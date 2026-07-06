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جموں کشمیر:چھٹی کے بعد اسکول میں بند رہ گیا طالب علم، پورا عملہ معطل
رام بن کے ایک اسکول میں کئی گھنٹوں تک ساتویں جماعت کے ایک طالب علم کے بند رہنے کی انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 6, 2026 at 7:18 PM IST
رامبن ( نواز رونیال ) : ضلع رامبن میں ساتویں جماعت کے ایک طالب علم کو اسکولی اوقات یعنی چھٹی کے بعد اسکول میں کئی گھنٹوں تک پھنسے رہنے کے معاملے میں چیف ایجوکیشن آفیسر(CEO)، رام بن، نے گورنمنٹ مڈل اسکول، کرواہ ایجوکیشن زون، بانہال کے ہیڈ ماسٹر سمیت پورے عملے کو معطل کر دیا ہے۔ اس واقعے کی حکام نے اعلیٰ سطحی تحقیقات کا بھی حکم دیا ہے۔
چیف ایجوکیشن افیسر اونیل کمار بٹ کی جانب سے جاری کیے گئے حکم نامے میں تصدیق کی گئی ہے کہ یہ واقعہ 4 جولائی 2026 کو پیش آیا، جب ایک طالب علم شام تقریباً 8 بجے اسکول کی عمارت کے اندر بند پایا گیا، جو کہ اسکول کے اوقاتِ کار ختم ہونے اور گرمیوں کی تعطیلات شروع ہونے سے قبل کا وقت تھا۔
اس واقعے کی ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے جس میں ایک مقامی شہری نے متاثرہ بچے کی آواز سن کر اس کی مدد کی۔ ویڈیو میں ساتویں جماعت کے طالب کا بیان بھی صاف سنا جا سکتا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اسکول میں اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور بیدار ہونے کے بعد اس نے کود کو تنہا پایا۔ ویڈیو ریکارڈ کرنے والا شہری دعویٰ کر رہا ہے کہ بچے کی مدد کی چیخ و پکار سن کر وہ اسکول پہنچے اور انہوں نے بچے کو اسکول میں مقفل پایا۔
ادھر، سی ای او کی جانب سے پیر کو جاری کیے گئے حکم نامے میں اس واقعے کو متعلقہ اہلکاروں کی جانب سے طلبہ کی حفاظت اور نگرانی کے سلسلے میں بادی النظر میں سنگین غفلت اور فرائض سے لاپروائی قرار دیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس غفلت کے باعث طالب علم کی جان اور سلامتی کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔
تحقیقات مکمل ہونے تک گورنمنٹ مڈل اسکول، کرواہ، تعلیمی زون بانہال کے تمام ملازمین کو جموں و کشمیر سول سروسز (درجہ بندی، کنٹرول اور اپیل) قواعد، 1956 کے رول 31 کے تحت فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ معطلی کے دوران تمام ملازمین آئندہ احکامات تک اسی اسکول کے ساتھ منسلک رہیں گے۔
چیف ایجوکیشن افیسر رامبن نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے تین رکنی انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دی ہے، جس میں پرنسپل، گورنمنٹ گرلز ہائیر سیکنڈری اسکول بانہال (چیئرپرسن)، زونل ایجوکیشن آفیسر بانہال اور ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول بنکوٹ شامل ہیں۔
کمیٹی کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ واقعے کے تمام حالات و واقعات کی مکمل، غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کرے، غفلت کے ذمہ دار افراد کا تعین کرے، اور اپنی سفارشات پر مشتمل مفصل رپورٹ تین یوم کے اندر چیف ایجوکیشن آفیسر کے دفتر میں پیش کرے۔یہ کارروائی تعلیمی اداروں میں جوابدہی کو یقینی بنانے اور طلبہ کی حفاظت کے نظام کو مزید مضبوط بنانے کے مقصد سے کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ای ٹی وی بھارت نے چیف ایجوکیشن افیسر رامبن بات کرنے کو شیش کی تاہم انہوں نے بات کرنے سے انکا کر دیا۔
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