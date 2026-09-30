ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ میں پچھتر کلو بھنگ پاؤڈر بر آمد، دو افراد کو کیا گیا گرفتار
بڑی مقدار میں منشیات چھپائے جانے سے متعلق اطلاع ملنے کی بنیاد پر پولیس اسٹیشن مٹن میں دو الگ الگ مقدمات درج کیے گئے۔
Published : September 30, 2026 at 9:33 AM IST
اننت ناگ، جموں و کشمیر (اشفاق احمد میر): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں منشیات کے خلاف جاری کارروائی کے تحت پولیس نے سونچھ براہ علاقے میں دو الگ الگ رہائشی مکانات پر تلاشی کے دوران مجموعی طور پر 75 کلو گرام پسی ہوئی بھنگ برآمد کرکے دو افراد کو گرفتار کرلیا ہے۔
پولیس کے مطابق سونچھ براہ علاقے میں بڑی مقدار میں منشیات چھپائے جانے سے متعلق مصدقہ اطلاع موصول ہوئی تھی، جس کی بنیاد پر پولیس اسٹیشن مٹن میں دو الگ الگ مقدمات درج کیے گئے۔ اس سلسلے میں مدثر احمد خان ولد محمد حنیف خان اور عبد القیوم خان ولد سیف اللہ خان، دونوں ساکنان سونچھ براہ، کے خلاف ایف آئی آر نمبر 108/2026 اور 109/2026 درج کی گئی ہیں۔
مجاز اتھارٹی سے تلاشی کے احکامات کے بعد تلاشی
پولیس نے بتایا کہ متعلقہ قانونی ضابطے مکمل کرنے اور مجاز اتھارٹی سے تلاشی کے احکامات حاصل کرنے کے بعد دونوں افراد کے رہائشی مکانات کی تلاشی لی گئی۔ کارروائی کے دوران مدثر احمد خان کے مکان سے 31.2 کلو گرام پسی ہوئی بھنگ برآمد ہوئی، جب کہ عبد القیوم خان کے مکان سے 43.8 کلو گرام پسی ہوئی بھنگ برآمد کی گئی۔
برآمد شدہ ممنوعہ مواد پر قبضہ
پولیس کے مطابق دونوں مقامات سے برآمد شدہ منشیات کی مجموعی مقدار 75 کلو گرام ہے۔ برآمد شدہ ممنوعہ مواد کو قانونی ضابطے کے تحت قبضے میں لے لیا گیا، جب کہ دونوں ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔
برآمد شدہ منشیات کا ماخذ، اس کی ترسیل
پولیس نے بتایا کہ معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے، جس کا مقصد برآمد شدہ منشیات کے ماخذ، اس کی ترسیل اور اس سے جڑے دیگر ممکنہ روابط کا پتہ لگانا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے دوران سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پر مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