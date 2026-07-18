ETV Bharat / jammu-and-kashmir
72ویں نیشنل فلم ایوارڈز کا اعلان کارتک آریان بہترین اداکار، یامی گوتم بہترین اداکارہ قرار پائے
72ویں نیشنل فلم ایوارڈز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔بالی ووڈ سے لے کر جنوبی ہند کے سنیما تک شاندار کارکردگی دیکھنے میں آئی ہے۔
Published : July 18, 2026 at 9:18 PM IST
نئی دہلی: 72 ویں نیشنل فلم ایوارڈز کا اعلان ہفتہ کو کیا گیا۔ ایوارڈز میں ہندوستانی سنیما کی بہترین فلموں، فنکاروں اور فنی صلاحیتوں کو ان کے شاندار کام کے لیے اعزاز سے نوازا گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی مختلف زبانوں اور انواع کی فلموں نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ ان ایوارڈز میں شاندار اداکاری اور ہدایت کاری کو تسلیم کیا گیا، ساتھ ہی ان فلموں کو بھی تسلیم کیا گیا جنہوں نے اپنی کہانی، موسیقی، سنیماٹوگرافی اور سماجی اثرات کے لیے توجہ حاصل کی۔
کارتک آریان اور مموٹی کو بالترتیب چندو چیمپئن اور برہمیوگم فلموں کے لیے بہترین اداکار کا قومی ایوارڈ ملا۔ یامی گوتم کو ہندی فیچر فلم میں بہترین اداکارہ کا ایوارڈ ملا۔ سنجے مشرا کو اپنی فلم بھکشک کے لیے بہترین معاون اداکار کا نیشنل ایوارڈ بھی ملا۔
آئیے ایوارڈز کی مکمل فہرست پر ایک نظر ڈالتے ہیں...
۔بہترین فیچر فلم: آرٹیکل 370
۔بہترین اداکار: کارتک آریان (چندو چیمپئن) اور مموٹی (برہمیوگم)
۔بہترین اداکارہ: یامی گوتم (آرٹیکل 370)
۔بہترین ہدایت کار: راجکمار پیریاسامی (امران)
۔بہترین فلم جو صحت بخش تفریح فراہم کرتی ہے: کالکی 2898
۔بہترین معاون اداکارہ: روپاشری ورکاڈی (متھیا) اور سوانا نمیداس (مہاراجہ)
۔بہترین معاون اداکار: سنجے مشرا (بھکشک)
۔قومی اور سماجی اقدار کو فروغ دینے والی بہترین فلم: کیپٹن ملر
۔بہترین چائلڈ آرٹسٹ: رودریمان بنرجی، تپوموئے دیو، گیتاشری چکرورتی، ارنگ دیو پوتھولا، اور انیش ایس شیٹی۔
۔بہترین سنیماٹوگرافی: شہناد جلال (برامیوگم)
۔بہترین پروڈکشن ڈیزائن: کالکی 2898
۔بہترین ایکشن ڈائریکشن: انل آراسو (مہاراجہ)
۔بہترین میک اپ آرٹسٹ: کومیٹی کورولو
۔بہترین اسکرین پلے: سوکمار (پشپا 2)
۔بہترین ڈائیلاگ رائٹر: وینکی اٹلوری (لکی بھاسکر)
نیشنل فلم ایوارڈز کا آغاز کب ہوا؟
نیشنل فلم ایوارڈز 1954 میں قائم کیے گئے تھے۔ ابتدائی طور پر ان کا بنیادی مقصد ہندوستانی سنیما کو فروغ دینا اور مختلف زبانوں میں بہترین فلموں کو قومی شناخت فراہم کرنا تھا۔ اس وقت انہیں فلموں کے لیے ریاستی ایوارڈز کہا جاتا تھا۔