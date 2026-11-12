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امرناتھ یاترا کے راستے کا 84.3 فیصد حصہ زمین کھسکنے لینڈ سلائیڈ خطرے والے زونز میں شامل: تحقیق
یہ مطالعہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حالیہ برسوں میں امرناتھ یاتریوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
Published : November 12, 2026 at 4:56 PM IST
سرینگر: امرناتھ یاترا کے راستے پر لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات سے متعلق ایک نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ کشمیر ہمالیہ کا ایک بڑا حصہ پہاڑی تودے کھسکنے کے خطرے سے دوچار ہے۔ بین الاقوامی تحقیقی جریدے ’سائنٹفک رپورٹس‘ میں شائع ہونے والی اس تحقیق کے مطابق سروے کیے گئے علاقے کا 16.2 فیصد حصہ شدید خطرے کی زد میں ہے، جبکہ 68.1 فیصد علاقے میں درمیانے درجے کا خطرہ موجود ہے۔ صرف 15.7 فیصد علاقے کو کم خطرے والا قرار دیا گیا ہے۔
یہ تحقیق ہر سال موسم گرما میں جنوبی کشمیر کے مقدس غار تک پہنچنے والے لاکھوں یاتریوں کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے۔ محققین نے خبردار کیا ہے کہ اگر حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے تو شدید بارش اور پہاڑی تودے کھسکنے کے واقعات یاترا کے دوران بڑے حادثات کا سبب بن سکتے ہیں۔ تحقیق کا عنوان کشمیر ہمالیہ میں امرناتھ یاترا کے راستے پر لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات اور ان پر ارضیاتی و موسمیاتی عوامل کے اثرات ہے۔ اس میں بال تل، امرناتھ غار، پنجترنی اور پوش پتھری پر مشتمل راستے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔
یہ مطالعہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ چند برسوں کے دوران امرناتھ یاترا میں شرکت کرنے والے عقیدت مندوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کووڈ 19 وبا کے باعث 2021 میں یاترا منسوخ ہونے کی وجہ سے کوئی یاتری جسمانی طور پر یاترا میں شامل نہیں ہوا تھا۔ تاہم 2022 میں تقریباً 3.60 لاکھ، 2023 میں 4.45 لاکھ اور 2024 میں 5.12 لاکھ سے زیادہ عقیدت مندوں نے امرناتھ یاترا کی۔ 2025 میں تقریباً 4.14 لاکھ جبکہ 2026 میں 4.5 لاکھ سے زائد یاتریوں نے مقدس غار پر حاضری دی۔
تحقیق کے دوران ماہرین نے یاترا کے راستے پر لینڈ سلائیڈنگ کے 49 واقعات کی نشاندہی کی۔ ان میں 28 ملبے کے تودے، 15 چٹانیں کھسکنے کے واقعات، دو ملبے کے پھسلنے، دو چٹانی تودے کھسکنے، ایک زمین کے آہستہ آہستہ سرکنے اور ایک چٹان کے الٹ جانے کا واقعہ شامل ہے۔
تحقیق کے مطابق ان 49 واقعات میں سے 35 یعنی 71.4 فیصد ایسے علاقوں میں پیش آئے جنہیں لینڈ سلائیڈنگ کے شدید خطرے والا قرار دیا گیا تھا۔ مزید 10 واقعات درمیانے درجے کے خطرے والے علاقوں میں جبکہ چار واقعات کم خطرے والے علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے۔
محققین نے اس تحقیق کے لیے 18 مختلف عوامل کا جائزہ لیا، جن میں پہاڑوں کی ڈھلوان، بلندی، ارضیاتی ساخت، نکاسیٔ آب، زمین پر موجود نباتات، مٹی کی خصوصیات اور سڑکوں سے قربت شامل ہیں۔اس مقصد کے لیے 1:10,000 کے پیمانے پر تفصیلی ارضیاتی نقشے تیار کیے گئے اور سیٹلائٹ تصاویر، زمینی سروے، جیو ٹیکنیکل جانچ اور موسمیاتی ریکارڈ کو یکجا کرکے تجزیہ کیا گیا۔
تحقیق میں استعمال کیے گئے ماڈل نے تربیتی جائزے میں 0.80 اور آزادانہ توثیق میں 0.86 کا اسکور حاصل کیا، جو اس کی پیش گوئی کرنے کی بہتر صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔
جولائی اور اگست میں بارش سے خطرات بڑھنے کا خدشہ
