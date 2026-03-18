رام بن میں منشیات مخالف ریلی برآمد

رام بن میں منشیات مخالف ریلی برآمد
ریلی ضلع کے چندرکوٹ علاقے میں برآمد کی گئی جس میں مقامی اسکولوں کے درجنوں طلبہ ، سی آر پی ایف اہلکاروں نے شرکت کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 18, 2026 at 4:30 PM IST
رامبن (نواز رونیال ): صوبہ جموں کے پہاڑی ضلع رامبن میں سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کی 84 بٹالین کی جانب سے چندرکوٹ علاقے میں "نشہ مکتی بھارت" ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ "منشیات کو نا کہیں، زندگی کو ہاں کہیں" کے عنوان سے برآمد کی گئی اس ریلی میں تقربنا 200 سے زاہد مختلف اسکولوں کے مقامی طلبہ نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی اور منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں آگاہی پھیلانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔
ریلی کے دوران شرکاء نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر منشیات کے مضر اثرات سے متعلق لائنز درج تھی، وہیں ریلی میں طلبہ نے نعرے بلند کرتے ہوئے صحت مند اور منشیات سے پاک زندگی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔
منشیات مخالف یہ ریلی ضلع چندرکورٹ علاقے میں اختتام سے قبل یہ ریلی مخلف بازاروں اور سڑکوں سے ہوتے ہوئے گزری۔ بٹالین کمانڈینٹ این رنبیر نے ذرائع ابلاغ کے نمائیدوں سے بات کرتے ہوئے کہا "اس ریلی کے انعقاد کا مقصد عام عوام خاص کر نوجوانوں اور کو منشیات کے نقصانات سے آگاہ کرنا اور منشیات سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے اجتماعی کوششوں کو فروغ دینا ہے۔"
واضع رہے کہ جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں سی آر پی ایف، فوج، پولیس کے علاوہ مختلف تنظیموں اور فورمز کی جانب سے منشیات مخالف ریلیز برآمد کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آگاہی پروگرامز اور سیمنارز بھی منعقد ہوتے رہتے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: