ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایک لاکھ کے قریب درخت کاٹے، معاوضہ بھی نہیں دیا گیا، جموں کشمیر انتظامیہ کٹہرے میں
جموں کشمیر انتظامیہ نے اعتراف کیا ہے کہ مختلف منصوبوں کے لیے 82ہزار سے زائد درخت کاٹے گئے جبکہ رقم بھی ادا نہیں کی گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 15, 2026 at 12:48 PM IST
سرینگر: نیشنل گرین ٹریبونل (این جی ٹی) میں جموں و کشمیر انتظامیہ کو سخت عدالتی جانچ کا سامنا ہے۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے اعتراف کیا ہے کہ بنیادی ڈھانچے کے مختلف منصوبوں کے لیے 82 ہزار سے زائد درخت کاٹے گئے ہیں اور اس پر ماحولیاتی معاوضہ بھی جمع نہیں کیا ہے اور اس کے عوض 45 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم تاحال واجب الادا ہے۔
یہ انکشاف 13 جنوری 2026 کو این جی ٹی میں راسخ رسول بٹ بنام یونین ٹیریٹری جموں و کشمیر کیس کی سماعت کے دوران سامنے آیا۔ چیف سیکریٹری جموں و کشمیر کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ’’جنگلاتی علاقوں میں تقریباً 150 منصوبوں کے دوران 82,327 درخت کاٹے گئے۔‘‘
رپورٹ کے مطابق ان منصوبوں پر واجب الادا معاوضہ جاتی شجرکاری کی مجموعی رقم 80.73 کروڑ روپے بنتی ہے، جس میں سے 45.33 کروڑ روپے اب تک ادا نہیں کیے گئے ہیں۔ ماحولیاتی قوانین کے تحت جنگلاتی زمین کے استعمال کے بدلے یہ رقم ادا کرنی لازمی ہے۔ اس اعتراف کے بعد فاریسٹ (کنزرویشن) ایکٹ 1980 پر عملدرآمد کو لے کر کافی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ اس قانون کے تحت جنگلاتی زمین کو غیر جنگلاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے پہلے معاوضہ جمع کرانا ناگریز ہے۔
انتظامیہ کے مطابق یہ کوتاہی 30 جولائی 2019 کو اس وقت کی اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو کونسل (SAC) کے ایک فیصلے کا نتیجہ ہے، جس کے تحت 2014 کے کابینہ حکم میں ترمیم کر کے معاوضہ کی رقم زیر التوا ہونے کے باوجود جنگلاتی زمین کے استعمال کی اجازت دی گئی، تاکہ عوامی منصوبوں کو تیزی سے مکمل کیا جا سکے۔
تاہم اس فیصلے کو درخواست گزار، ماہر ماحولیات اور وکیل راسخ رسول بٹ نے چیلنج کیا ہے۔ 8 جنوری 2026 کو این جی ٹی میں داخل اعتراضات میں انہوں نے کہا کہ ’’یہ فیصلہ من مانی پر مبنی ہے اور ماحولیاتی تحفظ کے قانونی ضوابط کو کمزور بناتا ہے۔‘‘
درخواست گزار کی دلیل ہے کہ ’’اس نرمی کے ذریعے جنگلاتی قوانین کی خلاف ورزیوں کو بعد میں جائز قرار دیا گیا، جبکہ معاوضہ جاتی اقدامات جنگلاتی منظوری کا بنیادی حصہ ہیں اور انہیں بعد کی رسمی کارروائی نہیں بنایا جا سکتا۔‘‘
اس کیس میں زیر غور اہم منصوبوں میں شمالی کشمیر کی ہندوارہ - بنگس سڑک شامل ہے، جو راجوار کے حساس جنگلاتی علاقے سے ہوکر گزرتی ہے۔ یہ منصوبہ محکمہ تعمیرات عامہ کی جانب سے مکمل کیا جا رہا ہے۔
درخواست گزار کے مطابق اس منصوبے پر تعمیراتی کام 2017 میں شروع کیا گیا، جبکہ حتمی جنگلاتی منظوری ستمبر 2019 میں دی گئی۔ انتظامیہ نے این جی ٹی میں بتایا کہ 488 درخت اجازت کے ساتھ کاٹے گئے، تاہم 2021 میں غیر قانونی طور بھی سبز سونے کی کٹائی ہوئی۔ درخواست گزار نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے منصوبوں سے راجوار علاقے میں انسان اور جنگلی جانوروں کے درمیان تنازع میں اضافہ ہوا ہے۔
سماعت کے دوران یونین ٹیریٹری کے وکیل نے چیف سیکریٹری کی رپورٹ پر دائر اعتراضات کا جواب دینے کے لیے چار ہفتوں کی مہلت مانگی ہے۔ نیشنل گرین ٹریبونل کی پرنسپل بینچ، جس کی صدارت جسٹس پرکاش شریواستو کر رہے ہیں، نے سبھی فریقین کو ہدایت دی کہ وہ اپنے تحریری جوابات مکمل کریں اور متعلقہ رپورٹس ریکارڈ پر رکھیں۔ عدالت نے کیس کی حتمی سماعت کے لیے 9 اپریل 2026 کی تاریخ مقرر کی ہے۔
یہ بھی پڑھیں:
درخت کاٹنے کا معاوضہ دو ورنہ پروجیکٹ منسوخ ہو سکتا ہے: NGTکا حکومت کو انتباہ