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حادثہ میں ڈرائیور کی ٹانگ کٹی، ہائی کورٹ نے 100فیصد روزگار ختم ہونے کا ٹریبونل کا فیصلہ رکھا برقرار
کورٹ نے کہا کہ ڈرائیور کی ٹانگ کٹنے سے اگر وہ دوبارہ گاڑی نہ چلا سکے تو آمدنی کا نقصان 100 فیصد تصور ہوگا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 8, 2026 at 2:48 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے قرار دیا کہ اگر کسی ڈرائیور کا سڑک حادثے میں ایک پاؤں یا ٹانگ کٹ جائے اور وہ اپنے واحد پیشے یعنی ڈرائیونگ پر واپس کام کرنے کے قابل نہ رہے تو اسے 100 فیصد آمدنی کمانے کی صلاحیت سے محرومی تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ "نیو انڈیا ایشورنس کمپنی لمیٹڈ بنام پرویز احمد بٹ و دیگر" مقدمے میں سنایا گیا، جس میں انشورنس کمپنی نے رام بن موٹر ایکسیڈنٹ کلیمز ٹریبونل کی جانب سے پرویز احمد بٹ کو دیے گئے معاوضے کی رقم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔
جسٹس راجیش اوسوال نے 14 صفحات پر مشتمل اپنے فیصلے میں ٹریبونل کے اس اہم نتیجے کو برقرار رکھا کہ بٹ کو 100 فیصد فنکشنل ڈس ایبلٹی یعنی کام کرنے کی صلاحیت کے اعتبار سے مکمل معذوری کا سامنا ہے، حالانکہ میڈیکل بورڈ نے ان کی دائیں ٹانگ کی مستقل جسمانی معذوری 75 فیصد قرار دی تھی۔ اور یہی فرق اس مقدمے میں فیصلہ کن ثابت ہوا۔
طبی ریکارڈ کے مطابق پرویز احمد بٹ کی دائیں ٹانگ گھٹنے سے اوپر تک کاٹنی پڑی اور اس کے بعد وہ گاڑی چلانے کے قابل نہیں رہے۔ چونکہ ڈرائیونگ ہی ان کا پیشہ تھا، اس لیے ہائی کورٹ نے کہا کہ صرف متاثرہ ٹانگ کی طبی معذوری کے فیصد کو ان کی آمدنی کمانے کی صلاحیت کے نقصان کا پیمانہ نہیں بنایا جا سکتا۔
ہائی کورٹ نے انشورنس کمپنی کی اپیل کو بعض دیگر نکات پر جزوی طور پر منظور کرتے ہوئے مجموعی معاوضہ 52,79,945 روپے سے کم کرکے 52,29,945 روپے کر دیا۔ 14 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ 21 جولائی کو محفوظ کیا گیا تھا اور 7 اگست کو جموں میں فیصلہ سنایا گیا۔ مقدمے کا نمبر MAC App No. 177/2024 (O&M) جبکہ فیصلے کا نمبر 2026:JKLHC-JMU:2520 ہے۔
2018 کے حادثے میں ٹانگ کٹ گئی
یہ معاملہ 16 ستمبر 2018 کو ریاست اتر پردیش کے گگووا پل، گٹم پور، جن پد کانپور نگر میں پیش آئے سڑک حادثے سے متعلق ہے۔ جس میں پرویز احمد بٹ ایک ٹرک زیر رجسٹریشن نمبر HR 68B-0354 چلا رہے تھے، اور MH43Y-9530 نمبر کی دوسری گاڑی سے ٹکرا گئے۔ حادثے میں بٹ کے سر، سینے اور جسم کے دیگر حصوں پر شدید چوٹیں آئیں۔ بعد میں ان کی دائیں ٹانگ کاٹنی پڑی۔
اس کے بعد بٹ نے موٹر ایکسیڈنٹ کلیمز ٹریبونل، رام بن سے موٹر وہیکلز ایکٹ کی دفعات 140 اور 166 کے تحت معاوضے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ٹریبونل کو بتایا کہ وہ ڈرائیور کے طور پر کام کرتے تھے اور ماہانہ 25 ہزار روپے کماتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں فی سفر 500 روپے ملتے تھے، جو ان کے اندازے کے مطابق تقریباً 5 ہزار روپے ماہانہ بنتے تھے۔ انہوں نے زرعی سرگرمیوں سے بھی ماہانہ 10 ہزار روپے آمدنی بتائی۔
اس طرح بٹ نے اپنی مجموعی ماہانہ آمدنی 40 ہزار روپے بتائی تھی۔ تاہم ٹریبونل نے پوری رقم کو تسلیم نہیں کیا اور ان کی ماہانہ آمدنی 15 ہزار روپے مقرر کی۔
سماعت کے دوران بٹ نے خود، جاوید احمد، امتیاز احمد، منظور احمد اور ڈاکٹر رفیع کو بطور گواہ پیش کیا۔ انشورنس کمپنی کی جانب سے اس کے اسسٹنٹ منیجر امان گھئی نے گواہی دی۔ 10 اگست 2024 کو ٹریبونل نے بٹ کو 52,79,945 روپے معاوضہ دینے کا حکم دیا، جس پر دعویٰ دائر کرنے کی تاریخ سے رقم کی ادائیگی تک 7.5 فیصد سالانہ سود بھی مقرر کیا گیا۔
