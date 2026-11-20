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جموں و کشمیر اور لداخ کی عدالتوں میں بڑے پیمانے پر پھیر بدل، 84 ججوں کے تبادلے
ان تبادلوں اور تقرریوں کے احکامات جمعرات کو جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل کی جانب سے جاری کیے گئے۔
By PTI
Published : November 20, 2026 at 6:59 AM IST
جموں: عدلیہ میں بڑے پیمانے پر کی گئی پھیر بدل کے تحت 84 ججوں کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ ان میں 30 ڈسٹرکٹ جج اور 54 سول جج (سینئر ڈویژن) شامل ہیں۔ انہیں جموں و کشمیر اور لداخ بھر کی مختلف عدالتوں، ٹربیونلز اور قانونی خدمات کے اداروں میں تعینات کیا گیا ہے۔
کسم لتا پنڈتا کو جموں میں نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کی عدالت کا نیا پریزائیڈنگ آفیسر (سربراہ جج) مقرر کیا گیا ہے، وہ پریم ساگر کی جگہ لیں گی۔
ان تبادلوں اور تقرریوں کے احکامات جمعرات کو جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل، ایم کے شرما کی جانب سے جاری کیے گئے۔
اس ردوبدل کے حصے کے طور پر، سات اضلاع اننت ناگ، بارہمولہ، بھدرواہ، کولگام، گاندربل، شوپیاں، کشتواڑ اور کرگل—کے لیے نئے پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مقرر کیے گئے ہیں۔
جواد احمد کو اننت ناگ میں پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے طور پر تعینات کیا گیا ہے، جہاں یہ عہدہ خالی تھا۔ وہیں، سرینگر میں انسداد بدعنوانی مقدمات کے لیے بطور اسپیشل جج خدمات انجام دے رہے تسلیم عارف کو بارہمولہ کا پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مقرر کیا گیا ہے۔ ریتیش کمار دوبے کو بھدرواہ میں پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تعینات کیا گیا ہے، جبکہ مسرت روہی کو کولگام میں اسی عہدے پر مقرر کیا گیا ہے۔
اعجاز احمد خان کا تبادلہ گاندربل کے پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے طور پر کیا گیا ہے، اور عبدالناصر شوپیاں کے پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا چارج سنبھالیں گے۔ اسی طرح، امت شرما کو کشتواڑ کا پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مقرر کیا گیا ہے، جبکہ عبدالقیوم میر کو کرگل کا پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تعینات کیا گیا ہے۔
دیگر اہم تبدیلیوں میں، بڈگام کے پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، اوم پرکاش بھگت کو جموں میں تیسرا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ( پوٹا اور ٹاڈا) مقرر کیا گیا ہے۔ سانبہ کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، اروند شرما کو انسداد بدعنوانی مقدمات کے لیے اسپیشل جج کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ وہیں، جموں میں این آئی اے عدالت کے امور سنبھال رہے پریم ساگر کو سرینگر میں این ڈی پی ایس مقدمات کے لیے خصوصی جج کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔
یحییٰ فردوس آہنگر کو جموں میں انسداد بدعنوانی مقدمات کے لیے ایڈیشنل سیشن جج مقرر کیا گیا ہے، جبکہ رجنی شرما کا تبادلہ کر کے انہیں سرینگر میں انسداد بدعنوانی مقدمات (سی بی آئی مقدمات) کے لیے خصوصی جج تعینات کیا گیا ہے۔
اس حکم نامے میں دونوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ڈسٹرکٹ ججوں اور سول ججوں کے کئی دیگر تبادلے اور تقرریاں بھی شامل ہیں۔
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