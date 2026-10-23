گورنمنٹ کالج آف فزیکل ایجوکیشن میں تائیکوانڈو کے 70ویں نیشنل سکول گیمز کا آغاز

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گورنمنٹ کالج آف فزیکل ایجوکیشن میں تائیکوانڈو کے 70ویں نیشنل سکول گیمز کا آغاز
مہمان خصوصی نےاس بات پر زور دیا کہ کھیل کردار سازی، ثقافتی تبادلے اور ہمہ جہت شخصیت کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
Published : October 23, 2026 at 10:14 PM IST
گاندربل:(فردوس احمد تانترے) گاندربل میں گورنمنٹ کالج آف فزیکل ایجوکیشن (جی سی او پی ای) کے خوبصورت کیمپس میں آج 70 ویں نیشنل اسکول گیمز تائیکوانڈو کے باضابطہ طور پر شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اتھلیٹک صلاحیتوں، اتحاد اور توانائی کا ایک شاندار جشن دیکھنے کو ملا۔ کشمیر کے شاندار مناظر کے درمیان اس چمپئن شپ کا افتتاح مہمان خصوصی ہرشل راجیش مہاجن، سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی)، گاندربل نے کیا۔
مہمان خصوصی نے ملک بھر کے باصلاحیت نوجوان کھلاڑیوں، کوچز اور اسپورٹس آفیشلز سے خطاب کرتے ہوئے شرکا کو کھیلوں کے حقیقی جذبے کو اپنانے کی ترغیب دی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کھیل کردار سازی، ثقافتی تبادلے اور ہمہ جہت شخصیت کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
افتتاحی تقریب کا آغاز ٹینا مہاجن، ایڈیشنل سکریٹری، یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ، حکومت جموں و کشمیر کے پرجوش استقبالیہ خطاب سے ہوا۔ اپنے خطاب میں، انہوں نے جموں و کشمیر کے نوجوانوں اور اسکول کے بچوں میں کھیلوں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں ڈائریکٹوریٹ آف یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کے اہم کردار پر روشنی ڈالی۔
انہوں نے یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کی ڈائریکٹر جنرل انورادھا گپتا کی دور اندیش قیادت اور انتھک لگن کی بھی تعریف کی۔ اس کا وژن یہ ہے کہ ہر شریک کو زندگی بھر کی یادیں گھر میں لے جائیں اور کشمیر کی بے مثال خوبصورتی، بھرپور ورثے اور شاندار مہمان نوازی کے ثقافتی سفیر کے طور پر خدمات انجام دیں۔
تقریب کے قومی پیمانے پر غور کرتے ہوئے، اسکول گیمز فیڈریشن آف انڈیا کے مبصر اور سینئر فیلڈ آفیسر اجے سنگھ چندیل نے اسٹیج سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹوریٹ کی شاندار تنظیم کی تعریف کی۔ 69 ویں نیشنل اسکول گیمز کے دوران اپنے تجربے کو یاد کرتے ہوئے، انہوں نے ٹورنامنٹ کی پیچیدہ منصوبہ بندی اور بہترین کارکردگی کی تعریف کی۔
انہوں نے میڈیا اینڈ پبلسٹی کمیٹی کا خاص طور پر ذکر کیا۔ انہوں نے یاد کیا کہ کس طرح وہ اتر پردیش میں اپنے گھر سے پچھلی ووشو چیمپئن شپ کی براہ راست نشریات کو باقاعدگی سے دیکھتے تھے، اور مقابلوں کو ملک گیر سامعین تک پہنچانے کے لیے اس سرشار ٹیم کی تعریف کی۔