رامبن کے چندر کوٹ میں جموں سیکٹر انٹر جی سی اور بی این یوگا مقابلہ 2026 کا انعقاد
جموں کے ضلع رامبن میں تین روزہ فوج کی جانب سےجسمانی فٹنس،نظم و ضبط، ذہنی سکون اورمثبت طرزِ زندگی کوفروغ دینےکیلئے یوگا کاانعقاد کیا گیا
Published : May 15, 2026 at 5:30 PM IST
رامبن (نواز رونیال ) : جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں جموں سیکٹر سی آر پی ایف کے زیرِ اہتمام 84 بٹالین کی جانب سے ٹیکٹیکل ہیڈکوارٹر چندرکوٹ میں 12 مئی سے 15 مئی 2026 تک چار روزہ انٹر گروپ سینٹر اور بٹالین سطح کے یوگا مقابلوں کا شاندار اور کامیاب انعقاد کیا گیا۔ اس اہم ٹورنامنٹ میں مختلف یونٹس اور بٹالینز کے اہلکاروں نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی اور اپنی جسمانی صلاحیتوں، ذہنی یکسوئی اور یوگا مہارت کا مظاہرہ پیش کیا۔
مقابلوں کے انعقاد کا بنیادی مقصد سی آر پی ایف جوانوں میں جسمانی فٹنس، نظم و ضبط، ذہنی سکون اور مثبت طرزِ زندگی کو فروغ دینا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اہلکاروں کو یوگا کو اپنی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنانے کی ترغیب بھی دی گئی تاکہ وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں انجام دے سکیں۔
چار روزہ پروگرام کے دوران مختلف یوگا سیشنز، گروپ پرفارمنس، مراقبہ، سانس کی مشقوں اور جسمانی توازن پر مبنی سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء نے نہ صرف جسمانی چستی کا مظاہرہ کیا بلکہ ذہنی استحکام اور ٹیم ورک کی بہترین مثالیں بھی پیش کیں۔ مقابلوں کے دوران تربیت یافتہ انسٹرکٹرز نے یوگا کی اہمیت، اس کے طبی فوائد اور ذہنی دباؤ سے نجات میں اس کے کردار پر بھی روشنی ڈالی۔
اس موقع پر کمانڈنٹ این۔ رنبیر سنگھ نے شرکاء، منتظمین اور معاون عملے کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یوگا محض ورزش کی ایک شکل نہیں بلکہ اندرونی طاقت، ذہنی سکون اور روحانی ترقی کا مؤثر ذریعہ ہے۔ سی آر پی ایف اہلکاروں کے روزمرہ معمولات میں یوگا کو شامل کرنا نہ صرف ان کی جسمانی صحت کو بہتر بنائے گا بلکہ پیشہ ورانہ مہارت، خود اعتمادی اور بہترین کارکردگی کے حصول میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ دور میں جہاں سیکورٹی فورسز کو مسلسل چیلنجنگ حالات کا سامنا رہتا ہے، وہاں یوگا ذہنی دباؤ کم کرنے اور قوتِ برداشت بڑھانے میں نہایت مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی اس نوعیت کی سرگرمیوں کا انعقاد جاری رکھا جائے گا تاکہ جوانوں میں صحت مند اور متوازن طرزِ زندگی کو فروغ مل سکے۔
مقابلوں کے اختتام پر ایک پروقار تقریبِ تقسیمِ انعامات منعقد ہوئی جس میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی ٹیموں اور انفرادی سطح پر بہترین مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں کو ٹرافیاں، میڈلز اور تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ تقریب کے دوران شرکاء کے حوصلے اور کھیلوں کے جذبے کو خوب سراہا گیا جبکہ منتظمین نے اس کامیاب انعقاد کو باہمی تعاون اور نظم و ضبط کا بہترین نمونہ قرار دیا۔
سی آر پی ایف 84 بٹالین کی جانب سے منعقدہ یہ یوگا مقابلے نہ صرف فورس اہلکاروں کی جسمانی و ذہنی نشوونما کے لیے مفید ثابت ہوئی بلکہ انہوں نے یوگا کے پیغام کو ایک مثبت اور صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے بھی مؤثر انداز میں اجاگر کیا