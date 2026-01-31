ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ملک کے مختلف علاقوں میں گذشتہ دو برسوں کے دوران کشمیریوں پر حملوں کے 70 واقعات، لیکن صرف 12 کیسس درج
جموں وکشمیر اسٹوڈنس ایسوسی ایشن کے مطابق رواں ماہ جنوری میں اس طرح کے 7 واقعات پیش آئے ہیں جو انتہائی تشویشناک بات ہے۔
Published : January 31, 2026 at 9:43 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) چند برسوں کے دوران بیرون ریاست کشمیریوں پر مسلسل حملے ہورہے ہیں اور گزشتہ دو برس کے دوران ایسے تقریباً 70 واقعات رونما ہوئے ہیں۔ سال 2025 میں صرف 40 معملات سامنے آئے ہیں ۔جبکہ سال 2026 کے پہلے ماہ جنوری میں ہی 7 معاملات سامنے آئے ۔جن میں صرف 2 ایف آئی آر ہی درج کئے گئے ہیں ۔ایسے میں کشمیری شال فروشوں ، تاجروں، مزدوروں اور بیرون ریاست کشمیری طلباء پر لگاتار جان لیوا حملے ہورہے ہیں اور یہ حملےزیادہ تر شمالی ہندوستان کی ریاستوں میں کئے جارہے ہیں
بدقستمی سے گزشتہ دو برسوں کے دوران تقریباً 70 فیصد معملات سامنے آئے ہیں جن میں سے صرف 10 معاملات میں باضابط طور ایف آئی آر درج کیا گیا ہے۔ جبکہ بیشتر معاملات میں رسمی کارروائیاں عمل میں لاکر ملوثین کو تھانوں میں بلا کر چھوڑ دیا گیا۔ جموں کشمیر سٹوڈنس ایسوسی ایشن کے قومی کنونئیر ناصر کھوہامی کے مطابق گزشتہ دو برسوں کے دوران 70 واقعات بیرون ریاستوں میں کشمیریوں کے ساتھ پیش آئے اور یہ جانے لیوا حملے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اب ایسا کوئی بھی ہفتہ نہیں گزرتا ہے جس میں فلاح ریاست میں فلاح طلب علم، شال فروش یا فلاح تاجر کے ساتھ مارپیٹ کئے جانے کی کوئی خبر سننے کو نہ ملتی ہو۔
انہوں نے کہا کہ اگر ان واقعات میں ملوثین کو قرار واقعی سزا دی جاتی تو مستقبل میں ایسے واقعات پیش آنے میں روک لگائی جاسکتی تھی ۔لیکن تشویشناک امر یہ ہے کہ پولیس تھانوں میں ایسے شر پنسد عناصر جو ملک میں مذہب کی بنیاد پر نفرت اور امن میں بگاڑ پیدا کرنے کی سوچ رکھتے ہیں کو رسمی طور پر بلا کر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے اور کوئی بھی چھان بین یا پوچھ گچھ عمل میں نہیں لائی جاتی یے جس کی وجہ سے مذکورہ عناصر کے حوصلے مزید بلند ہوجاتے ہیں۔
جموں کشمیر میں سٹوڈنس ایسوسی ایشن کے مطابق صرف رواں ماہ جنوری میں 7 واقعات پیش آئے ہیں جو زیادہ تشویش کے باعث ہیں کیونکہ اتنے کم وقت میں اس قدر کشمیریوں کے ساتھ بیرون ریاستوں میں پیش آنا کسی منظم مہم کا حصہ الگ رہا ہے ۔تاہم انہوں نے ناصر کھوہامی نے کہا کہ اب تک تیار کی گئی رپورٹ میں یہ صاف نظر آرہا ہے کہ ملک کی بیرون جگہوں کی 99 فیصد آبادی ایسے عناصر کے خلاف ہیں اور وہ نفرت کے اس رجحان کی سرے سے ہی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ جنوری 2026 میں اتراکھنڈ ،ہماچل پردیش اور ہریانہ وغیرہ میں 7 مقامات پر کشمیری شال فروشوں یا مزدورں اور کئی طالب علموں کی بے وجہ مار پیٹ کی گئی۔ ادھر بیرون ریاستوں میں کشمیریوں کے ساتھ اکثریت آبادی کی جانب سے رکھا جارہا ہے نارواں سلوک او مارپیٹ پیٹ کے بڑھتے واقعات پر نہ صرف سیاسی اور سماجی بلکہ مذہبی تنظیموں نے بھی بےحد تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس طرز عمل کو روک لگانے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ ہزاروں کشمیری سردیوں کے مہینوں میں ایمانداری سے روزی کمانے کے لیے مختلف ریاستوں کا سفر کرتے ہیں اور ایسے کمزور لوگوں کو نشانہ بنانا فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات کے بعد کشمیری طلباء، تاجروں، پیشہ ور افراد اور ہندوستان کے مختلف حصوں میں تعلیم حاصل کرنے والے اور کام کرنے والے دیگر افراد کے لیے حفاظتی خطرہ بڑھ جاتا ہے جس سے ان میں اور ان کے خاندانوں میں بے چینی اور خوف بڑھ جاتا ہے۔