تحقیق میں لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات میں بارش کے کردار کو خاص طور پر اہم قرار دیا گیا ہے۔ محققین کے مطابق جولائی اور اگست کے مہینوں میں، جب امرناتھ یاترا عروج پر ہوتی ہے، موسلا دھار بارش پہاڑی ڈھلوانوں کو غیر مستحکم کرنے کی بڑی وجہ بن جاتی ہے۔
تحقیق کے مطابق ان مہینوں میں علاقے میں برف کی مقدار بہت کم رہ جاتی ہے۔ جولائی میں برف سے ڈھکا علاقہ تقریباً 6 فیصد جبکہ اگست میں محض 0.4 فیصد رہ جاتا ہے۔ ایسے میں برف پگھلنے کے بجائے مانسون کی شدید بارشیں لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ شدید بارش کا پانی ڈھیلی مٹی، کمزور چٹانوں اور پہلے سے نم ڈھلوانوں میں تیزی سے داخل ہوتا ہے۔ اس سے زمین کے اندر پانی کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور مٹی و چٹانوں کو آپس میں جوڑ کر رکھنے والی مضبوطی کمزور پڑ جاتی ہے۔ نتیجتاً ملبے کے تودے، چٹانیں کھسکنے اور اچانک سیلاب جیسے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔
تحقیق میں بالتل وادی میں 1994 سے 2024 کے درمیان ایک دن میں 45 ملی میٹر سے زیادہ بارش کے 54 انتہائی شدید واقعات کی نشاندہی کی گئی۔ ان میں سے 15 واقعات مانسون کے دوران پیش آئے، جنہیں محققین نے خاص طور پر خطرناک قرار دیا ہے۔ تحقیق میں 8 جولائی 2022 کو بالتل میں آنے والے تباہ کن بادل پھٹنے کے واقعے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس میں کئی لوگوں کی جانیں گئی تھیں اور یاترا کے راستے پر پہلے سے موجود لینڈ سلائیڈنگ کے مقامات دوبارہ متحرک ہوگئے تھے۔
کمزور پہاڑی ساخت اور سڑکوں کی تعمیر بھی خطرے کی وجہ
تحقیق کے مطابق امرناتھ یاترا کا راستہ ارضیاتی اعتبار سے کمزور اور پیچیدہ چٹانی ساختوں پر مشتمل ہے۔ یہاں فائلائٹ، شِسٹ، چونا پتھر اور دیگر چٹانی تہیں موجود ہیں۔ ان میں دراڑیں، شگاف اور فالٹ زون ہونے کی وجہ سے کئی پہاڑی ڈھلوانیں آسانی سے کھسک سکتی ہیں۔اس علاقے میں موجود مین سینٹرل تھرسٹ نامی اہم ارضیاتی ساخت بھی چٹانوں میں تبدیلی اور عدم استحکام کا سبب بنتی ہے۔تحقیق میں ایک اور اہم انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ تقریباً 60 سے 70 فیصد لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات سڑکوں یا دیگر تعمیراتی سرگرمیوں سے 50 میٹر کے دائرے میں پیش آئے۔
محققین کے مطابق سڑکوں کی توسیع، پہاڑوں کی کٹائی، کھدائی اور تعمیراتی سرگرمیاں پہلے سے کمزور پہاڑی ڈھلوانوں کو مزید غیر مستحکم کر سکتی ہیں۔ خاص طور پر جب ان سرگرمیوں کے ساتھ شدید بارش بھی ہو تو لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔
درجہ حرارت میں اضافہ بھی تشویش کا باعث
تحقیق میں موسمیاتی تبدیلیوں اور درجہ حرارت میں اضافے کے رجحان کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات ہند کے پہلگام میں 1980 سے 2024 تک کے ریکارڈ کے مطابق علاقے کے اوسط سالانہ درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ دیکھا گیا ہے۔تحقیق کے مطابق سالانہ اوسط درجہ حرارت میں ہر سال تقریباً 0.05 ڈگری سیلسیئس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔برف سے ڈھکے علاقے میں بھی سال بہ سال فرق دیکھا گیا۔ 2018 میں برف سے ڈھکا سالانہ علاقہ 77.03 مربع کلومیٹر تھا، جو 2020 میں کم ہوکر صرف 24.86 مربع کلومیٹر رہ گیا۔
محققین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی حالات میں یہ تبدیلیاں برف جمع ہونے، اس کے پگھلنے، زمین میں نمی اور پانی کے بہاؤ کو متاثر کر سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں پہاڑی ڈھلوانوں کا استحکام بھی متاثر ہوتا ہے۔