انشورنس کمپنی کے اعتراضات
نیو انڈیا ایشورنس نے ٹریبونل کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے کئی اعتراضات اٹھائے۔ کمپنی نے کہا کہ حادثے میں بٹ کی اپنی ممکنہ غفلت کو مناسب طور پر زیرِ غور نہیں لایا گیا۔ اس نے ٹریبونل کی جانب سے بٹ کی فنکشنل ڈس ایبلٹی کو 100 فیصد قرار دینے پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ میڈیکل بورڈ نے دائیں ٹانگ کی معذوری صرف 75 فیصد بتائی تھی۔
انشورنس کمپنی نے ماہانہ آمدنی 15 ہزار روپے مقرر کیے جانے کے ٹریبونل کے فیصلے کو بھی چیلنج کیا۔ کمپنی کا کہنا تھا کہ SRO 460 of 2017 کے تحت ہنرمند کارکن کے لیے قابل اطلاق اجرت 10,500 روپے تھی۔
کمپنی نے مستقبل کے طبی اخراجات کے لیے ایک لاکھ روپے دینے کے فیصلے پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ درد، تکلیف اور زندگی کی سہولتوں سے محرومی کے لیے دی گئی رقم بھی زیادہ ہے۔ ہائی کورٹ نے ان میں سے زیادہ تر اعتراضات مسترد کر دیے۔
ڈرائیور کی مبینہ غفلت کا دعویٰ مسترد
انشورنس کمپنی نے دعویٰ کیا بٹ کی اپنی غفلت کو مکمل طور پر خارج نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم ہائی کورٹ نے اس دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے کوئی ٹھوس بنیاد موجود نہیں ہے۔
بٹ اور جاوید احمد نے بتایا تھا کہ حادثہ MH43Y-9530 نمبر کی گاڑی کے ڈرائیور کی تیز رفتاری اور لاپرواہی سے گاڑی چلانے کے باعث پیش آیا تھا۔ انشورنس کمپنی نے ان کے بیان کو رد کرنے کے لیے کوئی گواہ پیش نہیں کیا۔
عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ انشورنس کمپنی نے بٹ کی جانب سے Contributory Negligence یعنی حادثے میں اپنی طرف سے غفلت کا کوئی واضح دعویٰ بھی نہیں کیا تھا۔ کمپنی کی دلیل صرف یہ تھی کہ ایسی غفلت کو خارج نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس راجیش اوسوال نے کہا کہ اس دلیل میں کوئی وزن نہیں ہے، لہٰذا اسے مسترد کیا جاتا ہے۔
75 فیصد جسمانی معذوری، مگر کام کے اعتبار سے 100 فیصد نقصان
ہائی کورٹ کے سامنے سب سے اہم سوال یہ نہیں تھا کہ بٹ کی ٹانگ کتنے فیصد جسمانی طور پر معذور ہوئی، بلکہ یہ تھا کہ اس چوٹ نے ان کی آمدنی کمانے کی صلاحیت کو کس حد تک متاثر کیا۔ ڈاکٹر رفیع نے ٹریبونل کو بتایا تھا کہ بٹ کی دائیں ٹانگ گھٹنے سے اوپر تک کاٹنی پڑی۔ میڈیکل بورڈ نے متاثرہ ٹانگ کی مستقل معذوری 75 فیصد قرار دی تھی۔ لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا تھا۔
پرویز احمد بٹ ڈرائیور تھے اور حادثے کے بعد وہ کوئی بھی گاڑی چلانے کے قابل نہیں رہے۔ اسی لیے ڈاکٹر نے ان کے پیشے کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی فنکشنل ڈس ایبلٹی 100 فیصد قرار دی اور ہائی کورٹ نے اس فرق کو فیصلہ کن قرار دیا۔
سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ
عدالت نے سپریم کورٹ کے سرنام سنگھ بنام شری رام جنرل انشورنس کمپنی لمیٹڈ و دیگر کے فیصلے کا حوالہ دیا، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ جسمانی معذوری کو اس کام کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے جو زخمی شخص حادثے سے پہلے انجام دے رہا تھا۔
سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ حادثے کے نتیجے میں ہونے والی جسمانی معذوری کا جائزہ اس کام کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے لیا جانا چاہیے جو متاثرہ شخص انجام دے رہا تھا۔
اس اصول کی اہمیت یہ ہے کہ ایک ہی جسمانی چوٹ مختلف پیشوں سے وابستہ افراد پر مختلف اثر ڈال سکتی ہے۔ مثلاً کسی دفتر میں بیٹھ کر کام کرنے والے شخص کے لیے ٹانگ کا استعمال ختم ہونا لازماً اس کے کام کرنے کی صلاحیت ختم ہونے کے برابر نہیں ہوگا۔ لیکن ایک ڈرائیور کے لیے ٹانگ سے محروم ہونا اسے براہِ راست اس پیشے سے دور کر سکتا ہے جس سے اس کا روزگار وابستہ تھا۔
ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے ایک اور مقدمے کا حوالہ بھی دیا، جس میں ایک گن مین کی دائیں ٹانگ گھٹنے سے اوپر کاٹ دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں آمدنی کمانے کی صلاحیت میں 100 فیصد نقصان کو برقرار رکھا تھا کیونکہ چوٹ کے باعث وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کے قابل نہیں رہا تھا۔
عدالت نے سپریم کورٹ کے راج کمار بنام اجے کمار فیصلے کا بھی حوالہ دیا، جس میں مستقل جسمانی معذوری اور آمدنی کمانے کی صلاحیت کے نقصان کے درمیان فرق واضح کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ٹریبونل کو مستقل جسمانی معذوری کے فیصد کو خودکار طور پر معاشی نقصان یا آمدنی کمانے کی صلاحیت کے نقصان کے برابر نہیں سمجھنا چاہیے۔
اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک ٹانگ کی معذوری کا سرٹیفکیٹ یہ طے نہیں کرتا کہ کسی شخص کی آمدنی کمانے کی صلاحیت کتنے فیصد متاثر ہوئی ہے۔ ٹریبونل کو متاثرہ شخص کے پیشے، حادثے سے پہلے اس کے کام کی نوعیت اور حادثے کے بعد وہ کیا کام کر سکتا ہے، ان تمام پہلوؤں کو دیکھنا ہوگا۔
ہائی کورٹ نے بٹ کے معاملے میں اسی اصول کا اطلاق کرتے ہوئے کہا کہ فنکشنل ڈس ایبلٹی کا تعین اس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ چوٹ نے دعویدار کی آمدنی کمانے کی صلاحیت کو کس حد تک متاثر کیا ہے، نہ کہ صرف میڈیکل بورڈ کی جانب سے بتائے گئے مستقل جسمانی معذوری کے فیصد کی بنیاد پر۔
چونکہ ریکارڈ سے واضح تھا کہ بٹ اب گاڑی نہیں چلا سکتے، اس لیے ہائی کورٹ نے ٹریبونل کی جانب سے 100 فیصد فنکشنل ڈس ایبلٹی مقرر کرنے میں مداخلت کرنے کی کوئی وجہ نہیں پائی۔
انشورنس کمپنی کا اس نکتے پر اعتراض مسترد
ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے ایم پرمیش بنام وی آر ایل لاجسٹکس لمیٹڈ و دیگر کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا۔ اس معاملے میں سپریم کورٹ نے ایک مزدور کی ٹانگ کٹنے کے بعد اس کے بطور مستری کام جاری رکھنے کی صلاحیت پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیا تھا۔
جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے اسی وسیع اصول پر زور دیا کہ فنکشنل ڈس ایبلٹی کا تعین اس بات کو دیکھ کر ہونا چاہیے کہ چوٹ نے متاثرہ شخص کے روزگار اور معاش پر حقیقی طور پر کیا اثر ڈالا۔
بٹ کے معاملے میں اس کا مطلب یہ تھا کہ صرف دائیں ٹانگ کی 75 فیصد معذوری کو دیکھنے کے بجائے یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ حادثے کے بعد اپنے پیشے سے جڑے رہنے کے قابل ہیں یا نہیں۔
آمدنی 40 ہزار کے بجائے 15 ہزار ہی برقرار
انشورنس کمپنی نے بٹ کی ماہانہ آمدنی 15 ہزار روپے مقرر کرنے کو بھی چیلنج کیا تھا۔ بٹ نے اپنی ماہانہ آمدنی 40 ہزار روپے بتائی تھی، تاہم ہائی کورٹ نے نوٹ کیا کہ ٹریبونل پہلے ہی اس دعوے کو کم کرکے ماہانہ آمدنی 15 ہزار روپے مقرر کر چکا ہے۔ بٹ نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اپنے خاندان کا واحد کفیل تھا اور ان کے چار نابالغ بچے بشمول دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں۔
ان کی آمدنی کے بیان کی گواہ منظور احمد نے بھی تصدیق کی تھی۔ ہائی کورٹ نے ٹریبونل کی جانب سے 15 ہزار روپے ماہانہ آمدنی مقرر کرنے کو مناسب قرار دیا اور انشورنس کمپنی کا اعتراض مسترد کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ اس اعتراض میں بھی کوئی وزن نہیں ہے اور اسے مسترد کیا جاتا ہے۔
مستقبل کے طبی اخراجات پر انشورنس کمپنی کو جزوی کامیابی
انشورنس کمپنی کو ایک معاملے میں کامیابی ملی۔ ٹریبونل نے مستقبل کے طبی اخراجات کے لیے ایک لاکھ روپے مقرر کیے تھے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ اس رقم کی حمایت میں کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ٹریبونل مصنوعی ٹانگ کے لیے الگ سے 5 لاکھ روپے پہلے ہی منظور کر چکا تھا۔
ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ مستقبل کے طبی اخراجات کے عنوان سے ایک لاکھ روپے کی رقم نہیں دی جانی چاہیے تھی۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حتمی معاوضے سے ایک لاکھ روپے کم کیے جائیں۔
ہائی کورٹ نے ٹریبونل کے حساب کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ مستقبل کے طبی اخراجات کے ایک لاکھ روپے کو حتمی حساب میں حقیقتاً شامل ہی نہیں کیا گیا تھا۔
اصل کمی ایک الگ حسابی غلطی کی وجہ سے ہوئی اور حساب میں 50 ہزار روپے کی غلطی سامنے آئی۔ ہائی کورٹ نے ٹریبونل کے حسابات میں 50 ہزار روپے کی غلطی کی نشاندہی کی۔
ٹریبونل نے طبی اخراجات کے لیے 95,945 روپے، اٹینڈنٹ چارجز، سفری اخراجات اور خصوصی خوراک کے لیے الگ الگ 50 ہزار روپے جبکہ مستقبل کے طبی اخراجات کے لیے ایک لاکھ روپے مقرر کیے تھے۔ ان تمام رقوم کا مجموعہ 3,45,945 روپے بنتا تھا۔ تاہم حتمی معاوضے کا حساب کرتے وقت ٹریبونل نے متعلقہ رقم 2,95,945 روپے شمار کی۔ اس طرح 50 ہزار روپے کا فرق پیدا ہوا۔
ہائی کورٹ نے اسی بنیاد پر معاوضے میں 50 ہزار روپے کی کمی کرتے ہوئے ٹریبونل کے فیصلے میں ترمیم کر دی۔ عدالت نے ٹریبونل کی جانب سے 17 کا ملٹی پلائر استعمال کرنے اور مستقبل کی آمدنی میں 40 فیصد اضافے کو بھی برقرار رکھا۔ ترمیم کے بعد بٹ کو ملنے والا مجموعی معاوضہ 52,29,945 روپے مقرر کیا گیا۔
اس میں سب سے بڑی رقم، 42,84,000 روپے، مستقبل کی آمدنی کے نقصان کے لیے ہے۔ عدالت نے طبی اخراجات، اٹینڈنٹ چارجز، سفری اخراجات اور خوراک کے لیے 2,45,945 روپے برقرار رکھے۔ مصنوعی ٹانگ کے لیے 5 لاکھ روپے بھی برقرار رکھے گئے۔
اس کے علاوہ درد، تکلیف اور صدمے کے لیے ایک لاکھ روپے جبکہ زندگی کی سہولتوں اور زندگی کی توقع سے محرومی کے لیے بھی ایک لاکھ روپے برقرار رکھے گئے۔
عدالت نے مستقبل کی آمدنی کے نقصان کے بنیادی معاوضے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ رقم اس عدالتی نتیجے کی عکاسی کرتی ہے کہ بطور ڈرائیور بٹ کی فنکشنل ڈس ایبلٹی ان کے پیشے کے حوالے سے عملی طور پر 100 فیصد ہے۔
ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹریبونل کے فیصلے کی باقی شرائط بدستور نافذ رہیں گی، جن میں سود کی ادائیگی سے متعلق ہدایت بھی شامل ہے۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ اگر عدالت کی رجسٹری میں انشورنس کمپنی کی جانب سے مقررہ معاوضے سے زائد رقم جمع ہے تو وہ رقم انشورنس کمپنی کو واپس کی جائے۔
باقی معاوضہ، سود سمیت، ضروری شناخت اور اصل فیصلے کے مطابق کورٹ فیس کی ادائیگی کے بعد پرویز احمد بٹ کو جاری کیا جائے گا۔
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