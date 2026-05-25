بانڈی پورہ میں منشیات کے خلاف پیدل مارچ، ایل جی نے کہا، پینتالیس دنوں میں آٹھ سو ایف آئی آر اور 950 گرفتاریاں
بانڈی پورہ میں منشیات کے تحت پیدل مارچ میں ہزاروں طلبہ، تاجروں اور عام عوام نے شرکت کی۔
Published : May 25, 2026 at 7:13 PM IST
بانڈی پورہ: (اعجاز نازکی) یہ اعلان کرتے ہوئے کہ جموں و کشمیر میں 'منشیات فروشوں کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہوگی'، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پیر کو کہا کہ انتظامیہ کی انسداد منشیات مہم سے صرف 45 دنوں کے اندر اہم نتائج سامنے آئے ہیں۔ اس دوران تقریباً 800 ایف آئی آر درج کیے گئے ہیں اور یونین ٹیری میں تقریباً 950 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔
ایل جی نے یہ بیان بانڈی پورہ میں ایک بڑے پیمانے پر "نشا مکت جموں کشمیر ابھیان" کے تحت پیدل مارچ کے دوران دیے، جہاں ہزاروں طلباء، نوجوان رضاکاروں، تاجروں، خواتین کے گروپوں اور سول سوسائٹی کے ارکان نے منشیات کے استعمال اور منشیات فروشی کے خلاف ایک ساتھ مارچ کیا۔
اس موقعے پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سنہا نے کہا کہ یہ مہم اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہر منشیات فروش کو سلاخوں کے پیچھے نہیں بھیج دیا جاتا۔ انہوں نے منشیات اور منشیات کی دہشت گردی کو جموں و کشمیر کو درپیش سب سے بڑے خطرات میں سے ایک قرار دیا اور کہا کہ منشیات کی اسمگلنگ سے حاصل ہونے والی رقم کا استعمال خطے میں دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔
یہ جموں و کشمیر کے لیے سب سے بڑے خطرات میں سے ایک ہے۔ ہم اس سرزمین کو دہشت گردوں کے ایجنڈے پر چلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔" انہوں نے مزید کہا کہ سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کشمیر سے منشیات کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ حکام نے پی آئی ٹی-این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت 59 ملزمان کے خلاف کیس درج کر کے منشیات کے نیٹ ورکس کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے اور "کالے دھن" کمائی سے بنائی گئی جائیدادوں کو ضبط کر لیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نے 457 ڈرائیونگ لائسنس معطل کرنے، 116 پاسپورٹ منسوخ کرنے کی سفارش کی ہے اور مبینہ طور پر منشیات سے متعلق سرگرمیوں سے منسلک 606 گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کی کارروائی شروع کی ہے۔"ہر منشیات فروش کو تلاش کیا جا رہا ہے اور گرفتار کیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کیا، وہ جموں اور جموں میں کسی بھی جگہ محفوظ پناہ گاہ نہیں پائے گا"۔
اس مہم کو کشمیر کے لیے "امید کی نئی کرن" قرار دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو تعمیری اور کمیونٹی پر مبنی سرگرمیوں میں شامل کرنے اور انہیں نشے سے بچانے کے لیے جموں و کشمیر میں تقریباً 3000 یوتھ کلب قائم کیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سال کے اوائل میں شروع کی گئی انسداد منشیات مہم انتظامیہ کی سب سے بڑی سماجی مہم کے طور پر ابھری ہے، جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں، تعلیمی اداروں اور سماجی تنظیموں کا بڑا رول رہا ہے۔
