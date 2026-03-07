ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رامبن کے سیاحتی مقام سناسر میں مفت طبی کیمپ کا انعقاد
کیمپ میں مفت ادویات فراہم کرنے کے علاوہ ای سی جی، خون اور شوگر ٹیسٹ بھی کیے گئے۔
Published : March 7, 2026 at 9:05 AM IST
رامبن: (نواز رونیال) جموں و کشمیر کے پیاڑی ضلع رامبن میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس نے اپنے سیویک ایکشن پروگرام کے تحت جموں خطے کے سیاحتی مقامی سناسر میں میں مفت طبی کیمپ منعقد کر کے سینکڑوں مقامی باشندوں کو طبی سہولیات فراہم کیں۔
کیمپ کا افتتاح 84 بٹالین کمانڈنٹ این رنبیر سنگھ نے کیا۔ اس موقعے پر ڈپٹی کمانڈنٹ وکرم سنگھ، اسسٹنٹ کمانڈنٹ روپ رام مینا، سابق سرپنچ اور بڑی تعداد میں مقامی ضرورت مند افراد موجود تھے۔
کیمپ کے دوران 300 سے زائد دیہاتیوں، جن میں بزرگ، خواتین اور بچے شامل تھے، کو مفت طبی مشورے فراہم کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس اور بی ایم آئی جیسے طرزِ زندگی سے متعلق امراض کی اسکریننگ بھی کی گئی۔ خواتین اور بچوں کے لیے خصوصی طبی معائنے بھی کیے گئے تاکہ ان کی مجموعی صحت کا خیال رکھا جا سکے اور ممکنہ بیماریوں کی بروقت نشاندہی ہو سکے۔
اس کے علاوہ مفت ادویات فراہم کی گئیں اور تشخیصی ٹیسٹ جیسے ای سی جی، خون اور شوگر ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ ایک مفت فرسٹ ایڈ کٹ، جس میں بنیادی ادویات شامل تھیں، سرپنچ اور گاؤں کے ہیلتھ ورکر کو مستقبل میں استعمال کے لیے فراہم کی گئی۔
کیمپ کے دوران کمانڈنٹ نے کہا کہ سی آر پی ایف ملک کی سب سے بڑی نیم فوجی فورس ہے اور سکیورٹی فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ مقامی آبادی کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے اس طرح کے سماجی پروگرام بھی منعقد کرتی ہے۔
اس طبی کیمپ میں تعاون کرنے والوں میں 84 بٹالین کی میڈیکل ٹیم میں ڈاکٹر انو گورکے (ایس ایم او/ڈی سی)، ڈاکٹر بیرانمول سنگھ (ایم او/اے سی) اور پیرا میڈیکل عملہ شامل تھا۔
مزید پڑھیں:
جموں و کشمیر پولیس نے کشمیر میں سم فروشوں سے کی تفتیش، کرائم برانچ نے نوکری سے دھوکہ دہی کے ملزم کو گرفتار کیا
جموں۔سرینگر قومی شاہراہ پر ٹریفک کی بلا تعطل روانی اور امن و قانون کی برقراری کے لیے سیکورٹی کے سخت انتظامات