمی کی صورت میں مصنوعی آبپاشی کے ذریعے فصل کو نقصان سے بچایا جا سکے۔
زعفران فیسٹیول کے انعقاد پر تنقید کرتے ہوئے رکنِ اسمبلی نے کہا کہ جب پیداوار محض پانچ فیصد تک محدود ہو چکی ہے اور کاشتکار مایوسی کا شکار ہیں، تو ایسے حالات میں جشن منانے کے بجائے تمام متعلقہ فریقین کو ایک میز پر بیٹھ کر فصل کی بحالی کے لیے ٹھوس لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ زمینی حقائق کو نظر انداز کر کے جشن منانا کسی طور مناسب نہیں۔ جسٹس (ر) حسنین مسعودی نے مزید کہا کہ انہوں نے گزشتہ دو برسوں کے دوران متعدد مرتبہ وزیر اعلیٰ کی توجہ زعفران کی زبوں حالی کی جانب مبذول کرائی ہے اور اسمبلی میں بھی یہ معاملہ بارہا اٹھایا ہے۔
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انہوں نے سوال اٹھایا کہ تقریباً 411 کروڑ روپے کے ’وزیراعظم سیفران مشن‘ کے مطلوبہ نتائج کیوں برآمد نہیں ہو سکے اور اس منصوبے کے تحت تعمیر کیے گئے تقریباً 131 بورویل میں سے ایک بھی فعال کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے زور دیا کہ اس منصوبے کی ناکامیوں کا جائزہ لے کر ذمہ داری کا تعین کیا جائے تاکہ مستقبل میں ایسی کوتاہیوں سے بچا جا سکے۔ ان کے مطابق زعفران جموں و کشمیر کا قیمتی زرعی ورثہ ہے، جسے بچانے اور کاشتکاروں کی معاشی حالت سنوارنے کے لیے نمائشی اقدامات کے بجائے جدید آبپاشی نظام، مؤثر نگرانی اور عملی حکمتِ عملی ناگزیر ہے۔