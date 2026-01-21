ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لداخ میں چھٹے کھیلو انڈیا ونٹر گیمز 2026 کا شاندار افتتاح، قائدین نے سرمائی کھیلوں کے فروغ پر زور دیا
افتتاحی تقریب کے موقع پر یو ٹی لداخ کی ٹیم اور بھارتی فوج کے درمیان ایک نمائشی آئس ہاکی میچ کھیلا گیا۔
Published : January 21, 2026 at 8:37 PM IST
لیہہ: (فردوس احمد تانترے) لداخ میں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز 2026 کے چھٹے ایڈیشن کا آج باضابطہ افتتاح این ڈی ایس اسٹیڈیم آئس ہاکی رِنک، لیہ میں کیا گیا، جو لداخ کے ایک ممتاز اور ابھرتے ہوئے سرمائی کھیلوں کے مرکز کے طور پر سفر میں ایک اور اہم سنگِ میل ہے ۔افتتاحی تقریب میں کویندر گپتا، لیفٹیننٹ گورنر یو ٹی لداخ، نے گیمز کا باقاعدہ افتتاح کیا اور تمام کھلاڑیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کھلاڑیوں کو تلقین کی کہ وہ پورے جوش، لگن اور اعلیٰ کھیل اسپرٹ کے ساتھ مقابلوں میں حصہ لیں اور لداخ کے منفرد سرمائی ماحول سے بھرپور لطف اٹھائیں۔
اس موقع پر ڈاکٹر محمد جعفر اخون، معزز چیف ایگزیکٹو کونسلر (ایل اے ایچ ڈی سی کرگل)، نے نئے سال کی پُرخلوص مبارکباد پیش کی اور تقریب میں موجود تمام معزز مہمانوں، افسران، کھلاڑیوں اور تماشائیوں کا خیرمقدم کیا۔ انہوں نے وزیرِ اعظم نریندر مودی اور منسکھ منڈاویا، مرکزی وزیر برائے امورِ نوجوانان و کھیل، کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔
ڈاکٹر اخون نے کہا کہ لداخ میں ان گیمز کی میزبانی خطے کی بین الاقوامی سطح کے سرمائی کھیلوں کے مرکز کے طور پر بڑھتی ہوئی شناخت کی واضح دلیل ہے۔ انہوں نے لداخ میں آئس ہاکی کی گہری مقبولیت کا حوالہ دیتے ہوئے نوجوان کھلاڑیوں کے جوش و جذبے کو سراہا۔ ساتھ ہی انہوں نے دور دراز علاقوں، بالخصوص زانسکار، میں سرمائی کھیلوں کے انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ وہاں کے باصلاحیت بچے بھی تربیتی سہولیات اور اپنی صلاحیتیں دکھانے کے مواقع حاصل کر سکیں۔
افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آشیش کندرا، چیف سیکریٹری یو ٹی لداخ، نے بتایا کہ گیمز کے منظم اور مؤثر انعقاد کے لیے تین بہترین مقامات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ایونٹ کے لیے کیے گئے انفراسٹرکچر کے اقدامات ایک دیرپا وراثت چھوڑیں گے اور مستقبل میں لداخ میں اعلیٰ معیار کی کھیل سہولیات کو یقینی بنائیں گے۔
تقریب کے آغاز میں موسیز کنزنگ، انتظامی سیکریٹری (یوتھ سروسز و اسپورٹس)، نے خطبۂ استقبالیہ پیش کیا اور لیہ پہنچنے والے تمام معززین اور کھلاڑیوں کو خوش آمدید کہا۔ انہوں نے لداخ میں کھیلوں کی ثقافت کے فروغ میں اس ایونٹ کی اہمیت کو اجاگر کیا اور تمام شرکاء کے لیے کامیاب اور یادگار مقابلوں کی خواہش ظاہر کی۔
افتتاحی تقریب کے ایک پُرجوش حصے کے طور پر یو ٹی لداخ کی ٹیم اور بھارتی فوج کے درمیان ایک نمائشی آئس ہاکی میچ کھیلا گیا، جس نے تقریب میں مزید جوش، ولولہ اور توانائی بھردیا ۔