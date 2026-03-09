ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سی آر پی ایف نے 87 ویں سی آر پی ایف ڈے کے سلسلے میں خون کے عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا
جموں و کشمیر کے ضلع پلوامہ میں سی آر پی ایف کی 182 اور 183 بٹالین نےمشترکہ طور پر منصوبے کے ساتھ87واں یوم تاسیس منایا
Published : March 9, 2026 at 5:30 PM IST
پلوامہ(سیدعادل مشتاق): سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کے 87ویں یوم تاسیس کی تقریبات کے سلسلے میں سی آر پی ایف کی 182 اور 183 بٹالین نے مشترکہ طور پر 183 بٹالین کے ہیڈ کوارٹر پلوامہ میں خون کے عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا۔
اس اقدام کا اہتمام سی آر پی ایف کے یوم تاسیس کی ملک گیر تقریبات کے ایک حصے کے طور پر کیا جا رہا ہے، جو ہر سال سی آر پی ایف اہلکاروں کی خدمت، لگن اور قوم کے لیے قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس طرح کے انسانی اقدامات کے ذریعے، فورس کا مقصد مقامی کمیونٹی تک اپنی مدد فراہم کرنا اور سماجی ذمہ داری کے جذبے کو فروغ دینا ہے۔
عہدیداروں نے کہا کہ خون کے عطیہ کیمپ میں سی آر پی ایف افسران اور اہلکاروں کی فعال شرکت کا مشاہدہ کیا۔ جنہوں نے ایک نیک مقصد کے لئے رضاکارانہ طور پر خون کا عطیہ دیا ہے۔ اس طرح کی خون کے عطیہ کی مہم صحت کی دیکھ بھال کو مضبوط بنانے اور ضرورت مند مریضوں کے لیے مناسب خون کی فراہمی کو برقرار رکھنے میں ہسپتالوں کی مدد کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
اس موقع پر کمانڈنگ آفیسر 182 بٹالین انیل کمار نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم عوام کی جان ومال کی تحفظ کے لئے پیش پیش رہتے ہیں اور جلدی ہی طبی کیمپوں کا انعقاد شروع کیا جائے گا جو ہم کئی سالوں سے کرتے آرہے ہیں۔