تاہم تحقیق میں واضح کیا گیا ہے کہ لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات کی وجہ صرف موسمیاتی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ کمزور ارضیاتی ساخت، کھڑی پہاڑیاں، شدید بارش، موسمی تغیرات اور انسانی مداخلت سب مل کر اس خطرے کو بڑھاتے ہیں۔
محفوظ امرناتھ یاترا کے لیے آٹھ اہم سفارشات
محققین نے امرناتھ یاترا کے راستے کو محفوظ بنانے کے لیے آٹھ اہم اقدامات تجویز کیے ہیں۔ ان میں مانسون کے دوران بارش کے پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے سطحی اور زیر زمین نکاسیٔ آب کے مؤثر نظام کی تنصیب اور دیکھ بھال شامل ہے۔اس کے علاوہ ندی نالوں اور زیادہ نمی والے علاقوں کے قریب بید اور برچ جیسے تیزی سے بڑھنے والے درخت لگانے کی سفارش کی گئی ہے، تاکہ زمین اور مٹی کی گرفت مضبوط ہوسکے۔
تحقیق میں خطرناک ڈھلوانوں کو مستحکم بنانے کے لیے حفاظتی دیواریں، ریٹیننگ والز اور گیبیئن والز تعمیر کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ محققین نے یہ بھی کہا ہے کہ سڑکوں کی تعمیر اور توسیع سے پہلے تفصیلی ارضیاتی اور انجینئرنگ جائزہ لازمی ہونا چاہیے۔ تحقیق کے مطابق ہر 10 سال بعد لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے سے متعلق نقشوں کو اپ ڈیٹ کیا جانا چاہیے، تاکہ ارضیاتی اور موسمیاتی تبدیلیوں کو مدنظر رکھا جاسکے۔
یاترا انتظامیہ کے لیے ایک اہم سفارش یہ ہے کہ عارضی خیموں اور دیگر سہولتوں کو غیر محفوظ مقامات سے ہٹا کر نسبتاً مستحکم اور محفوظ علاقوں میں منتقل کیا جائے۔ اس کے علاوہ یاترا کے راستوں اور سڑکوں کو زیادہ محفوظ علاقوں کی جانب منتقل کرنے کے امکانات تلاش کرنے اور بلند پہاڑی علاقوں میں جہاں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ زیادہ ہے، وہاں روپ وے کے استعمال پر غور کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔
محققین نے مسلسل نگرانی مقامی لوگوں کی شمولیت اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تیاری کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی معلومات، موسمیاتی اعداد و شمار اور زمینی نگرانی کو یکجا کرکے بہتر وارننگ سسٹم تیار کیا جا سکتا ہے۔
تحقیق میں اس بات کا بھی اعتراف کیا گیا ہے کہ دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کی درست نشاندہی کے لیے جدید سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، خصوصاً لائڈار اور سنتھیٹک اپرچر ریڈار کا استعمال بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ قومی سطح پر لینڈ سلائیڈنگ کا معیاری ڈیٹا بیس تیار کرنے اور مزید تفصیلی نقشہ سازی کی بھی سفارش کی گئی ہے۔
یہ تحقیق بھارت اور جاپان کے چھ محققین نے مشترکہ طور پر تیار کی ہے، جن کا تعلق جیولوجیکل سروے آف انڈیا، نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہائیڈرولوجی، آئی آئی ایس ای آر موہالی اور ہیروشیما یونیورسٹی سمیت مختلف اداروں سے ہے۔ تحقیق کی سربراہی اور ابتدائی مسودے کی تیاری ریاض احمد میر نے کی، جبکہ دیگر محققین نے تحقیق، تجزیے اور تدوین میں حصہ لیا۔ اس مطالعے کو جیولوجیکل سروے آف انڈیا اور ہیروشیما یونیورسٹی کی معاونت حاصل رہی۔ تحقیق کے رابطہ کار مصنف محمد عمر شریف کا تعلق ہیروشیما یونیورسٹی سے ہے۔
امرناتھ یاترا میں ہر سال لاکھوں عقیدت مندوں کی شرکت کے پیش نظر یہ تحقیق انتظامیہ کے لیے ایک اہم انتباہ ہے۔ ماہرین کے مطابق صرف یاترا کے راستوں کی مرمت کافی نہیں، بلکہ سائنسی بنیادوں پر پہاڑی ڈھلوانوں کا تحفظ، بارش کے پانی کی نکاسی، محفوظ مقامات پر عارضی رہائش اور بروقت وارننگ سسٹم کو یقینی بنانا بھی ضروری ہے، تاکہ عقیدت مندوں کی جان و مال کا تحفظ کیا جا سکے۔