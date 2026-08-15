ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں وکشمیر میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب بخشی اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی، اننت ناگ میں منعقدہ مرکزی تقریب میں سکینہ ایتو نے قومی پرچم لہرایا
جموں کشمیرمیں یوم آزادی کی مرکزی تقریب سرینگر کے بخشی اسٹڈیم میں منعقد کی جارہی ہے۔ جہاں وزیر اعلی عمر عبدللہ قومی پرچم لہرائیں گے
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 15, 2026 at 9:44 AM IST|
Updated : August 15, 2026 at 10:59 AM IST
سرینگر/جموں/اننت ناگ ( پرویز الدین/اشرف گنائی/میر اشفاق): ملک آج 80 واں آزادی کا جشن منارہا ہے۔ اس سلسلے میں قومی سطح کی سب سے بڑی تقریب نئی دہلی میں منعقد ہوئی جبکہ جموں کشمیر کی مرکزی تقریب سرینگر کے بخشی اسٹڈیم میں منعقد کی جارہی ہے۔ جہاں وزیر اعلی عمر عبدللہ قومی پرچم لہرائیں گے۔پولیس ,سی آر پی ایف اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کے دستوں کے علاوہ این سی سی کیڈیٹز اور اسکولی طلبا کے مارچ پاسٹ پریڈ پر سلامی لے گے۔
جموں میں بارش:
ادھر سرمائی داراحکومت جموں کے ایم اے اسٹیڈیم میں یوم آزادی کی بڑی تقریب منعقد ہوگی جہاں نائب وزیر اعلی سریندر چودھری قومی جھنڈا لہرائیں اور رنگا رنگ مارچ پاسٹ پر سلامی لےگے۔ جموں میں فی الحال بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح کی اہم تقریبات جموں وکشمیر کے مختلف اضلاع، تحصیل صدر مقامات پر بھی منعقد ہوں گی۔وہیں وادی کے دیگر سرکاری دفاتر، اسپتالوں، اہم تنصیباب اور تاریخی مقامات پر بھی قومی جھنڈا لہرایا جائے گا۔ ایسےمیں 80 ویں یوم آزادی کے موقع پر جموں وکشمیر کے وزیر اعلی عمر عبدللہ اور ایل جی منوج سنہا نے لوگوں کو مبارک باد پیش کی ہے
جموں وکشمر میں یوم آزادی کی تقریبات کو پر امن اور احسن طریقے سے انجام دینے کی خاطر سیکورٹی کا کڑا بندوبست کیا گیا ہے۔بخشی اسٹیڈیم کے گردونواح میں سیکورٹی کی بھاری تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے وہیں ڈرون اور سی سی ٹی وی کیمروں کے زریعے بھی اسٹیڈیم پر نظر رکھی جارہی ہے۔ جبکہ شہر سرینگر کے حساس اور اہم راستوں پر بھی فورسز کی تعیناتی میں اضافہ کیا گیا ۔
سخت سیکیورٹی:
حال میں اننت ناگ اور کولگام میں ہلاکتوں کے دو الگ الگ واقعات کے پیش نظر اور کچھ پنڈت ملازمین کو دی گئی دھمکیوں کے پیش نظر جموں وکشمیر میں سیکورٹی گریڈ کو مزید مضبوط کیا گیا ہے۔آئی جی پی کشمیر وی کے بردی سیکورٹی انتظامات کی از خود نگرانی کررہے ہے۔اس دوران پولیس اور سول انتظامیہ کی جانب سے تمام لوگوں سے یوم آزادی کی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر شرکت کرنے کی ہداہت دی گئی ہے۔ اس بیچ انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی پی) کشمیر وی کے بردی نے کہا ہے کہ 15 اگست کی تقریبات کے لیے کثیر سطحی سکیورٹی نظام نافذ کیا گیا ہے، جس کے تحت صرف تقریب کے مقامات ہی نہیں بلکہ سرینگر شہر اور وادی کے تمام اضلاع میں بھی سکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ ادھرصوبائی کمشنر کشمیر انشول گرک نے وادی کشمیر کے عوام کو 15 اگست کو بخشی اسٹیڈیم سرینگر میں منعقد ہونے والی یوم آزادی کی مرکزی تقریب میں شرکت کرنے اور قومی تہوار کو جوش و خروش کے ساتھ منانے کی دعوت دی ہے۔
یوم آزادی کے سلسلہ میں جنوبی کشمیر میں سکیورٹی کے سخت انتظامات:
ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ ساتھ ضلع اننت ناگ میں بھی 80واں یومِ آزادی حب الوطنی کے جذبے اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ ضلع کی مرکزی تقریب شہید ہمایوں مزمل میموریل گورنمنٹ ڈگری کالج فار بوائز، کھنہ بل میں منعقد ہوئی، جہاں کابینہ وزیر سکینہ ایتو نے قومی پرچم لہرایا اور شاندار مارچ پاسٹ سے سلامی لی۔
تقریب میں سول انتظامیہ، جموں و کشمیر پولیس، سکیورٹی فورسز اور مختلف سرکاری محکموں کے اعلیٰ افسران، اہلکاروں، طلبہ، اساتذہ اور بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے شرکت کی۔ مختلف دستوں نے مارچ پاسٹ میں حصہ لیتے ہوئے نظم و ضبط اور شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
جنوبی کشمیر کے دیگر اضلاع میں بھی ضلعی اور تحصیل سطح پر یومِ آزادی کی تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ نے تقریبات کو کامیاب اور پرامن بنانے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کیے ہیں، جبکہ مختلف سرکاری محکموں کے افسران اور اہلکار بھی تقریبات کے انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔
یومِ آزادی کے پیشِ نظر پورے جنوبی کشمیر میں سکیورٹی کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ حساس مقامات، اہم تنصیبات، سرکاری عمارتوں اور تقریبات کے مقامات پر جموں و کشمیر پولیس، سی آر پی ایف، فوج اور دیگر سکیورٹی ایجنسیوں کی اضافی نفری تعینات کی گئی ہے۔ سکیورٹی اہلکار اہم شاہراہوں، داخلی و خارجی راستوں اور دیگر حساس مقامات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔
سکیورٹی نگرانی کے لیے ڈرون، سی سی ٹی وی کیمروں اور دیگر جدید آلات کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ مشتبہ نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے مختلف مقامات پر چیکنگ اور نگرانی کا عمل جاری ہے۔ سکیورٹی ایجنسیاں کسی بھی ممکنہ ناخوشگوار واقعے کی روک تھام کے لیے باہمی رابطے کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔
ادھر جنوبی کشمیر میں بیشتر بازار بند ہیں جبکہ تجارتی سرگرمیاں بھی کم و بیش جاری ہیں۔ سڑکوں پر ٹریفک کی نقل و حمل بھی متاثر ہے سڑکوں پر ٹریفک کم چل رہا ہے ۔
سکیورٹی ایجنسیوں کے مطابق یومِ آزادی کی تقریبات کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے گئے ہیں۔ جموں و کشمیر پولیس، سی آر پی ایف، فوج اور دیگر سکیورٹی ادارے مکمل طور پر چوکس ہیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔
یہ بھی پڑھیں:
'مضبوط ریاستوں میں ملک کی طاقت': فاروق عبداللہ نے یومِ آزادی کی مبارکباد دی، جموں و کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا