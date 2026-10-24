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سرینگر میں اتوار کو کشمیر میراتھن کا انعقاد: 12 ممالک کے 73 غیرملکی ایتھلیٹس کریں گے شرکت
ڈائریکٹر ٹورازم کشمیر نے کہاکہ بین الاقوامی ایتھلیٹس کی شرکت سے سیاحوں کو کشمیر کا تفریحی سفر کرنے کی ترغیب ملے گی۔
Published : October 24, 2026 at 7:29 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کا گرمائی دارالحکومت اتوار کو کشمیر میراتھن کے تیسرے ایڈیشن کے لیے بھارت اور بیرونِ ملک سے آنے والے ایتھلیٹس کے استقبال کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اب تک 12 ممالک کے 73 غیر ملکی ایتھلیٹس سمیت 1,807 شرکاء نے رجسٹریشن کرائی ہے۔ جموں و کشمیر انتظامیہ اس مقابلے کو بین الاقوامی اسپورٹس ٹورازم کیلنڈر پر ایک مستقل ایونٹ کے طور پر قائم کرنے کی خواہاں ہے۔ اتوار (25 اکتوبر) کو منعقد ہونے والے اس ایونٹ میں 42.195 کلومیٹر کی فل میراتھن اور 21.0975 کلومیٹر کی ہاف میراتھن شامل ہوگی، جو رنرز کو سری نگر کے خوبصورت مناظر بشمول ڈل جھیل، بولیوارڈ روڈ اور زبروان پہاڑی سلسلے کے دامن سے گزارے گی۔
آن لائن رجسٹریشن کی آخری تاریخ سے محروم رہ جانے والے ایتھلیٹس کے لیے موقع پر (آن دی اسپاٹ) رجسٹریشن شروع ہونے کے بعد محکمہ سیاحت جموں و کشمیر کو توقع ہے کہ مجموعی شرکت 2,000 سے تجاوز کر جائے گی۔ میراتھن کے پیشِ نظر حکام سڑکوں کی مرمت، طبی سہولیات، 17 ایڈ اسٹیشنز، صفائی ستھرائی اور ٹریفک کے انتظام سمیت تمام تر ترتیبات کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ ان مربوط انتظامات کا مقصد مقامی باشندوں کے لیے کم سے کم زحمت پیدا کرتے ہوئے مقابلے کے پرامن اور منظم انعقاد کو یقینی بنانا ہے۔
ڈائریکٹر ٹورازم کشمیر سید قمر سجاد نے کہا کہ بین الاقوامی ایتھلیٹس کی شرکت سے خطے کو وسیع تر ناظرین کے سامنے پیش کرنے اور مزید سیاحوں کو کشمیر کا تجربہ کرنے کی ترغیب ملے گی۔ حکومت نے اس میراتھن کو اپنے سالانہ کیلنڈر میں شامل کیا ہے تاکہ اس کے تسلسل کو برقرار رکھا جا سکے اور اسپورٹس ٹورازم کے مرکز کے طور پر وادی کی ساکھ مستحکم ہو۔ بہت سے شرکاء کے لیے اتوار کی یہ ریس پیدل کشمیر کی سیر اور اس کے حسن سے لطف اندوز ہونے کا پہلا موقع ہوگی۔
بنگلور سے تعلق رکھنے والے 61 سالہ رنر راکیش نے بتایا کہ وہ 20 سال سے دوڑ رہے ہیں اور انہوں نے متعدد فل اور ہاف میراتھن مکمل کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ پہلی بار کشمیر میں دوڑ میں حصہ لینے کے لیے انتہائی پرجوش ہیں۔ سندیپ، جو گزشتہ 15 سے 20 سالوں سے دوڑ رہے ہیں اور دہلی و ممبئی کے علاوہ سنگاپور اور انڈونیشیا میں بھی مقابلوں میں حصہ لے چکے ہیں، نے کہا کہ کشمیر کے قدرتی حسن نے یہاں دوڑنے کو خاص طور پر دلکش بنا دیا ہے۔ اس مقابلے نے خود جموں و کشمیر کے تجربہ کار رنرز کو بھی متوجہ کیا ہے، جن میں وہ کھلاڑی بھی شامل ہیں جو گزشتہ ایڈیشنز کا حصہ رہ چکے ہیں۔
سری نگر کے علاقے بادام واری سے تعلق رکھنے والے ماؤنٹین ایتھلیٹ اور طویل فاصلے کے رنر زاہد رفیق نے بتایا کہ انہوں نے پہلے دونوں ایڈیشنز میں حصہ لیا تھا اور اب تیسرے ایڈیشن کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں۔ زاہد، جنہوں نے حال ہی میں 21 کلومیٹر کی ویدانتا دہلی میراتھن میں حصہ لیا تھا، کا کہنا تھا کہ دوڑنے سے نوجوانوں میں نظم و ضبط، قوتِ برداشت اور صحت مند طرزِ زندگی پروان چڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ انہوں نے باصلاحیت مقامی ایتھلیٹس کے لیے ادارہ جاتی تعاون کا مطالبہ بھی کیا اور کہا کہ اعلیٰ سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے انہیں اسپانسرشپ اور مالی مدد کی اشد ضرورت ہے۔ ان کے مطابق طویل فاصلے کی دوڑ کے لیے مسلسل تیاری اور وسائل درکار ہوتے ہیں، اس لیے حکومت کو وادی کے بہترین رنرز کی سرپرستی کرنی چاہیے۔
