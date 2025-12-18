ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر، دل کا دورہ پڑنے سے سی آر پی ایف اہلکار کی موت
سی آر پی ایف اہلکار لکھویندر سنگھ کو جی ایم اننت ناگ پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 18, 2025 at 11:00 AM IST
اننت ناگ (جموں کشمیر) : جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں ریلوے اسٹیشن پر تعینات 55 سالہ سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) اہلکار کی دوران شب دل کا دورہ پڑنے سے موت واقع ہو گئی۔ حکام نے فوت ہوئے اہلکار کی شناخت لکھویندر سنگھ ولد اجائب سنگھ کے طور پر کی ہے، جو ریاست پنجاب کا رہائشی تھا۔
حکام کا کہنا ہے کہ لکھویندر سی آر پی ایف کی 90 بٹالین میں خدمات انجام دے رہا تھا، جس دوران ان کی طبیعت انتہائی زیادہ خراب ہوئی جس کے بعد انہیں علاج و معالجہ کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ منتقل کیا گیا، جہاں ڈیوٹی پر تعینات ڈاکٹروں کے مطابق اسپتال پہنچانے سے قبل ہی ان کی موت واقع ہو چکی تھی۔
حکام نے بتایا کہ اہلکار کی موت ’’دل کا دورہ‘‘ (کارڈیک اریسٹ) پرصے سے ہوئی ہے وہیں پولیس نے اس ضمن میں کیس درج کرکے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ طبی اور قانونی لوازمات کی تکمیل کے بعد ہی متوفی کی جسد خاکی کو آخری رسومات کے لیے لواحقین کے سپرد کر دیا جائے گا۔
یاد رہے کہ ہر سال جموں کشمیر میں تعینات درجنوں سیکورٹی فورسز اہلکار کی دل کا درہ پڑنے سے موت واقع ہو جاتی ہے جبکہ خودکشی اور برادرکشی کے واقعات میں بھی سینکڑوں اہلکار اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: