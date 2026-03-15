ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈوڈہ: ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کے خلاف بڑی کارروائی، پچھتر ایل پی جی سلنڈر برآمد، تین افراد گرفتار
پولیس ترجمان کے مطابق پولیس نے ضروری اشیاء ایکٹ کے تحت کارروائی کرتے ہوئے بھدرواہ میں ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کے خلاف چھاپہ مارا۔
Published : March 15, 2026 at 12:09 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے ضلع ڈوڈہ میں پولیس نے ضروری اشیاء کی ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے بھدرواہ علاقے میں چھاپہ مار کر پچہتر ایل پی جی سلنڈر برآمد کر لیے جب کہ تین افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔
ڈوڈہ پولیس نے کہا کہ ضروری اشیاء کی ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھی جائے گی کیونکہ اس طرح کی غیر قانونی سرگرمیاں عام عوام کو براہ راست متاثر کرتی ہیں۔
پولیس ترجمان کے مطابق پولیس تھانہ بھدرواہ کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ کچھ افراد غیر قانونی طریقے سے عوام کو ایل پی جی سلنڈر فروخت کر رہے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی پولیس ٹیم نے فوری طور پر موقعے پر پہنچ کر چھاپہ مار کارروائی انجام دی۔
کارروائی کے دوران پولیس نے تین افراد کو گرفتار کر لیا جن کی شناخت عبد الحمید ولد محمد سلطان ساکن مسجد محلہ بھدرواہ، غلام رسول ولد عبدالعزیز وانی ساکن مشرا دھار تحصیل مڑواہ ضلع کشتواڑ (عارضی رہائش پساری بھدرواہ) اور محمد ساقی ولد غلام محمد ساکن کلہند ڈوڈہ (عارضی رہائش چکہ بھدرواہ) کے طور پر ہوئی ہے۔
پولیس کے مطابق عبد الحمید کے قبضے سے آٹھ بھرے ہوئے اور پندرہ خالی ایل پی جی سلنڈر برآمد کیے گئے جب کہ غلام رسول کے قبضے سے اٹھائیس بھرے ہوئے اور چوبیس خالی سلنڈر ضبط کیے گئے۔ اس طرح مجموعی طور پر پچھتر ایل پی جی سلنڈر برآمد کیے گئے۔ اس سلسلے میں پولیس تھانہ بھدرواہ میں ضروری اشیاء کے قانون کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
