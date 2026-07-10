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حب الوطنی اور قومی یکجہتی کے جذبے کو فروغ دینے کے مقصد سے تقریب کا انعقاد، قومی پرچم لہرایا گیا
تقریب کا آغاز قومی ترانے اور ترنگے کو باوقار انداز میں راشٹریہ سلامی پیش کرنے سے ہوا۔
Published : July 10, 2026 at 6:22 PM IST
رامبن (نواز رونیال ): مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں حب الوطنی اور قومی یکجہتی کے جذبے کو فروغ دینے کے مقصد سے 84 بٹالین سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر این رنبیر سنگھ، کمانڈنٹ 84 بٹالین سی آر پی ایف نے ٹیکٹیکل ہیڈکوارٹر بٹالین، چندرکوٹ، رامبن کے احاطے میں دریائے چناب کے دلکش کنارے نصب 61 فٹ بلندی پر ہندوستانی قومی پرچم لہرایا۔
تقریب کا آغاز قومی ترانے اور ترنگے کو سلامی پیش کرنے سے ہوا۔ تقریب میں سی آر پی ایف کے افسران، جوانوں اور دیگر نے شرکت کی اور قومی پرچم کو سلامی پیش کرتے ہوئے ملک کی سلامتی، یکجہتی اور ترقی کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ 61 فٹ بلند مست پر نصب یہ ترنگا ضلع رامبن کے بلند ترین قومی پرچموں میں شمار ہوتا ہے۔ دریائے چناب کے کنارے بلند مقام پر قومی پرچم نہ صرف مقامی عوام بلکہ قومی شاہراہ سے گزرنے والے ہزاروں مسافروں کی توجہ کا مرکز بھی بنے گا۔
اس موقع پر اپنے خطاب میں کمانڈنٹ شری این رنبیر سنگھ نے کہا کہ ہندوستانی قومی پرچم صرف ایک جھنڈا نہیں بلکہ پوری قوم کے اتحاد، سالمیت، ترقی، امن، امید اور روشن مستقبل کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترنگا ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت کے طور پر ہندوستان کی امنگوں، قومی عزم اور اجتماعی خوابوں کی نمائندگی کرتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ سی آر پی ایف کے ہر افسر اور جوان کے لیے بلند و بالا ترنگا حب الوطنی، قومی فخر، بے لوث خدمت، فرض شناسی، قربانی اور ہر قیمت پر ملک کی خودمختاری و علاقائی سالمیت کے تحفظ کے عزم کی یاد دہانی کراتا ہے۔ ان کے مطابق قومی پرچم فورس کے جوانوں کو ہر لمحہ ملک کی خدمت، عوام کی حفاظت اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے نئی توانائی اور حوصلہ فراہم کرتا ہے۔
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کمانڈنٹ نے کہا کہ سی آر پی ایف ملک کی داخلی سلامتی کو مضبوط بنانے، امن و امان برقرار رکھنے اور قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے ہمیشہ پیش پیش رہی ہے اور آئندہ بھی پوری لگن، پیشہ ورانہ مہارت اور قومی جذبے کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں انجام دیتی رہے گی۔
تقریب کے اختتام پر تمام افسران اور جوانوں نے قومی پرچم کے سائے تلے ملک کی خدمت، آئین کی پاسداری اور قومی یکجہتی کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا۔ شرکاء نے اس اقدام کو ضلع رامبن میں حب الوطنی کے جذبے کو مزید مستحکم کرنے کی جانب ایک اہم اور قابلِ ستائش قدم قرار دیا۔