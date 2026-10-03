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دمحال ہانجی پورہ میں تیندوے کا حملہ، 7 سالہ بچی زخمی
انتظامیہ نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ آبادی کے آس پاس مشکوک جنگلی جانور نظر آنے کی صورت میں متعلقہ محکمے کو اطلاع دیں۔
Published : October 3, 2026 at 8:13 PM IST
کولگام: (دین عمران) جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے دمحال ہانجی پورہ علاقے میں تیندوے کے حملے کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں سات سالہ بچی تیندوے کے حملے میں زخمی ہوگئی۔ مقامی ذرائع کے مطابق شاہدہ اختر، عمر سات سال، دختر رفیع کالس، ساکن دمحال ہانجی پورہ علاقے میں تیندوے نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوگئی۔
واقعے کے فوراً بعد زخمی بچی کو علاج کے لیے مقامی طبی مرکز منتقل کیا گیا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے مزید اور خصوصی طبی نگہداشت کے لیے سکمز سرینگر منتقل کیا گیا۔ذرائع کے مطابق بچی کو تیندوے کے حملے میں چوٹیں آئی ہیں اور ڈاکٹروں کی نگرانی میں اس کا علاج جاری ہے۔
ادھر دمحال ہانجی پورہ میں پیش آئے اس واقعے کے بعد علاقے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مقامی لوگوں میں جنگلی تیندوے کی موجودگی کو لے کر خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، جبکہ واقعے نے ایک مرتبہ پھر انسانی آبادیوں کے قریب جنگلی جانوروں کی نقل و حرکت اور لوگوں کی حفاظت کے حوالے سے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ آبادی کے قریب جنگلی جانوروں کی موجودگی بچوں، بزرگوں اور عام لوگوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ انہوں نے محکمہ وائلڈ لائف اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں فوری طور پر وائلڈ لائف ٹیمیں تعینات کی جائیں، تیندوے کی موجودگی کا سراغ لگایا جائے اور اسے انسانی آبادی سے دور رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔
وہیس انتظامیہ نے لوگوں کو خاص طور پر والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ بچوں کو غیر ضروری طور پر اکیلے باہر نہ جانے دیں اور آبادی کے آس پاس مشکوک جنگلی جانور نظر آنے کی صورت میں فوری طور پر متعلقہ محکمے کو اطلاع دیں۔
دمحال ہانجی پورہ میں سات سالہ بچی پر تیندوے کا یہ حملہ ایک مرتبہ پھر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسان اور جنگلی حیات کے درمیان بڑھتے ہوئے تصادم کو روکنے کے لیے بروقت نگرانی، عوامی آگاہی اور مؤثر وائلڈ لائف مینجمنٹ ناگزیر ہے۔