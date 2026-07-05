ETV Bharat / jammu-and-kashmir
امرناتھ یاترا کا چوتھا دن: آج 87 غیر ملکیوں سمیت 6000 یاتری کریں گے درشن
ایل جی منوج سنہا نے یاتریوں پر زور دیا کہ وہ یاترا شروع کرنے سے پہلے اپنا رجسٹریشن مکمل کریں۔
Published : July 5, 2026 at 11:53 AM IST
سرینگر: 87 غیر ملکی ان 6,721 یاتریوں میں شامل ہیں جو آج امرناتھ یاترا کرنے کے لیے وادی کشمیر میں 291 گاڑیوں میں پہنچ رہے ہیں۔ دو جون کو یاترا شروع ہونے کے بعد سے وادی پہنچنے والے یاتریوں کا یہ چوتھا کھیپ ہوگا۔
عہدیداروں نے بتایا کہ یہ یاتری جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے اتوار کی صبح سخت حفاظتی احاطہ میں گاندربل ضلع کے سونمرگ میں بالتال کے بیس کیمپ اور ضلع اننت ناگ کے پہلگام میں ننوان پہنچنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حکام نے بتایا کہ 2590 یاتری 14 کلومیٹر بالتل راستے سے پہنچ رہے ہیں، جب کہ 4131 یاتری 48 کلومیٹر پہلگام راستے سے یاترا کریں گے۔ ان یاتریوں میں 4576 مرد، 1310 خواتین، 22 بچے، 572 سادھو، 154 سادھویاں اور 87 غیر ملکی شامل ہیں۔
عہدیداروں نے بتایا کہ یاترا گاڑیوں کے قافلے کو جموں و کشمیر پولیس اور نیم فوجی دستوں کے سخت حفاظتی انتظامات فراہم کیے گئے ہیں۔ اس دوران، سکیورٹی وجوہات کی بنا پر یاترا گاڑیوں کے لیے مسافروں کی آمدورفت روک دی جاتی ہے۔
مزید پڑھیں: امرناتھ یاترا کے دوران سرینگر جموں شاہراہ پر ٹریفک پابندیوں سے مسافروں کو شدید پریشانی
تین جولائی کو شروع ہونے والی سالانہ 57 روزہ امرناتھ یاترا کے پہلے دو دنوں کے دوران اب تک، 26,000 یاتریوں نے 3,880 میٹر اونچی گپھا کے درشن کیے۔
جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، جو شری امرناتھ جی شرائن بورڈ (SASB) کے چیئرمین ہیں، نے یاتریوں پر زور دیا کہ وہ یاترا کے لیے پہلے رجسٹر کریں۔ سنہا نے کہا کہ یاتریوں کو گپھا کی طرف جانے سے پہلے پہلے رجسٹریشن کرانا ضروری ہے۔
عہدیداروں نے بتایا کہ غیر معمولی طور پر بڑی تعداد میں یاتری درست رجسٹریشن کے بغیر پہنچ رہے ہیں جس کی وجہ سے یاتریوں کو یاترا کرنے میں طویل انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: پہلگام میں غیر رجسٹرڈ امرناتھ یاتریوں کی بڑی آمد، جانئے ان کے تاثرات
سنہا نے کہا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق یاترا طے شدہ روٹ پر یاتریوں کی نقل و حرکت کی مقررہ حد کے مطابق چلائی جا رہی ہے۔
سنہا نے سنیچر کے روز انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ "اس لیے، تمام یاتریوں کی حفاظت اور سہولت کو یقینی بنانے کے لیے رجسٹریشن کے شیڈول کی پابندی ضروری ہے۔ صرف مقررہ تاریخ کے لیے درست رجسٹریشن رکھنے والے یاتریوں کو ہی گپھا کی طرف جانے والے راستوں پر جانے کی اجازت ہوگی۔"
لیفٹیننٹ گورنر نے غیر رجسٹرڈ عقیدت مندوں سے اپیل کی کہ وہ اپنا سفر اگلے چند دنوں کے لیے موخر کر دیں تاکہ جموں کشمیر پہنچنے پر کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچا جا سکے۔
مزید پڑھیں:
ڈویژنل کمشنر کشمیر کا پہلگام تتکال رجسٹریشن مراکز کا دورہ، غیر رجسٹرڈ یاتریوں سے صبر و تعاون کی اپیل
جموں سے امرناتھ یاترا کے دوسرے قافلے کی روانگی
امرناتھ یاترا 2026: امرناتھ یاتریوں کا پہلا قافلہ بیس کیمپوں سے گھپا کے لیے روانہ
امرناتھ یاترا 2026 شروع، ایل جی منوج سنہا نے پہلے قافلے کو جموں سے روانہ کیا