سوپور رنرز کلب کی نمائندگی کرنے والے ڈاکٹر حکیم طارق نے کہا کہ ان کی تنظیم باقاعدگی سے ہاف میراتھن کا انعقاد کرتی ہے اور وہ سری نگر میں حصہ لینے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایک ایسے خطے میں جہاں نوجوانوں میں منشیات کے استعمال سے متعلق خدشات بڑھ رہے ہیں، نوجوان نسل کو دوڑنے اور دیگر جسمانی سرگرمیوں کی ترغیب دینا بے حد ضروری ہے۔ میراتھن فٹنس کو فروغ دینے اور زیادہ نوجوانوں کو منظم کھیلوں کی طرف لانے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ مقامی رنرز کی جانب سے مسابقت کے وسیع تر مواقع کے مطالبات کے پیشِ نظر رواں سال کے ایونٹ کی ایک نمایاں خصوصیت جموں و کشمیر کے رہائشیوں کے لیے خصوصی انعامات کا تعارف ہے۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس اقدام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ علیحدہ انعامی ڈھانچے کا مقصد دونوں زمروں میں مقامی شرکت کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ مقامی کیٹیگری کے لیے کل انعامی رقم 25 لاکھ روپے سے زائد رکھی گئی ہے، جس میں فل میراتھن کے فاتحین کے لیے 4 لاکھ روپے تک اور ہاف میراتھن کے فاتحین کے لیے 2 لاکھ روپے تک کے انعامات شامل ہیں۔ اس اقدام سے مقامی کھلاڑیوں کو ملک کے دیگر حصوں اور بیرونِ ملک کے رنرز کے شانہ بشانہ دوڑنے کی اضافی ترغیب ملے گی۔ عمر عبداللہ، جو پہلے دو ایڈیشنز میں خود دوڑ چکے ہیں، نے کہا کہ وہ اس سال دوڑ میں حصہ نہیں لیں گے بلکہ اتوار کی ریس کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ انہوں نے عوام کو شرکت کی ترغیب دیتے ہوئے زور دیا کہ جیتنے سے زیادہ تقریب کو مکمل کرنا اور اس تجربے سے لطف اندوز ہونا اہم ہے۔
سری نگر ٹریفک پولیس نے 25 اکتوبر کے لیے ٹریفک پابندیوں اور متبادل راستوں کا پلان جاری کیا ہے:
- ریزیڈنسی روڈ (ریڈیو کشمیر کراسنگ تا پولو ویو) صبح 5 بجے سے شام 5 بجے تک بند رہے گی۔
- ایم اے روڈ پر بڈشاہ چوک سے ڈل گیٹ اور بدیاری سے نہرو پارک تک ٹریفک صبح 5 بجے سے 9 بجے تک محدود رہے گی۔
- ریزیڈنسی روڈ کا دوسرا حصہ (کورٹ روڈ اور کلاک ٹاور تا بسکو اسکول کراسنگ) صبح 5 بجے سے صبح 8:30 بجے تک بند رہے گا۔
- نشاط، حضرت بل، گپکار روڈ اور راج باغ کی طرف جانے والی سڑکوں پر بھی پابندیاں لاگو ہوں گی، جبکہ نہرو پارک سے کشمیر یونیورسٹی کے سر سید گیٹ کی طرف ٹریفک میراتھن کے اختتام تک محدود رہے گی۔
- ہارون، شالیمار، نشاط اور برین سے آنے والی گاڑیوں کو برزہامہ-چاند پورہ-ٹیل بل-زاکورہ-حبک-نسیم باغ روٹ استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
- گاندربل اور ناگبل سے لال چوک جانے والی ٹریفک 90 فٹ صورہ روڈ استعمال کر سکتی ہے۔
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پولیس نے شہریوں کو صبح 5 بجے سے دوپہر 1:30 بجے کے دوران متاثرہ علاقوں کی طرف غیر ضروری سفر سے بچنے کا مشورہ دیا ہے۔ ایمبولینس اور دیگر ہنگامی گاڑیوں کو ترجیحی بنیادوں پر راستہ دیا جائے گا، جبکہ رہنمائی کے لیے مسافر ٹریفک پولیس کنٹرول روم کے نمبر 103 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کشمیر یونیورسٹی کے چیف پراکٹر آفس نے ایک سرکلر کے ذریعے وسطی کشمیر کے مختلف مقامات سے امیدواروں کو یونیورسٹی کے مین کیمپس تک پہنچانے کے لیے خصوصی گاڑیوں کے انتظامات کا اعلان کیا ہے۔
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یہ مخصوص گاڑیاں ٹھیک صبح 11 بجے اپنے ابتدائی اسٹاپس سے روانہ ہوں گی۔ نوگام، حیدرپورہ، راج باغ، بٹہ مالو، بيمينہ، حول، صورہ، گاندربل اور حضرت بل پر مشتمل 9 روٹس طے کیے گئے ہیں۔ امیدواروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ میراتھن کے باعث ٹریفک پابندیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اضافی وقت لے کر سفر شروع کریں تاکہ مراکز تک بروقت پہنچ سکیں۔