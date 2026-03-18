ETV Bharat / jammu-and-kashmir

رام بن میں منشیات مخالف ریلی برآمد

ریلی ضلع کے چندرکوٹ علاقے میں برآمد کی گئی جس میں مقامی اسکولوں کے درجنوں طلبہ ، سی آر پی ایف اہلکاروں نے شرکت کی۔

author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : March 18, 2026 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

رامبن (نواز رونیال ): صوبہ جموں کے پہاڑی ضلع رامبن میں سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کی 84 بٹالین کی جانب سے چندرکوٹ علاقے میں "نشہ مکتی بھارت" ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ "منشیات کو نا کہیں، زندگی کو ہاں کہیں" کے عنوان سے برآمد کی گئی اس ریلی میں تقربنا 200 سے زاہد مختلف اسکولوں کے مقامی طلبہ نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی اور منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں آگاہی پھیلانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔

ریلی کے دوران شرکاء نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر منشیات کے مضر اثرات سے متعلق لائنز درج تھی، وہیں ریلی میں طلبہ نے نعرے بلند کرتے ہوئے صحت مند اور منشیات سے پاک زندگی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔

منشیات مخالف یہ ریلی ضلع چندرکورٹ علاقے میں اختتام سے قبل یہ ریلی مخلف بازاروں اور سڑکوں سے ہوتے ہوئے گزری۔ بٹالین کمانڈینٹ این رنبیر نے ذرائع ابلاغ کے نمائیدوں سے بات کرتے ہوئے کہا "اس ریلی کے انعقاد کا مقصد عام عوام خاص کر نوجوانوں اور کو منشیات کے نقصانات سے آگاہ کرنا اور منشیات سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے اجتماعی کوششوں کو فروغ دینا ہے۔"

واضع رہے کہ جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں سی آر پی ایف، فوج، پولیس کے علاوہ مختلف تنظیموں اور فورمز کی جانب سے منشیات مخالف ریلیز برآمد کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آگاہی پروگرامز اور سیمنارز بھی منعقد ہوتے رہتے ہیں۔

TAGGED:

RAMBAN
ANTI DRUG RALLY
JAMMU KASHMIR ANTI DRUG RALLY
منشیات مخالف ریلی
CRPF ORGANISED ANTI DRUG RALLY

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.