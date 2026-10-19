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'خواتین گھروں میں بھی محفوظ نہیں'، پلوامہ میں 70سالہ خاتون کا قتل
پلوامہ میں 70 سالہ خاتون کا اُس وقت قتل کیا گیا جب اس کا فرزند فجر نماز کے لیے مسجد گیا ہوا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 19, 2026 at 6:29 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے پاریگام گاؤں میں 70 سالہ خاتون کے بہیمانہ قتل کے بعد علاقے میں سراسیمگی کا ماحول ہے۔ اس معاملے میں پولیس نے تحقیقات تیز کر دی ہے، جبکہ پوسٹ مارٹم سمیت دیگر قانونی و طبی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد جسد خاکی کو آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے لواحقین کے حوالے کر دیا گیا۔ اس بہیمانہ قتل کے خلاف جہاں علاقے میں کافی خوف و ہراس پایا جا رہا ہے وہیں معمر خاتون کو آہوں اور سسکیوں کے بیچ سپردِ لحد کیا گیا۔ مرحومہ کی آخری رسومات میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔
مقتولہ کی شناخت جانا بیگم زوجہ مرحوم غلام احمد بٹ، ساکنہ پاریگا، پلوامہ کے طور پر ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق، پیر کی علی الصبح خاتون کی گلا کٹی ہوئی لاش برآمد ہوئی جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس اور تشویش کی فضا پائی جا رہی ہے۔
مقامی ذرائع کے مطابق، مقتولہ کے دو بیٹے ہیں، جن میں سے ایک سرکاری ملازم ہے، جبکہ دوسرا گھریلو کام کاج کرتا ہے۔ خاتون کا قتل سرکاری ملازم والے بیٹے کی رہائش گاہ پر پیش آیا ہے۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور فارنسک ماہرین جائے وقوعہ پر پہنچے اور شواہد جمع کرنے کا عمل شروع کیا۔ پولیس نے مکان کو سیل کر دیا ہے، جبکہ اہلِ خانہ سے پوچھ تاچھ سمیت مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس کی تحقیقاتی ٹیمیں قتل کے محرکات کا پتہ لگانے اور ملوث افراد کی شناخت کے لیے باریک بینی سے شواہد کا جائزہ لے رہی ہیں۔
اس دوران فیاض احمد نامی ایک مقامی باشندے نے پلوامہ پولیس کی فوری کارروائی کو سراہتے ہوئے مطالبہ کیا کہ "معاملے کی ہر پہلو پر گہرائی کے ساتھ تحقیقات کی جائے اور ملوث افراد کی شناخت کرکے قانون کے مطابق سزا دلائی جائے۔" انہوں نے کہا کہ "اس واقعے نے علاقے کے لوگوں کو شدید صدمے اور خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔"
ایک اور مقامی باشندے شبیر احمد نے کہا کہ لوگ عام طور پر صبح سویرے نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مساجد کا رخ کرتے ہیں، تاہم اس واقعے کے بعد علاقے میں خوف و تشویش پائی جا رہی ہے۔ انہوں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ "عام طور پر مرد گھروں سے دور کئی گھنٹوں تک کام میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں اکیلی ہوتی ہیں اور اس واقعے سے اب خواتین اپنے گھروں میں بھی محفوظ معلوم نہیں ہوتی۔"
انہوں نے حکام سے مطالبہ کیا کہ تحقیقات میں تیزی لائی جائے اور ملزمان کا سراغ لگا کر انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے تاکہ عوام میں تحفظ کا احساس بحال ہو سکے۔ قابلِ ذکر ہے کہ قتل کے محرکات تاحال واضح نہیں ہو سکے ہیں، جبکہ پولیس مختلف زاویوں سے معاملے کی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہے۔
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