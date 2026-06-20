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امرناتھ یاترا کی تیاریوں کے سلسلے میں رامبن میں موک ڈرل
مشق کا مقصد یاترا کے دوران ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی ایجنسیوں کی تیاری، باہمی رابطے اور ردِعمل کا جائزہ لینا تھا۔
Published : June 20, 2026 at 5:43 PM IST
رامبن ( نواز رونیال ): مرکزی زیرِ انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں تعینات سی آر پی ایف کی 84ویں بٹالین نے جموں و کشمیر پولیس، ایس ایس بی اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں کے اشتراک سے جمعہ کے روز 3 جولائی سے شروع ہونے والی شری امرناتھ یاترا کی حفاظتی تیاریوں کے سلسلے میں رامبن سیکٹر میں ناشری کے قریب قومی شاہراہ نمبر 44 پر ایک موک ڈرل (فرضی مشق) کا انعقاد کیا گیا۔مشق کا مقصد یاترا کے دوران ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی ایجنسیوں کی تیاری، باہمی رابطے اور ردِعمل کا جائزہ لینا تھا۔
فرضی مشق میں یاتری قافلوں کی حفاظت، ہنگامی انخلاء کے طریقہ کار، ٹریفک مینجمنٹ، طبی امداد کی فراہمی اور سیکیورٹی فورسز و سول انتظامیہ کے درمیان مؤثر ہم آہنگی کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔اس طرح کی مشقیں آپریشنل خامیوں کی نشاندہی کرنے اور سری نگر جموں قومی شاہراہ کے راستے سفر کرنے والے یاتریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
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اس موقع پر سی آر پی ایف 84 بٹالین کے کمانڈنٹ این رنبیر سنگھ نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس نوعیت کی مشقیں قومی شاہراہ پر مسلسل جاری رہیں گی، تاکہ ہر سال کی طرح رواں سال بھی شری امرناتھ یاترا کو پُرامن، محفوظ اور خوشگوار ماحول میں کامیابی کے ساتھ پایۂ تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