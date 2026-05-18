ادھم پور: 75 سالہ کمہار جس نے جدید دور میں بھی روایتی دستکاری کو زندہ رکھا
مٹی کے برتن نہ صرف قدرتی طور پر ٹھنڈا پانی فراہم کر رہے ہیں بلکہ یہ مقامی کمہاروں کی روزی روٹی کا سہارا بھی ہیں۔
Published : May 18, 2026 at 9:50 AM IST
ادھم پور: (آشیش دت) موسم گرما اپنے عروج پر ہے اور درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے سخت حالات میں لوگ گرمی سے نجات کے لیے مٹی کے روایتی برتنوں کو ایک متبادل کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ان میں خاص طور سے مٹی کے گھڑوں کی گرمیوں کے ایام میں مانگ بڑھ جاتی ہے۔ یہ برتن نہ صرف لوگوں کو قدرتی طور پر ٹھنڈا رہنے میں مدد فراہم کر رہے ہیں بلکہ یہ مقامی کمہاروں کی روزی روٹی کا بھی سہارا ہیں۔
اسٹیل اور پلاسٹک کے برتنوں کے چلن والے اس جدید دور میں ادھم پور کے 75 سالہ ترسیم لال مٹی کے برتنوں کے روایتی فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کے باوجود، وہ لگن اور جذبے کے ساتھ اپنا زیادہ تر وقت مٹی کے برتنوں کو تیار کرنے میں گزارتے ہیں اور نوجوان نسل کے لیے ایک تحریک ہیں۔
پورے خطے میں درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ مٹی کے گھڑوں اور دیگر برتنوں کی مانگ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ لوگ گرمی کے شدید موسم میں قدرتی طور پر ٹھنڈے پانی کے لیے ان روایتی برتنوں کو ترجیح دیتے ہیں۔
ایک وقت پلاسٹک اور سٹیل کی مصنوعات کے بڑھتے ہوئے استعمال کی وجہ سے مٹی کے برتنوں کی مقبولیت میں کمی آئی۔ یہ روایتی دستکاری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، اور بہت سے کاریگروں نے یہ پیشہ چھوڑ دیا۔ تاہم، ترسیم لال نے اپنے آبائی فن کو کبھی ترک نہیں کیا اور گھٹتی آمدنی کے باوجود کئی دہائیوں تک مٹی کے برتن بناتے رہے۔
آج ان کا کام خطے کے بھرپور ثقافتی ورثے کی عکاسی کرتا ہے جب کہ وزیر اعظم ہند کی طرف سے فروغ دیے جا رہے "وکل فار لوکل" اقدام کی حمایت بھی کرتا ہے اور روایتی ہنر اور دستکاری کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔
مقامی لوگ ان کی لگن کو سراہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی کوششیں آج کے نوجوانوں کو روایتی فن کی قدر کرنے اور ان کی حفاظت کے بارے میں ایک مضبوط پیغام دیتی ہیں۔
ترسیم لال کا کہنا ہے کہ مٹی کے برتن ماحول دوست اور صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نوجوان نسل کو اس روایتی ہنر کو سیکھنے اور مستقبل میں اسے جاری رکھنے کے لیے آگے آنا چاہیے۔
