جموں کشمیر: دو سال میں 77کو دی گئی سرکاری ملازمت، خود سرکار نے کمائے پچاس کروڑ
گزشتہ دو برس میں جموں کشمیر میں صرف 77 اسامیوں کی تقرری عمل میں لائی گئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 9, 2026 at 3:24 PM IST
جموں (عامر تانترے) : جموں و کشمیر حکومت نے گزشتہ دو برس کے دوران محض 77 سرکاری اسامیوں پر بھرتی کے عوض امیدواروں سے تقریباً 50 کروڑ روپے فیس وصول کیے ہیں۔ یہ انکشاف وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں میں جاری اسمبلی اجلاس میں کیا۔ عمر عبداللہ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کا قلمدان بھی سنبھال رہے ہیں۔
عمر نے پیر کے روز جموں میں جاری جاری بجٹ اجلاس کے دوران پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رکن اسمبلی وحید الرحمان پرہ کے ایک سوال کے تحریری جواب میں ان تفصیلات سے ایوان کو آگاہ کیا۔
عمر عبداللہ نے ایوان کو بتایا: ’’نئی ریزرویشن پالیسی کے نفاذ کے بعد جموں و کشمیر سروس سلیکشن بورڈ نے 2024 سے اب تک 10,313 اسامیوں کے لیے اشتہارات جاری کیے، تاہم تاحال ایک بھی اسامی پر تقرری عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔‘‘ اسی طرح جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن نے 2024 کے بعد 1,838 اسامیوں کا اشتہار جاری کیا جن میں سے صرف 77 اسامیوں پر تقرری عمل میں لائی گئی۔
وزیر اعلیٰ کے مطابق ان اسامیوں پر تقرری کے عوض امیدواروں سے مجموعی طور پر 48.88 کروڑ روپے فیس وصول کیے گئے۔ اس میں سے سروس سلیکشن بورڈ نے 30.98 کروڑ روپے جبکہ پبلک سروس کمیشن نے 17.90 کروڑ روپے فیس کی مد میں حاصل کیے۔
سال وار تفصیلات کے مطابق، پبلک سروس کمیشن نے سال 2023-24 کے دوران 7.39 کروڑ روپے جبکہ 2024-25 میں 10.50 کروڑ روپے فیس وصول کیے۔ اسی طرح سروس سلیکشن بورڈ نے 2023-24 میں 7.09 کروڑ اور 2024-25 میں 23.88 کروڑ روپے امیدواروں سے حاصل کیے۔
واضح رہے کہ سال 2024 میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی قیادت والی سابق حکومت نے مختلف طبقات کو شامل کرنے کے لیے ریزرویشن عمل میں توسیع کی، جس کے بعد جموں و کشمیر میں ریزرویشن کا تناسب بڑھ کر 70 فیصد ہو گیا ہے۔
